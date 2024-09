Pourquoi le débat vice-présidentiel de mardi pourrait avoir plus d’importance que ne le suggère l’histoire

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Tim Walz et JD Vance pourraient avoir la chance de remodeler le paysage politique mardi lors de leur premier et unique débat.

Les choix à la vice-présidence ont traditionnellement assumé le rôle de chien d’attaque politique, s’attaquant aux opposants afin que leur colistier puisse apparaître au-dessus de la mêlée politique. C’est généralement moins vrai depuis que l’ancien président Donald Trump normes politiques brouillées.

Mais Walz, le gouverneur démocrate du Minnesota, s’est fait connaître au niveau national en qualifiant ses rivaux républicains de « bizarres ». Vance, le jeune sénateur républicain de l’Ohio, est devenu vice-président. Kamala Harris » parti sur l’immigration, notamment par répandre une fausse histoire sur les immigrants haïtiens dans son État d’origine que Trump a ensuite cité lors de son propre débat avec Harris.

Voici un aperçu des débats passés à la vice-présidence – et du rôle plus large du bureau que Walz et Vance recherchent tous deux.

Le vice-président préside le Sénat et est habilité à rompre les liens, comme Harris l’a fait 33 fois, un record. Elle a dépassé la note élevée précédente l’année dernièrequi occupait ce poste depuis que John C. Calhoun était vice-président de 1825 à 1832. Le titulaire du poste préside également cérémonieusement au Congrès la certification des résultats électoraux, ce que le vice-président Mike Pence a fait même après une foule de partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, dans le but d’arrêter le processus et la transition du pouvoir, certains scandant « Pendez Mike Pence !

Mais la tâche principale du vice-président est d’être prêt à prendre la relève si quelque chose arrive au président. Neuf l’ont fait à la suite du décès ou du départ d’un président, le dernier étant Gerald Ford, devenu président lorsque Richard Nixon a démissionné en 1974.

Le 25e amendement de la Constitution, ratifié en 1967, précise les règles de succession, stipulant que le vice-président devient président « en cas de destitution du président, de décès ou de démission ». Il permet également au président et au Congrès de nommer et d’approuver un nouveau vice-président si ce poste est vacant.

L’historien vice-présidentiel Joel K. Goldstein a déclaré deux récentes tentatives d’assassinat contre Trump soulever « la saillance de la succession ». Mais il a ajouté que de nombreux électeurs considèrent les candidats à la vice-présidence comme des appendices des candidats qui les ont sélectionnés, et pas nécessairement comme de futurs présidents potentiels eux-mêmes.

« Les gens regardent quelqu’un comme s’ils étaient prêts à être à un battement de cœur ? » dit Goldstein. « Mais il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure la personne qui les a choisis est un bon décideur. »

En 1992, l’amiral James Stockdale, colistier du candidat tiers Ross Perot, optait pour la légèreté, mais semblait déconcerté lorsqu’il a ouvert le débat en disant : « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Sa réponse ultérieure à une question : « Je n’avais pas mon appareil auditif allumé », n’a fait que renforcer cette perception.

Le débat entre les n°2 était très attendu en 2008 après que le sénateur républicain de l’Arizona, John McCain, ait choisi la gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, comme colistière et ait constaté une hausse dans les sondages. Mais on se souvient surtout de sa confrontation avec le sénateur du Delaware de l’époque, Joe Biden, lorsque Palin l’a approché avant le début et lui a dit : « Puis-je vous appeler Joe ? C’était Palin qui tentait d’éviter d’appeler par erreur son adversaire « O’Biden », confondant le nom de Biden avec celui de son colistier, alors sénateur de l’Illinois, Barack Obama.

Le candidat à la vice-présidence et sénateur démocrate du Texas, Lloyd Bentsen, a proposé un réplique cinglante contre son adversaire, le sénateur républicain Dan Quayle de l’Indiana, en 1988. Après que Quayle se soit comparé à John F. Kennedy, Bentsen a répondu : « Vous n’êtes pas Jack Kennedy, sénateur. » Mais c’était l’un des rares points forts du ticket démocrate dans une course qu’il a facilement perdue.

En 2020, Harris a affronté le vice-président républicain Mike Pence et a déclaré lorsqu’il a tenté de l’interrompre : « Je parle », une phrase qu’elle a reprise dans cette campagne. Mais les deux candidats auraient pu être éclipsés par un mouche perchée sur les cheveux de Pence pendant ce qui semblait être une éternité.

Le choix du numéro 2 par un candidat n’a historiquement fait que peu de différence le jour du scrutin. Cette année pourrait être différente.

L’analyse historique réalisée par Mark P. Jones, professeur de sciences politiques à l’Université Rice de Houston, suggère que les électeurs ne sont pas vraiment influencés par le colistier d’un candidat. Même l’idée d’utiliser un choix pour équilibrer un ticket – comme associer le premier candidat d’un grand parti qui est une femme de couleur avec un homme blanc dans le cas où Harris sélectionne Walz – peut également être exagérée.

« La preuve dont nous disposons est qu’ils votent réellement pour le candidat à la présidentielle », a déclaré Jones à propos des Américains au fil des décennies.

Une mise en garde importante pourrait être que, étant donné à quel point la course actuelle semble être serrée dans les États charnières, « il est toujours possible que, aux marges, cela puisse avoir de l’importance », a déclaré Jones.

L’une des raisons pour lesquelles le débat Walz-Vance pourrait faire évoluer davantage les opinions cette année est que Harris et Trump n’ont partagé la scène qu’une seule fois, début septembre. Cela signifie que mardi pourrait être la dernière chance avant le jour du scrutin pour les électeurs de voir les deux billets s’affronter directement.

Mais, plus probablement, Walz et Vance devront simplement éviter des erreurs directes mémorables qui peuvent être rejouées à l’infini. Jones a déclaré qu’une telle gaffe de changement de race est peu probable – mais pas impossible.

« Ils sont disciplinés », a déclaré Jones. « Mais il suffit d’un seul. »