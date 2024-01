Pourquoi le Davos Smart Set semble stupide

De quoi parlent et complotent ces élites, ici dans les Alpes, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial ? Il s’avère qu’ils parlent (trop de monde pour vraiment planifier) ​​des mêmes choses que vous étiez dans cette conversation agitée avec un voisin lors de la fête d’anniversaire de votre enfant ; avec un collègue dans l’ascenseur ; ou avec un vieil ami qui regarde évidemment beaucoup le câble lors de votre réunion de lycée.

Oh, mec, tu peux croire ce choix ? Un président actuel faible ou un ex-président criminel instable et potentiellement condamné.

Quelles sont les chances que cette histoire de No Labels ou une autre candidature indépendante décolle ? Bien sûr, il semble qu’il y ait une ouverture. Biden est personnellement un pragmatique, mais ses personnes nommées sont anti-entreprises et il devrait les mettre en laisse et revenir au centre. Pensez-vous qu’il remplacera Kamala ? Dites ce que vous voulez de Trump – beaucoup de ses propos sont incroyablement dangereux – mais nous devons réfléchir sérieusement aux sources de son attrait et aux raisons pour lesquelles il a une telle emprise sur la moitié du pays.

Que se passe-t-il dans les universités ? Les campus sont devenus fous avec les annulations et toute cette mentalité de « réveil ». Ils produisent des diplômés incapables de penser de manière indépendante ou de prendre en compte des points de vue contradictoires.

Et l’intelligence artificielle ? Nous sous-estimons à quel point cela change la donne et la société doit vraiment réfléchir aux implications – certaines d’entre elles sont carrément effrayantes.

Et ainsi de suite : dérives profondes et ondulantes de la sagesse conventionnelle alpine et des clichés intelligents. Les actes officiels du Forum économique mondial sont une liste infinie de discours de dirigeants mondiaux et de débats sérieux sur des sujets tels que « Traiter le sol comme une ressource précieuse ». Cependant, au-delà de l’agenda formel et sobre, l’essence de Davos est constituée de conversations secondaires incessantes sur l’actualité, cette année préoccupées par les thèmes familiers ci-dessus.

Ce n’est pas que les observations et les arguments soient particulièrement stupides, même s’il est rare d’entendre quelque chose d’étonnamment intelligent. La signature de la plupart des conversations sur les événements actuels est leur caractère catégoriquement banal. Les chefs d’entreprise, les scientifiques, les intellectuels publics, les ministres et la liste des agents qui les accompagnent tous à Davos ont tendance à être de très grands consommateurs d’informations. Beaucoup de ces personnes font elles-mêmes fréquemment la une des journaux ou ont régulièrement accès aux dirigeants du gouvernement et de l’industrie. Les étrangers devraient cependant se libérer de l’illusion selon laquelle ces initiés connaissent réellement la partition. Leurs opinions ne sont pas plus banales que celles de la personne moyenne qui suit également l’actualité, mais elles ne le sont généralement pas moins.

Il n’y a aucune raison de s’en prendre à Davos. Il s’agit simplement d’un cadre particulièrement concentré pour observer un phénomène que de nombreux journalistes (et sûrement des personnes exerçant d’autres professions) ont eu l’occasion de méditer au début de leur carrière et ont accumulé une bonne quantité d’expérience de près en couvrant des personnes détenant un pouvoir politique, financier ou universitaire. .

La tendance des jeunes est de croire que ces personnes ont accès à des voies cachées d’information et à des idées qui façonnent le monde. Ne savent-ils pas des choses que la plupart des gens ne peuvent pas deviner sur les flux de capitaux, ou sur des secrets partagés au plus profond de la communauté du renseignement ? Il est plus probable qu’ils sachent des choses du New York Times, de Morning Joe ou même de POLITICO – ou en discutant avec d’autres personnes qui consomment ces marques.

C’est une révélation qui s’accompagne d’une certaine déception – Vraiment, c’est à ça que ressemble un maître de l’univers ? – et aussi de satisfaction, puisqu’il n’y a guère de raisons de s’en remettre à une réputation de perspicacité et d’autorité qui est en partie un mirage.

On peut considérer le phénomène de la banalité des élites sous différents angles. La première est que les élèves les plus performants qui viennent à Davos le sont généralement parce qu’ils étaient véritablement plus intelligents et bien plus informés que la moyenne sur un sujet concret récompensant l’expertise technique. Mais de nombreuses conversations sur l’actualité tournent autour de sujets intrinsèquement impondérables : l’opinion publique en constante évolution et les meilleures hypothèses sur le résultat des élections à venir.

Sur ce genre de sujets, même les gens intelligents – comme le sont la plupart des PDG, des experts politiques et d’autres habitués de Davos – n’ont pas vraiment d’autre choix que d’émettre des opinions qui ne sont pas liées à quelque chose de plus fort que des intuitions ou des préférences personnelles. En tant que journaliste, on me demande tout le temps ce qui va se passer lors d’un concours et je suis confronté à un choix. Je pourrais dire la vérité, “Ça me bat.” Je pourrais faire écho aux dernières idées reçues telles que je les comprends. Ou je peux proclamer en toute confiance une sagesse non conventionnelle. La dernière approche est la plus amusante mais aussi la plus risquée.

La deuxième façon de voir les choses est que les idées, réelles ou présumées, sur le sens profond ou le cours futur des événements actuels ont été radicalement démocratisées au cours des dernières générations. Il y a cinquante-quatre ans, lorsque le génial organisateur du Forum économique mondial a lancé ces réunions, il était probablement vrai que les élites avaient appris à Davos ou lors des réunions de la Commission trilatérale ou du Groupe Bilderberg des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas facilement apprendre par eux-mêmes. Cette emprise a été affaiblie par les informations câblées et démolie par les médias sociaux.

De plus, même les personnes les plus riches et les plus puissantes de Davos sont généralement issues d’un terroir culturel familier. Comme beaucoup de professionnels bien formés et raisonnablement à l’aise, ils ont tendance à considérer la politique d’un point de vue nettement centriste. Dans cette optique, les éruptions culturelles et idéologiques qui secouent les États-Unis et une grande partie du monde semblent mystifiantes et irrationnelles. Ils croient qu’il existe des solutions raisonnables et technocratiques à la plupart des problèmes et aspirent à une politique qui transcende la partisanerie et le tribalisme. Cet instinct est aussi vrai pour le directeur d’agence bancaire locale que pour le PDG d’une banque mondiale : ils parlent de l’actualité de la même manière.

Le dernier point est que même les personnes les plus qualifiées peuvent être contrariées par la vie moderne – même dans leurs propres domaines d’expertise. Chaque année à Davos, le cabinet d’affaires publiques Edelman publie son « baromètre de confiance » annuel, qui montre invariablement, du moins ces dernières années, un déclin de la confiance envers les institutions et les élites. Parmi les participants à la discussion des résultats se trouvait un expert en IA, Thomas Siebel, PDG de la société technologique C3.ai. L’une de ses grandes préoccupations concerne le fait que trop de jeunes deviennent anxieux et déprimés à cause du temps passé sur les réseaux sociaux. Srikant Datar, doyen de la faculté de la Harvard Business School, faisait également partie du panel. L’une de ses principales préoccupations concerne la manière dont la culture intellectuelle universitaire devient trop intolérante à l’égard des points de vue opposés. Siebel et Datar, comme d’autres panélistes (dont Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre du Danemark), semblaient être des personnes très intelligentes et pondérées. C’est donc un peu surprenant d’apprendre qu’ils s’intéressent aux mêmes sujets qui pourraient être évoqués lors d’une fête sur une terrasse de banlieue. Et c’est un peu décevant qu’ils n’aient pas proposé de remèdes très précis.

C’est peut-être la véritable leçon de Davos : Tout le monde est en train de s’en sortir, experts et schlubs, se débrouillant avec des compréhensions au mieux fragmentaires d’un monde en évolution rapide et de son avenir impénétrable.