Pourquoi le cours de l’action de Sirius XM a-t-il énormément fluctué après son regroupement d’actions inversé

Vous vous êtes peut-être réveillé ce matin pour constater que Sirius XM Holdings (NASDAQ : SIRI) avait chuté de 7 % en début de séance. Et maintenant, au moment de la publication, l’action est remontée de plus de 4 % en milieu de séance. Que se passe-t-il ?

La volatilité des actions est le résultat de deux choses : a fusion entre Sirius et Liberty Sirius XM Group (l’action de suivi Sirius XM de Liberty Media), et le fractionnement d’actions inversé très attendu qui en résulte.

Un regroupement d’actions inversé consiste à regrouper les actions d’une société en un nombre plus petit, de sorte que chacune d’elles vaut plus. Le regroupement inversé 1 pour 10 de Sirius XM signifie que les actionnaires ont reçu une action pour chaque 10 actions qu’ils possédaient.

Bien qu’un regroupement d’actions inversé signale souvent une diminution du nombre d’actions et un problème à court terme, il est néanmoins le signe d’une bonne nouvelle pour l’avenir. Mais la raison de cette volatilité pourrait être que, même si les prévisions de la société restent conformes aux projections, Sirius a également prévu qu’elle générerait 200 millions de dollars de trésorerie de moins en 2024 que ce qu’elle avait promis auparavant.

Parallèlement, la fusion signifie que Sirius XM dispose désormais d’une « structure de capital simplifiée et d’une stratégie pour un succès continu » après une période de résultats financiers mitigés et de cours boursier bas. Et désormais, SiriusXM est devenu Sirius XM Holdings, cotée au Nasdaq sous le symbole boursier « SIRI ».

Cette « nouvelle phase » comprend un rachat d’actions de près de 1,2 milliard de dollars et la promesse de poursuivre son plan de dividendes d’environ 4,3 % par an. Ces deux éléments pourraient aider l’action Sirius à rebondir à court et à long terme.

Si tout cela vous semble familier, vous vous souvenez peut-être du nombre impressionnant de fractionnements d’actions cette année dans plusieurs entreprises de premier plan. Avec des bénéfices record, les marchés ont assisté à des fractionnements d’actions chez Nvidia (NASDAQ : NVDA) et d’autres fabricants de puces d’IA. Plus récemment, Nvidia a procédé à un fractionnement à 10 pour 1 en juin. Avant cela, Nvidia divisé cinq foisavec des répartitions de 2 pour 1 en juin 2000, septembre 2001 et avril 2006. Il y a également eu une répartition de 3 pour 2 en septembre 2007 et une répartition de 4 pour 1 en juillet 2021.

