Pourquoi le contrôle de Kherson est important pour la Russie et l’Ukraine

L’armée ukrainienne s’était progressivement déplacée pour isoler les forces russes à Kherson.

Kherson était devenue vulnérable parce que c’était la seule terre que Moscou contrôlait à l’ouest du fleuve Dnipro, qui coupe l’Ukraine en deux. À la fin de l’été, armée d’armes occidentales à plus longue portée, l’Ukraine a lancé une campagne coordonnée pour isoler les forces russes à l’ouest du fleuve, bombardant les ponts que Moscou utilisait pour réapprovisionner ses forces dans la ville. Dans le même temps, les divisions blindées et d’infanterie ukrainiennes ont commencé une avance exténuante vers la ville depuis le nord, l’ouest et le sud.

Mais les vastes champs de la région, sillonnés par des canaux d’irrigation qui constituent d’excellentes positions défensives, avaient ralenti l’approche ukrainienne. L’arrivée de l’automne avait également transformé une grande partie du sol en boue. Les analystes disent que la Russie avait envoyé certains de ses combattants les plus aguerris dans la région et stocké des munitions et d’autres fournitures.