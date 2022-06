Pourquoi le contrôle des dégâts de Xi Jinping en Chine consiste à éviter une crise

Pour le président Xi Jinping, l’envoi de son envoyé spécial en Europe pour une tournée de charme de trois semaines n’était qu’un des nombreux actes de contrôle des dégâts à enjeux élevés avant le 20e Congrès du Parti communiste chinois cet automne.

L’économie de Xi ralentit dangereusement, le financement de son initiative « la Ceinture et la Route » a chuté, sa politique Zéro Covid est agitantet son soutien continu au président russe Vladimir Poutine se bloque comme un nuage sur sa prétention d’être le monde premier champion de la souveraineté nationale alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit.

Peu d’observateurs de la Chine croire L’emprise de Xi sur le pouvoir fait face à de sérieux défis, mais c’est difficile à exclure entièrement compte tenu du nombre d’erreurs récentes qu’il a commises. Donc, Xi ne prend aucun risque avant l’un des rassemblements les plus importants de son partiune réunion destinée à assurer son règne continu et sa place dans l’histoire.

Les chefs d’entreprise européens ont compris que le contexte de leur réunions récentes avec Wu Hongbo, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires européennes et ancien sous-secrétaire général de l’ONU. Son message était un semblable à chaque arrêt: Belgique, Chypre, République tchèque, France, Hongrie, Allemagne et Italie.

« Les Chinois veulent changer le ton de l’histoire, contrôler les dégâts », a déclaré un chef d’entreprise européen qui a demandé à rester anonyme en raison de ses intérêts commerciaux chinois. « Ils comprennent qu’ils sont allés trop loin. »

L’homme d’affaires a décrit Wu, avec son anglais fluide et fluide, comme l’un des responsables chinois les plus fluides, les plus ouverts et les plus agiles intellectuellement qu’il ait rencontrés. À chaque arrêt, Wu a reconnu que la Chine avait « fait des erreurs », de sa gestion de Covid-19 à sa diplomatie de « guerrier loup », en passant par sa mauvaise gestion économique.

Son voyage est intervenu alors que les inquiétudes en Chine grandissent à propos de « perdre l’Europe » à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

L’humeur du public a suffisamment changé pour que la Finlande et la Suède frapper à la porte de l’OTANet l’Union européenne cette semaine embrassant la perspective de la candidature de l’Ukraine à l’adhésion. La visite de Wu était également une sorte d’opération de nettoyage après une visite ratée du responsable chinois Huo Yuzhen dans huit pays d’Europe centrale et orientale. En Pologne, il a été refusé une rencontre avec des représentants du gouvernement.

Les Allemands et leurs dirigeants politiques – la cible la plus importante d’Europe pour les diplomates et les entreprises chinois – soulèvent de nouvelles questions sur tout, des garanties d’investissement pour les entreprises allemandes en Chine à des projets spécifiques comme celui de VW usine dans la province du Xinjianmaison de Abus des droits de l’homme contre la population ouïghoure majoritairement musulmane.

Bien que Wu n’ait abordé la guerre de Poutine en Ukraine qu’indirectement, son message visait à rassurer les Européens sur le fait qu’ils sont des partenaires privilégiés, par opposition aux États-Unis. Sa ligne de fond : la Chine sera toujours la Chine, un pays d’importance croissante et d’opportunités économiques pour l’Europe.

Pourtant, le terrain perdu en Europe n’est qu’un des nombreux problèmes auxquels le président Xi est confronté avant le congrès de son partiqui déterminera la politique économique, étrangère et intérieure du pays pour les années à venir.

Le congrès du parti est susceptible de fournir à Xi un troisième mandat, une décision qui fait suite à une décision de 2018 de supprimer les limites de mandat. Quoi de plus susceptible de révéler l’étendue du pouvoir de Xi, écrit Michael Cunningham, de la Heritage Foundation, se demande s’il peut placer ses alliés dans des organes centraux clés, principalement le Politburo et le Comité permanent du Politburo, car les normes de retraite garantissent un roulement considérable.

Quelle que soit la conclusion du Congrès, les experts chinois se demandent de plus en plus si nous entrons dans une période de « Peak Xi » ou même « Pic Chine. » Il y a de plus en plus de preuves que lui et le pays qu’il représente (et son approche a été de rendre les deux inséparables) ont atteint le sommet de leur influence et de leur réputation.

Rien ne déterminera plus le résultat que la manière dont Xi gère l’économie chinoise, qui est le fondement de l’influence mondiale considérable du pays ainsi que de la légitimité nationale du parti communiste.

L’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, l’un des plus fervents observateurs de la Chine, voit Les perspectives économiques de la Chine s’affaiblissent en raison d’une chaîne de facteurs. Ils incluent au moins 10 défauts de promoteurs immobiliers chinois et la répression de Xi contre le secteur technologique chinois, qui lui a coûté 2 000 milliards de dollars en capitalisation boursière de ses 10 plus grandes entreprises technologiques au cours de l’année écoulée.

De plus, l’invasion de l’Ukraine par Poutine a fait monter en flèche les prix de l’énergie et des matières premières et a bousculé les chaînes d’approvisionnement, « une terrible nouvelle pour le plus grand fabricant, exportateur et économie consommatrice d’énergie au monde », Rudd a écrit récemment dans le Wall Street Journal. Ajoutez à cela l’insistance de Xi sur la stratégie chinoise Zero Covid, qui a conduit à des fermetures massives.

Rudd conclut que cette combinaison de facteurs est suffisante pour que Xi manque son objectif de croissance de 5,5 % et peut-être même une croissance plus lente cette année que les États-Unis. « Pour M. Xi, ne pas atteindre l’objectif serait politiquement désastreux », écrit Rudd.

Le contrôle des dégâts par Xi sur le front économique a inclus des mesures de relance budgétaire et monétaire et des dépenses d’infrastructure pour accroître la demande intérieure. UN réunion récente du Politburo a également suggéré un soulagement à venir de la répression réglementaire du secteur technologique chinois.

Pourtant, rien de tout cela ne suffira à inverser le péché capital de Xi, et c’était son pivot dramatique vers un contrôle plus fort de l’État et du parti.

Écrivant dans Foreign Affairs (Url), Daniel H. Rosen du Atlantic Council, qui est un associé fondateur de Rhodium Group, argumente« La Chine ne peut pas avoir à la fois l’étatisme d’aujourd’hui et les forts taux de croissance d’hier. Elle devra choisir. »

Ajoute Craig Singleton cette semaine dans Foreign Policy, « Le miracle économique pétillant de la Chine pourrait bientôt saper la capacité (du parti communiste) à mener une lutte soutenue pour la domination géostratégique. »

Il ne reste plus beaucoup de temps pour limiter les dégâts avant que Xi n’ouvre le Congrès de son parti dans le Grand Palais du Peuple. Il est susceptible d’obtenir le vote qu’il veut, mais cela ne résoudra pas le problème plus large. C’est son leadership et sa prise de décision qui ont généré les défis de la Chine, et il devra corriger sa trajectoire s’il veut restaurer la croissance économique dans son pays, relancer son élan international et éviter le « Peak Xi ».

— Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.