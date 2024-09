Pourquoi le débat présidentiel Harris-Trump est important et quatre choses à garder à l’esprit pendant que vous le regardez

Le débat présidentiel du 10 septembre aura des conséquences importantes, mais pas tout à fait celles que l’on attend, écrit Diana Carlin. (Getty Images)

Une plainte courante concernant les débats présidentiels est qu’ils ne font que peu changer d’avis.

Cette année, avec entre 3 et 6 % d’électeurs potentiels indécis début septembre et proximité de la coursesurtout dans les États clés, cela est plus que suffisant pour faire basculer une élection si une part importante des voix favorise un candidat par rapport à l’autre à l’issue du débat. Si quelqu’un doute de l’efficacité d’un débat, le match du 27 juin entre le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump devrait mettre un terme à la polémique, même s’il existe d’autres exemples pour étayer l’impact d’un débat.

Bien que le débat Biden-Trump n’ait pas eu d’impact direct sur l’issue de l’élection de 2024, il a créé des doutes sur la capacité de Biden à effectuer un autre mandat et nous a laissés sans précédent historique dans les 108 derniers jours de la course après le retrait de Biden le 21 juillet. Toute la dynamique de la campagne et le ticket démocrate ont changé.

Depuis que j’ai obtenu mon diplôme en 1980, j’ai étudié, observé, commenté et écrit sur les débats présidentiels. Je me décris comme une cigale de quatre ans. Mes recherches consistent en une analyse des arguments, en appliquant souvent des méthodes statistiques au codage phrase par phrase des arguments, en des groupes de discussion d’électeurs potentiels, en des enquêtes pour évaluer l’impact des débats sur l’apprentissage et l’orientation, et en la manière dont le débat façonne les arguments et les stratégies de campagne futures.

Un résumé de ces résultats montre pourquoi il est important de regarder le débat du 10 septembre entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris, même si vous avez déjà pris votre décision, et comment vous pourriez envisager de le regarder et de l’analyser vous-même.

Premièrement, la question de savoir qui a gagné ou perdu est la moins importante.

Il n’existe pas de méthode unique pour juger un débat, et « gagner » ne garantit pas de remporter une élection, comme l’ont prouvé Walter Mondale en 1984, Michael Dukakis en 1988 et John Kerry en 2004. Les électeurs décidés pensent presque toujours que leur candidat a gagné. Le débat devrait plutôt répondre aux questions « Qui représente le mieux les qualités de leadership que je souhaite voir chez un président ? » et « Qui défend le mieux les valeurs que je défends ? »

Le débat met en lumière à la fois les enjeux et l’image des candidats. Cela ne veut pas dire que les arguments et les positions politiques ne sont pas importants, car ils le sont. Comme l’ont révélé des centaines de groupes de discussion, les politiques et les enjeux que les candidats choisissent de discuter sont des fenêtres sur leurs priorités pour le peuple américain et sur leur style de leadership. La conduite d’un candidat lors du débat est une fenêtre sur le caractère de nombreux électeurs, comme nous l’ont dit les membres des groupes de discussion en 2000 en réponse aux yeux levés au ciel d’Al Gore et aux soupirs qu’il a émis face aux réponses de George W. Bush alors qu’il pensait ne pas être devant la caméra.

Ils se demandaient comment Gore traiterait quelqu’un avec qui il n’était pas d’accord pendant qu’il était dans le Bureau ovale. On a beaucoup parlé des interruptions de Trump en 2020, lorsque les membres des groupes de discussion des deux partis ont été choqués par le comportement et que des amis m’ont envoyé un e-mail disant qu’ils avaient envoyé leurs enfants hors de la pièce de peur qu’ils ne soient influencés par ce mauvais comportement.

Deuxièmement, ne vous attendez pas à beaucoup d’informations nouvelles – mais il y a toujours des questions et des réponses inattendues.

Cette année est différente en raison de la courte période de campagne de Harris, mais la plupart de ses principales positions ont été dévoilées. En revanche, nous n’avons pas entendu beaucoup de détails. La plupart des candidats ont fait campagne pendant plus d’un an et ont participé aux débats primaires pour exposer leurs programmes. Harris n’a pas eu cet avantage. Le débat doit être approfondi, mais l’histoire montre que les questions soulevées lors des débats sont clarifiées et développées après coup, même par les candidats de longue date.

Ainsi, assister à un débat est davantage une première étape pour les électeurs indécis qu’un événement qui scelle l’issue du scrutin. Trump est une anomalie en tant que candidat, mais tout le monde sait à quoi s’attendre en termes de style de leadership et de personnalité. Lors de cette élection, il a changé de position plus que par le passé, et il est probable qu’on lui demandera de commenter ces changements.

Troisièmement, de multiples agendas sont en jeu dans un débat et tous ne sont pas bien servis.

Les médias représentés par les modérateurs ont un programme, chaque candidat en a un, et le public a des sujets dont il veut entendre parler. Souvent, les programmes ne concordent pas, alors ne soyez pas surpris si le débat se termine sans que vous ayez appris quoi que ce soit sur votre sujet principal. Il est probable qu’il n’y aura qu’un seul débat présidentiel et un seul débat vice-présidentiel. Avec des réponses de deux minutes, des réfutations de deux minutes et une clarification facultative d’une minute, ce n’est pas assez de temps pour approfondir quoi que ce soit, ni pour tout couvrir. En conséquence, les candidats répondent souvent brièvement à une question et soulèvent leur propre problème dans la même réponse. C’est frustrant pour les électeurs, mais les candidats veulent s’assurer que leur programme soit présenté.

Sans débat public, le programme du public est absent de ce cycle électoral, et il revient aux modérateurs et aux candidats de savoir quels sont les principaux enjeux que le public considère comme prioritaires et de les aborder. En réalité, compte tenu du format, cela n’est peut-être pas possible. Sans déclaration d’ouverture pour planter le décor, les questions deviennent un ensemble aléatoire d’arguments qui peuvent ou non conduire à une vision cohérente du programme global de chaque candidat.

Il ne reste plus qu’à aborder le programme de chaque candidat et à le mettre en relation avec celui du public. Si ce n’est pas le cas, les électeurs indécis repartent toujours indécis. Si vous faites partie de ces électeurs indécis, vous devez faire un peu de travail par vous-même pour combler les lacunes en recherchant une grande variété de sources d’information après les débats – et ignorer les conseillers en communication de la campagne. Consultez les sites Web des candidats, recherchez les principaux discours sur YouTube ou les sites Web des chaînes de télévision et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Le débat est un point de départ pour les comparaisons cette année, et non le point final de la course.

Quatrièmement, il faut s’attendre à ce que les deux candidats fassent des déclarations erronées.

Certaines d’entre elles sont intentionnelles et d’autres sont des erreurs, ce qui peut arriver étant donné le nombre de sujets et la pression du débat. Si les modérateurs ne demandent pas de comptes aux candidats en leur posant des questions de suivi, soyez votre propre vérificateur des faits. Rendez-vous sur des sites Web tels que FactCheck.org, Snopes, PolitiFact ou ProPublica. Une recherche sur les « meilleurs sites de vérification des faits » vous en fournira d’autres. Vérifiez les réponses de votre candidat pour vous préparer à le défendre si vous participez à des discussions après le débat.

Enfin, regardez le débat des vice-présidents, car c’est peut-être la seule autre occasion de comparer les deux candidats. Aucun des deux candidats à la vice-présidence n’est très connu, et il y a toujours une chance que l’un d’eux devienne président, comme cela s’est produit neuf fois dans notre histoire. Il se peut que des questions soient abordées qui n’ont pas été abordées lors du débat présidentiel.

Les groupes de discussion ont souvent utilisé la métaphore d’un entretien d’embauche pour décrire un débat. Personne ne devrait obtenir un emploi sans en avoir un. En tant qu’électeurs, nous prenons la décision d’embaucher et il est important pour nous de regarder l’entretien. Le soir du débat, je serai au Dole Institute of Politics à Lawrence, aider à gérer les groupes DebateWatch Composé d’étudiants et de membres de la communauté, j’espère en apprendre davantage sur le pouvoir des débats pour façonner l’opinion des électeurs sur les candidats et leurs choix.

Le débat vous donne du pouvoir. Alors, utilisez-le.

Diana B. Carlin est co-auteure de « The 1992 Presidential Debates in Focus » et de « The Third Agenda in US Presidential Debates: DebateWatch and Viewer Reaction 1996-2004 ». Elle est professeure émérite de communication à l’université Saint Louis et professeure retraitée de communication à l’université du Kansas. Par le biais de sa rubrique d’opinion, Kansas Reflector s’efforce d’amplifier les voix des personnes affectées par les politiques publiques ou exclues du débat public. Vous y trouverez des informations, notamment sur la manière de soumettre votre propre commentaire, ici.

