Pourquoi le départ d’Arch Manning du Texas après le retour de Quinn Ewers n’aurait jamais eu de sens

Le 11 janvier, le quarterback du Texas Quinn Ewers a publié une vidéo sur Instagram à l’intention de plus de 200 000 abonnés. Il y a signé une carte de visite avec son visage et a ajouté un message en dessous.

« Je reviens », a-t-il écrit en tenant la carte devant la caméra.

Le meilleur commentaire sur le post ?

« Vous allez tous perdre Manning (sic) », pouvait-on lire, ajoutant une paire d’émojis rieurs visant les malheurs prédits des Longhorns.

Manning, comme dans Arch Manning : une recrue cinq étoiles, fils de Cooper, neveu d’Eli et Peyton et petit-fils d’Archie. La décision surprenante d’Ewers était liée à la quête du premier titre national du Texas depuis 2005, mais le commentateur n’était pas le seul à attirer l’attention sur le remplaçant le plus célèbre du football universitaire à une époque où il n’y a pas de pénalité pour les transferts.

Avant même qu’Ewers ne décide de revenir, Manning a dû faire face à des questions au Sugar Bowl quant à savoir s’il voulait partir après avoir à peine vu le terrain lors de sa première saison.

« C’est difficile parce que vous voulez être là-bas et jouer avec vos garçons », a déclaré Manning L’Athlétique en juillet. « Mais je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun autre endroit où je voulais être, et c’était mon rêve de jouer au Texas. Je vais tenir le coup et jouer là-bas un jour »,

Il a pris la même décision qu’Ewers : il revenait. Il revenait toujours. Manning devrait désormais faire son premier départ en carrière contre Louisiana-Monroe samedi, car l’entraîneur du Texas Steve Sarkisian a déclaré qu’Ewers était incertain pour jouer après s’être étiré les muscles obliques contre UTSA.

« Arch n’est qu’un autre gars de notre équipe, et la raison pour laquelle je suis capable de faire ça, c’est parce qu’Arch est comme ça tous les jours », a déclaré Sarkisian lundi. « C’est un coéquipier altruiste. Il se soucie des gars de l’équipe. Il se soucie de Quinn. Ils ont une excellente relation. Il travaille dur. Il veut jouer du bon football pour eux parce qu’il sait à quel point tout le monde travaille dur. »

Arch Manning a lancé pour 223 yards et a eu cinq TDs au total contre UTSA. (Tim Warner / Getty Images)

Il fut un temps où voir un quarterback jouer avant sa deuxième ou troisième année était une anomalie. Aujourd’hui, c’est une attente, du moins pour les prospects cinq étoiles. Lorsque le nom de Manning n’apparaissait jamais sur le portail des transferts, il allait à l’encontre d’une décennie de tendances parmi les quarterbacks universitaires.

Les décisions du portail de transfert sont uniques à chaque joueur, mais alors que Manning entame ce qui devrait être son premier départ, nous voyons les raisons pour lesquelles partir introduirait plus de questions que de réponses et présenterait plus de problèmes que de solutions.

Bien que Manning n’ait lancé que 23 passes en quatre apparitions depuis son arrivée en 2023, les choses se sont largement déroulées comme prévu à Texas – même si l’obtention du poste de titulaire a été retardée d’un an en raison du retour d’Ewers. Manning est encore à une bonne saison de cristalliser son statut de choix de premier tour de la draft, et il a tout le temps pour le faire, avec trois années d’éligibilité restantes après cette saison. Son chemin vers le terrain est devenu plus clair lorsque le remplaçant de l’année dernière, Maalik Murphy, a été transféré à Duke, et une autre année à travailler derrière Ewers n’allait qu’améliorer les résultats une fois que son tour serait venu sous les projecteurs.

Ses difficultés de croissance ont surtout pu se manifester lors des entraînements à huis clos. Elles n’ont pas eu à se manifester lors des matchs télévisés à l’échelle nationale, comme les jeunes quarterbacks à qui on demande d’être des sauveurs, comme les freshmen Dylan Raiola au Nebraska et DJ Lagway à Florida. Mais quand on lui en a donné l’occasion, il a excellé. Samedi, poussé dans une mission prolongée contre une équipe de l’UTSA surclassée, il a lancé une passe de touchdown à sa première tentative, a dépassé un safety pour une course de touchdown de 67 yards et a terminé avec trois autres passes de touchdown dans une victoire écrasante 56-7.

Maintenant, s’il est titulaire samedi, il le fera pour une équipe du Texas classée n°1 dans le sondage AP pour la première fois depuis 2008, lorsque Colt McCoy était pivot pour les Longhorns. McCoy, soit dit en passant, n’a pas joué sa première saison au Texas non plus.

Depuis le lycée, tout ce que les Manning ont fait avec Arch montre qu’ils ont une vision globale, visant une longue carrière dans la NFL, et non le chemin le plus rapide vers le terrain de jeu ou le meilleur moyen de gagner de l’argent grâce à sa renommée à l’université. Le recrutement de Manning est tout droit sorti de 1995 : si vous n’avez pas de DM, les journalistes et les entraîneurs ne peuvent pas s’y glisser, et il est également plus facile pour les entraîneurs et les parents de contrôler l’accès des entraîneurs à vous.

Il n’est pas présent sur les réseaux sociaux. Il a à peine parlé aux journalistes de sa décision d’aller à l’université, une stratégie familiale née du désir de lui permettre de vivre une vie de lycéen plus normale. Son milieu familial lui permet de se libérer des obligations liées à la course à l’argent, tout comme son statut de choix probable au repêchage de la NFL une fois qu’il sera sur le terrain.

Sa décision de rester patient à l’université est également de la vieille école. L’argent du NIL est la main invisible qui guide les joueurs dans et hors du portail de transfert, mais le succès dont sa famille a bénéficié signifie que l’argent n’allait jamais influencer sa décision. En décembre dernier, son seul contrat NIL était un partenariat exclusif de cartes à collectionner avec Panini America, malgré des rapports erronés selon lesquels il gagnait des millions en tant que quarterback de troisième ligne du Texas. Après avoir initialement refusé d’être inclus, il a choisi d’accepter que son nom, son image et sa ressemblance soient utilisés dans College Football 25 d’EA Sports.

Manning n’a pas fait grand-chose, voire rien, pour « développer sa marque » et pourtant, la marque avec laquelle il est né a fait de lui l’un des cinq plus grands noms du football universitaire.

Ewers est revenu au Texas avec des ambitions de titre national lors de la première saison du Texas dans la SEC après avoir atteint les College Football Playoff il y a une saison et perdu de justesse contre Washington en demi-finale. Sa confiance en Sarkisian et en l’équipe de retour à Austin a jusqu’à présent été récompensée, et Manning a vu la même chose.

Si le programme avait été sur des bases plus fragiles avant d’entrer dans la SEC, il est logique que Manning aurait pu envisager de rejoindre le portail. Mais le Texas est aussi fort qu’il l’a été depuis l’âge d’or de Mack Brown dans les années 2000. Pourquoi Manning partirait-il et s’adapterait-il à de nouveaux entraîneurs, à un nouveau play caller, à une nouvelle attaque et à un nouvel entraîneur principal pour ce qui serait presque certainement une équipe pire ?

Et il y a la réalité inconfortable qu’Ewers, qui pourrait être le premier quarterback sélectionné lors de la draft NFL 2025, a été l’un des QB les plus sujets aux blessures du football universitaire, même s’il est devenu l’un des meilleurs. Lorsqu’il s’est étiré le muscle oblique samedi, il l’a fait en tant que favori des paris pour le trophée Heisman. En 2022, il a raté un peu moins de quatre matchs après s’être blessé à l’épaule lors d’une défaite serrée contre l’Alabama. En 2023, il a raté deux matchs du Big 12 en raison d’une entorse à l’articulation AC de l’épaule. Le Texas s’est tourné vers Murphy pour garder ses espoirs de Big 12 et de titre national sur la bonne voie et a survécu à une tentative surprise de Kansas State pendant qu’Ewers guérissait.

Maintenant, Ewers est à nouveau blessé, et Manning apparaît comme le meilleur quarterback remplaçant de l’Amérique contre l’UTSA.

Peu importe la volonté d’Ewers de jouer, confier les clés à Manning pour un match contre ULM dans lequel le Texas est favori de 45 points est une décision prudente. Les deux prochains adversaires, Louisiana-Monroe et Mississippi State, ne mettront probablement pas les Longhorns à l’épreuve, et Ewers semble susceptible de revenir au moment où la pression du championnat national augmentera lorsque le Texas affrontera l’Oklahoma lors du Red River Showdown le 12 octobre avant que la Géorgie ne vienne en ville le 19 octobre.

Quand Ewers est resté une année de plus à Austin, il était facile de s’attendre à ce que Manning agisse comme tous les autres quarterbacks et développe un œil dérivant pour trouver un nouveau programme. Mais le départ de Manning du Texas n’a jamais eu de sens. Son expérience du football universitaire n’est pas comme celle de tous les autres quarterbacks.

Pourquoi sa prise de décision ne serait-elle pas différente ?

(Illustration du haut : Dan Goldfarb / L’Athlétique(photos : Eric Gay / Associated Press ; Tim Warner / Getty Images)