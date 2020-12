Les migrants, en particulier de l’extérieur de l’UE, ont joué un rôle essentiel pour maintenir les supermarchés, les transports publics, les soins à domicile et les services de santé à fonctionner pendant la pandémie – tous des secteurs qui étaient déjà confrontés à des pénuries de main-d’œuvre avant la pandémie, souvent en raison de bas salaires et de mauvaises conditions de travail. .

La migration est la clé du bon fonctionnement de nos économies et de nos sociétés. Néanmoins, les migrants sont généralement confrontés à de graves problèmes d’inclusion socio-économique, en partie parce qu’ils sont peut-être nouveaux sur le marché du travail du pays d’accueil, mais aussi en raison d’obstacles structurels, tels que la discrimination et les obstacles administratifs.

Les migrants pourraient apporter beaucoup plus mais les défis entravent trop souvent à la fois leur plein potentiel et leur contribution à la société. en Autriche, par exemple, une étude 2020 de l’Arbeiterkammer (Chambre du travail) a montré qu’un migrant sur trois est employé en dessous de son niveau d’éducation formelle, contre un sur 10 parmi les natifs. Les migrants à travers l’Europe sont plus susceptibles d’être employés dans le cadre de contrats à durée déterminée et non standard, d’obtenir une ancienneté plus courte, de travailler dans des secteurs saisonniers et de gagner des salaires inférieurs.

Les migrants sont donc parmi les premiers à être touchés par des chocs économiques, comme celui déclenché par la pandémie COVID-19. Cela ressort clairement des prévisions les plus récentes de la Banque mondiale, qui s’attend à ce que les migrants envoient 20% moins d’argent sous forme d’envois de fonds vers leur pays d’origine cette année.

Grâce à son action sociale auprès des migrants en situation de vulnérabilité, le réseau Caritas est témoin d’une augmentation de la demande d’aide alimentaire et de logement. Nous connaissons également un pic de demande d’aide de la part des étudiants migrants qui ont perdu leur emploi à temps partiel, sur lequel ils comptaient pour financer leur vie quotidienne. Bien que demander une aide sociale gouvernementale puisse être une option pour les nationaux, ce n’est pas toujours le cas pour les migrants. Les étudiants migrants en particulier risquent de perdre leur permis de séjour et d’interrompre leur droit de rester et leurs études s’ils sollicitent l’aide du gouvernement.

Protégeons les droits humains des migrants et travaillons pour une situation gagnant-gagnant

L’Europe a besoin et dépend de la migration pour soutenir son propre développement et le bien-être de ses citoyens. Pourtant, il déploie des efforts limités pour garantir aux migrants des conditions de vie décentes et stables, la sécurité sociale et l’accès au marché du travail. De telles garanties ne satisferaient pas seulement une directive morale, elles profiteraient à la société dans son ensemble.

Cette reconnaissance limitée des contributions des migrants et le manque de solidarité se reflètent également dans les négociations en cours au niveau de l’UE, et en particulier dans la collaboration de l’UE avec les pays tiers. Cela est évident dans le nouveau pacte de l’UE sur les migrations et l’asile – le nouvel accord entre l’UE et le groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique – et le nouveau partenariat UE-Afrique.

Malgré le rôle essentiel que jouent les travailleurs migrants face à la pandémie, les propositions de l’UE dans le cadre de ces négociations montrent très peu de progrès par rapport aux cadres précédents et manquent de mesures concrètes pour faciliter la migration régulière. Au lieu de cela, ces propositions se concentrent massivement sur la sécurisation et les mesures à court terme qui visent principalement à renforcer le contrôle aux frontières et à réduire les arrivées de migrants en Europe – souvent au détriment des droits humains des migrants.

Ce manque persistant de solidarité montre non seulement que nous nous éloignons malheureusement des valeurs fondamentales européennes, mais aussi que l’UE et ses États membres n’ont pas réussi à créer un environnement propice qui puisse stimuler les contributions positives des migrants à leur pays d’origine.

Plus les migrants sont accueillis et ont les moyens de prospérer, plus leurs pays d’accueil et leurs communautés peuvent bénéficier de leurs contributions. La crise du COVID-19 est le moment de donner un coup de pouce à cette situation gagnant-gagnant si nécessaire, de ne pas y mettre un terme.

Fort de sa longue expérience en tant que prestataire de services pour les personnes dans le besoin, y compris les migrants, le réseau Caritas Europa appelle à des politiques qui permettent et renforcent l’inclusion sociale et économique des migrants. Nous pensons également que cela profiterait à tout le monde, à des communautés entières.

Les migrants devraient avoir accès à des emplois qui reflètent leur niveau d’éducation formelle, devraient recevoir des contrats officiels, des conditions de travail équitables et le même salaire que les autochtones occupant le même poste. Plus généralement, l’Europe a besoin d’une approche de la migration fondée sur les droits, centrée sur l’homme et à long terme, axée sur l’exploitation de ses aspects positifs et sur la valorisation publique des compétences et des contributions des migrants.

Une telle approche est plus importante que jamais – nos dirigeants politiques ne peuvent plus se permettre de rater des opportunités précieuses pour faire face à l’impact socio-économique du COVID-19 en s’engageant dans l’élaboration de politiques façonnées par des perceptions erronées néfastes de la migration.

Il est grand temps de prendre des mesures compatibles avec les droits de l’homme, les valeurs de l’UE et les contributions vitales des migrants à nos sociétés.

