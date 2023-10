Rares sont ceux qui diraient que 2023 a été l’année de l’IA. Mais ce n’est pas la seule technologie profonde qui mérite votre attention.

L’écosystème de la technologie quantique évolue rapidement grâce aux investissements et infrastructures gouvernementaux, aux partenariats universitaires, aux spin-offs universitaires et à la traction de l’industrie.

La course est lancée pour faire passer la technologie quantique du stade conceptuel à celui d’un solutionneur ayant un impact sociétal et économique plus large.

Actuellement, le Royaume-Uni est le troisième plus grand pays en développement quantique au monde, après les États-Unis et la Chine, attirant plus de startups et d’investissements en capital que tout autre État européen.

Mais une société d’investissement vise un pays bien plus petit qui a le potentiel de devenir un leader mondial de la technologie quantique : le Danemark.

Exponentiel quantique est la première société de capital-risque du Royaume-Uni spécialisée dans la technologie quantique et a récemment ouvert son premier bureau européen à Copenhague.

Et selon Stuart Woods, CSO de Quantum Exponential, le Danemark est l’endroit où il faudra surveiller la prochaine explosion de l’innovation quantique – et elle va bien au-delà des superordinateurs qui captivent de nombreux journalistes.

J’ai parlé à Woods pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles l’entreprise vise le Danemark et sur ce que tout cela signifie en ce qui concerne la commercialisation de l’informatique quantique et la stratégie quantique plus large de l’Europe en Europe.

Mais jetons d’abord un coup d’œil à ce qui est intéressant au Danemark.

Le quantique au Danemark : de l’héritage de Niels Bohr à un écosystème quantique prospère

À ce jour, 17 pays ont investi dans des programmes nationaux de recherche et développement sur les technologies quantiques, pour un montant estimé à plus de 30 milliards de dollars.

Le Danemark a annoncé le mois dernier la deuxième partie de sa stratégie quantique nationale, axée sur la commercialisation, la sécurité et la collaboration internationale dans le domaine de la technologie quantique.

Outre ce cadre sur papier, le pays dispose de la trinité nécessaire et éprouvée – cette relation interconnectée entre le monde universitaire, le gouvernement et l’entreprise/industrie avec de véritables cas d’utilisation commerciale qui transforment la technologie en quelque chose de tangible.

Selon Woods :

« Le domaine quantique au Danemark connaît un essor considérable et nous sommes ravis d’être à son épicentre. La dynamique mondiale récente et notre compréhension approfondie de la technologie quantique font de Copenhague un endroit idéal pour nourrir la prochaine génération de technologie quantique. »

Le gouvernement a alloué 161 millions d’euros sur la période 2024-2027 pour renforcer l’écosystème quantique du Danemark. Cela n’a pas l’air si impressionnant comparé au investissements du gouvernement britannique, surtout si l’on considère certaines des augmentations importantes dans les publicités que nous avons vues récemment. Pourtant, c’est plutôt bien pour un projet de trois ans dans un pays beaucoup plus petit.

L’année dernière, l’Institut Niels Bohr de Copenhague est également devenu le siège d’un nouveau Centre OTAN pour les technologies quantiques. Le Centre propose un site accélérateur et un incubateur où les entreprises peuvent faire évoluer leur technologie et la commercialiser, ainsi que des centres de test pour le développement de composants de capteurs quantiques, de dispositifs de chiffrement quantique et d’ordinateurs quantiques.

Le nouveau centre fait également partie du programme de l’OTAN Accélérateur d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord (DIANA), développant des technologies profondes à double usage (civil et défensif), qui contribuent à résoudre des problèmes difficiles de défense et de sécurité.

De plus, en 2022, les recherches de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague ont reçu une subvention de 200 millions de dollars du Fondation Novo Nordisk construire un ordinateur quantique à grande échelle d’application générale avant la fin de 2034. Le projet se déroulera sur 12 ans en collaboration avec des groupes de recherche d’universités et d’industries de premier plan, notamment des États-Unis, des Pays-Bas, du Canada et du Danemark.

Une partie du projet comprend une unité de fabrication, « The Quantum Foundry P/S », pour développer, concevoir et construire les pièces nécessaires à l’un des premiers ordinateurs quantiques au monde entièrement fonctionnels, tolérants aux pannes et généralement applicables – un énorme coup de pouce pour l’innovation dans le domaine. ingénierie matérielle.

De plus, le Danemark abrite de solides secteurs multidisciplinaires tels que la photonique, la science des matériaux, la nanotechnologie et l’informatique, qui complètent la recherche quantique.

Que signifie investir dans la technologie quantique ?

Quantum Exponential est l’un des deux fonds d’investissement 100 % quantiques au monde – l’autre est Quantification en France.

Depuis son lancement en 2021, elle a investi dans sept entreprises quantiques.

Selon Woods, d’une manière générale, un tiers des investissements a été consacré à l’informatique quantique, un tiers à la détection quantique et le dernier tiers aux réseaux et au cryptage :

“Alors que les médias se concentrent sur les grands ordinateurs quantiques, nous croyons fermement que la détection quantique sera bien plus importante que l’informatique quantique au cours des deux ou trois prochaines années, au point où le mot quantique sera abandonné et deviendra simplement connu sous le nom de détection. “.

La détection quantique exploite les états quantiques pour des mesures de précision.

Les applications incluent la synchronisation, la navigation, la cartographie souterraine et l’imagerie médicale au niveau cellulaire, permettant des diagnostics moins invasifs.

Ces états quantiques individuels ont une sensibilité encore accrue qui, avec l’infrastructure appropriée, peut être exploitée pour de nouvelles connaissances médicales, des systèmes d’horloge avancés pour les méga centres de données et des technologies de positionnement (par exemple pour les drones autonomes) pour la détection de gisements de matières premières précieuses.

J’étais curieux de connaître la thèse d’investissement de Quantum Exponential.

Woods a expliqué :

“Nous nous concentrons sur les entreprises : une grande partie de ce que nous voyons pourrait bien être une gamme de produits qui n’est peut-être pas une entreprise. Nous essayons donc de nous concentrer sur les éléments innovants du côté investissement et de réfléchir à la manière dont cet élément ou cette technologie particulière sera une entreprise et pas seulement une gamme de produits de quelque chose de plus grand. »

Il cite des exemples du portefeuille actuel de l’entreprise, tels que Oxford Quantum Circuits et Universal Quantum.

Que pouvons-nous attendre du quantique dans un avenir proche ?

Woods s’attend à ce que l’année prochaine il y ait davantage d’essaimages quantiques, ainsi que de délocalisations et de consolidations.

Ces dernières années, en Europe, il n’y en a eu que quelques-unes.

Quantinum a acquis Cambridge Quantum Computing (Royaume-Uni) pour un montant non divulgué en 2021.

Janvier 2022 a vu un fusionnement entre Pasqal, un développeur de technologie quantique basée sur des atomes neutres, et Qu&Co, un développeur d’algorithmes et de logiciels quantiques.

Ensuite, la société danoise QDevil a été rachetée par une société israélienne Machines quantiques en mars 2022 pour un montant non divulgué.

“Je pense donc que nous aurons davantage de scissions, mais aussi des consolidations plus positives et constructives.” ”

Il décrit l’écosystème quantique comme un capital « patient », mais note :

“Mais en même temps, nous constatons que d’autres modèles économiques se développent assez rapidement. Nous voyons désormais des ordinateurs quantiques s’installer dans des centres de données et être placés aux côtés de serveurs de cloud computing, simplement parce qu’il existe désormais un besoin et un modèle commercial, indépendant du nombre de qubits, pour les exécuter et y avoir accès en tant que service. Nous regardons une falaise. Et nous ne savons pas à quelle vitesse cela évolue, mais je pense que l’année prochaine, nous serons surpris de voir à quelle vitesse les choses ont changé et jusqu’où l’industrie a évolué. »

Startups quantiques danoises à surveiller

Moineau Quantique se concentre sur l’avancement des interfaces lumière-matière pour les technologies quantiques.

La société est largement reconnue comme un leader dans le domaine des sources de photons uniques, démontrant l’efficacité de couplage lumière-matière la plus élevée au monde.

En mai de cette année, l’entreprise a levé 4,1 millions d’euros pour agrandir son équipe et accroître ses produits et services.

Laboratoires d’hafnium soutient les entreprises chimiques, énergétiques et pharmaceutiques en relevant un défi majeur en chimie : obtenir rapidement des propriétés physiques fiables.

La société a développé un système permettant de combiner des méthodes prédictives de pointe, telles que la chimie quantique et l’IA, avec des données expérimentales sur les propriétés physiques.

Appelé Q-props™, il sélectionne et qualifie toutes les données disponibles et applique la chimie quantique et la simulation moléculaire de manière entièrement automatisée, intelligente et transparente.

Les cas d’utilisation incluent la découverte de médicaments, la conception de processus, le dépannage plus rapide des problèmes de production et la création de jumeaux numériques véritablement prédictifs.

Solutions quantiques moléculaires développe des outils informatiques pour accélérer les efforts de recherche et de développement des industries pharmaceutique, biotechnologique et chimique. Ses outils utilisent des super-ordinateurs et des ordinateurs quantiques avec des modèles informatiques et des algorithmes pour calculer les propriétés des matériaux et des produits chimiques rapidement et efficacement.

Les utilisateurs peuvent, par exemple, rechercher de nouveaux matériaux pour les batteries, des solvants verts, de nouveaux médicaments et des plastiques biodégradables au lieu de mener des expériences coûteuses en laboratoire.

La société a levé 600 000 € de financement de pré-amorçage en juillet de cette année.

Photonique NKT fournit des lasers à fibre haute performance et des fibres à cristaux photoniques telles que des lasers à lumière blanche supercontinuum, des lasers à fibre à faible bruit, des lasers ultrarapides et une large gamme de fibres spécialisées.

Ils sont utilisés dans les domaines des technologies quantiques et nanotechnologiques, des sciences médicales et de la vie, des applications industrielles, ainsi que de l’aérospatiale et de la défense. Dans la technologie quantique, le matériel est utilisé dans l’informatique quantique, la détection et la métrologie.

Kvantifier est une société de technologie informatique quantique et haute performance qui vend des solutions SaaS basées sur l’informatique cloud native, quantique et haute performance, permettant aux entreprises d’accéder à la puissance informatique sans investissements internes importants. Elle aide les clients à trouver des alternatives à toutes sortes de défis dans les domaines des sciences de la vie, des services financiers, de la logistique et d’autres domaines fonctionnels.

Par exemple, la société a créé des solutions dans les domaines pharmaceutique et des sciences de la vie avec des capacités d’évolutivité intégrées et un backend HPC entièrement préparé pour tirer parti de l’informatique quantique une fois la technologie mature.

Depuis sa création en 2022, l’entreprise a levé 2,5 millions d’euros de financement et a récemment étendu sa portée au Royaume-Uni, où l’équipe travaillera sur l’utilisation de simulations physiques et…