Pourquoi le contrat de Gregg Berhalter avec US Soccer ne devrait pas être renouvelé

Pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, le retour à une autre Coupe du monde signifiait tout pour la deuxième équipe la plus jeune du Qatar. Mais après la défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale, de nombreuses questions se sont posées autour de l’entraîneur-chef américain Gregg Berhalter et de la Fédération américaine de football. A savoir, si le contrat Gregg Berhalter de l’USSF doit être renouvelé ou non.

Les rapports indiquent que. Cependant, après de nombreuses critiques méritées de la part des fans de football américains, une déclaration a été publiée cette semaine par le directeur sportif de l’USSF, Earnie Stewart, qui a réfuté cela :

« Comme nous le faisons toujours après un grand tournoi, nous prenons le temps de réfléchir. Nous procéderons à un examen complet avec toutes les personnes impliquées au fur et à mesure que nous déterminerons nos prochaines étapes »

En lisant entre les lignes, on dirait que US Soccer essaie de gagner du temps avant d’annoncer le renouvellement du contrat de Gregg Berhalter. Ne soyez pas surpris si l’annonce est faite après la fin de la Coupe du monde. L’USSF espère peut-être que les fans de football américains se seront calmés d’ici là.

Pour être juste, donnons du crédit à Berhalter. Avec un record de victoires de 65% (35 victoires, 11 défaites et 9 matchs nuls), il a mené l’équipe américaine aux trophées de la Ligue des Nations CONCACAF 2020 et de la Gold Cup. Avec la baisse de qualité au Mexique et en Amérique centrale, il y avait certainement moins de pression que d’habitude pour remporter ces trophées.

Les joueurs qui se sont développés après la qualification ratée de 2017 à la Coupe du monde 2018 ont facilité la tâche de l’ancien entraîneur de Columbus Crew. Berhalter devait simplement mettre la meilleure équipe à sa disposition et cette équipe avait du talent qui coulait à gauche et à droite de la plupart des meilleures équipes d’Europe.

Le contrat de Gregg Berhalter est terminé en tant qu’entraîneur-chef des États-Unis

L’entraîneur américain a souvent cité des raisons hypocrites pour ne pas convoquer certains joueurs, à commencer par John Brooks et plus tard par Jordan Pefok. Et n’oublions pas Ricardo Pepi qui a marqué des buts pour le plaisir aux Pays-Bas. Au lieu de cela, Berhalter a choisi des joueurs de la MLS que les supporters de football américains avaient déjà vus (Jesus Ferreira et Jordan Morris, entre autres) et a estimé qu’ils n’offraient plus grand-chose.

Il a mené l’USMNT à une troisième place (pire que le Canada et le Mexique) dans les phases de qualification de la Coupe du monde, réservant à peine son billet pour le Qatar grâce à la différence de buts. Gregg n’a pas été en mesure de pousser le talent inexpérimenté de l’USMNT à gagner plus de matchs loin de l’Ohio.

Incapable de créer un plan B, C ou D, le « système » de Berhalter a été exploité à plusieurs reprises avant de se diriger vers la Coupe du monde et notamment lors de leur match contre les Pays-Bas.

N’oublions pas les joueurs qu’il a amenés au Qatar et qui n’auraient jamais dû toucher le terrain. Et les joueurs qu’il n’a pas autant utilisés (Gio Reyna) auraient dû commencer les matchs.

Comment le frère de Gregg Berhalter l’a aidé à obtenir le poste

Bien qu’il soit facile de blâmer Gregg Berhalter pour l’élimination de l’USMNT, ne nous arrêtons pas là.

Tout le shabang sur la mission de Berhalter de changer la façon dont le monde perçoit le football américain a été un échec complet, à commencer par la sélection de Berhalter comme entraîneur-chef.

Vous pouvez blâmer son frère Jay Berhalter et la façon dont la Fédération américaine de football a été gérée pendant son mandat de COO (commandant en second de l’ancien président américain du football Sunil Gulati).

Jay Berhalter a repris les responsabilités de Gulati en 2018. Sa seule responsabilité auparavant était de choisir le nouveau directeur sportif, qui serait chargé de choisir le nouvel entraîneur-chef américain.

Le COO a choisi d’embaucher Earnie Stewart comme nouveau directeur sportif. Comme indiqué en 2018, le poste nouvellement créé de Stewart dirigerait la recherche du prochain entraîneur américain et «dirigerait un comité qui évaluera les candidats avant d’embaucher un nouvel entraîneur après la Coupe du monde».

Le soi-disant «comité» de Stewart n’a tenu aucune conversation avec des prétendants disponibles à l’époque tels que Julen Lopetegui, Peter Vermes, Jesse Marsch, Tab Ramos et Tata Martino. Stewart a fini par embaucher son ancien coéquipier américain Berhalter. À cette époque, Berhalter n’avait aucune expérience d’entraîneur d’équipe nationale et avait un taux de pourcentage de victoires combiné de 38,7% au club suédois Hammarby IF et Columbus Crew.

L’USSF a riposté à la critique de leur processus d’embauche en disant qu’ils avaient interviewé Oscar Pareja, mais Pareja continuerait à nier qu’une telle interview ait jamais eu lieu.

“Aucun conflit d’intérêts”

Puis, en 2019, lorsque des responsables du football américain ont été interrogés plus en détail sur le rôle de Jay Berhalter dans l’embauche indirecte de Gregg, un responsable des relations publiques du football américain a déclaré qu ‘”il n’y avait aucun conflit d’intérêts à avoir des frères servant dans deux des postes les plus élevés de la fédération parce que Jay Berhalter n’a rien à voir avec le département technique.

C’était complètement à l’opposé de ce que disait l’ancien entraîneur-chef des États-Unis U-20, “Pour tous ceux qui ont travaillé à US Soccer ces quatre ou cinq dernières années, il était clair que le message technique venait de Jay Berhalter.”

Lorsque Berhalter a été nommé entraîneur-chef, le président de l’USSF, Carlos Cordeiro, était enthousiasmé par la décision d’embauche :

“Il poussera notre équipe masculine vers l’avant et avec une identité et une approche qui seront uniquement et farouchement américaines.”

Berhalter a réalisé exactement ce que l’USSF souhaitait

Il est clair que le processus d’embauche était inadéquat, ainsi que de “Changer la façon dont le monde perçoit le football américain”. L’USSF savait ce qu’elle obtenait avec Berhalter – un oui qui jouerait des joueurs de la MLS dans l’équipe nationale, même si les joueurs n’étaient pas assez bons au niveau international.

À son tour, il y aurait une augmentation du profil et de la valeur de la MLS pour les propriétaires qui gèrent également Soccer United Marketing (SUM). Un gagnant-gagnant pour les deux parties concernées.

SUM, créé en 2002 par les fondateurs de la MLS, Don Garber et Gulati, a lié divers accords de publicité et de marketing pour la MLS avec l’USSF. L’organisation a créé une incitation monétaire pour la Fédération américaine de football et l’équipe nationale afin de promouvoir le profil international de la MLS.

Cela a créé une pression de la part des propriétaires de MLS pour que leurs joueurs figurent régulièrement au niveau de l’équipe nationale. Ainsi, l’incitation financière de l’USSF à trouver un entraîneur-chef qui ferait en sorte que cela se produise était désormais un choix facile pour Jay Berhalter et Stewart.

De nombreux supporters de football américains soulignent le conflit d’intérêts que cela a créé, permettant l’expression «quota MLS». Le quota supposé a été souligné par la légende du jeu, Johan Cruyff dans son autobiographie “My Turn”.

“Jürgen Klinsmann ne pouvait souvent pas sélectionner la meilleure équipe possible car il était obligé d’inclure quelqu’un de chaque franchise… Parce que chaque franchise contribue au budget national”, a déclaré Cruyff. “Je ne sais pas si c’est toujours le cas, mais je sais que c’est très restrictif en tant qu’entraîneur… cela retarderait le développement de l’équipe nationale de plusieurs années si cela devait continuer.”

SUM et USSF ont depuis coupé les ponts. Jay Berhalter a quitté l’USSF et n’a pas par hasard rejoint la MLS en tant que nouveau vice-président exécutif.

Le football américain ne veut pas secouer le bateau

Sur les 32 équipes participant à la Coupe du monde 2022, les États-Unis ont la plus grande population et sont le pays le plus riche du monde. Nous avons une mine de richesses basée sur la norme des installations à l’échelle nationale pour développer la prochaine génération de stars mondiales.

Cependant, nous continuons d’échouer parce que nous avons un manque de leadership de la part de la Fédération américaine de football qui semble être plus axée sur les profits que sur des résultats significatifs.

Considérez à quel point le Japon s’est bien comporté lors de la Coupe du monde 2022. Ils ont battu l’Allemagne et l’Espagne et ont terminé à la première place dans un groupe beaucoup plus difficile. Et puis ils ont été éliminés en huitièmes de finale aux tirs au but par la Croatie.

Comparez cela avec les États-Unis, qui ont une équipe de qualité de jeunes stars. Cependant, le mieux que Gregg Berhalter pouvait faire était d’obtenir une victoire sur quatre matchs à la Coupe du monde. Et la victoire était contre l’Iran.

La défaite des États-Unis contre les Pays-Bas a révélé trois erreurs d’entraînement critiques. Tout d’abord, il a commencé la mauvaise formation. Deuxièmement, il n’a pas effectué de remplacements assez tôt dans le match lorsque le . Troisièmement, Antonee Robinson se faisait brûler sur l’aile (ce qui a finalement conduit à concéder les trois buts). Et quatrièmement, Berhalter était .

Sur la plus grande scène du monde dans un match que les États-Unis auraient dû gagner, l’équipe de Berhalter a été dominée par une équipe néerlandaise qui était battable.

Attendez-vous à ce que le renouvellement du contrat de Gregg Berhalter soit annoncé prochainement

Malgré ces erreurs, il est très probable que Berhalter verra son contrat renouvelé. Ce dont nous, fans de football américains, avons besoin, c’est d’un entraîneur de classe mondiale pour transformer ces diamants bruts en joyaux. Berhalter a prouvé qu’il n’avait pas l’expérience nécessaire. Et avec les États-Unis co-organisateurs de la Coupe du monde 2026, il est maintenant temps pour l’USSF d’embaucher un entraîneur de haut niveau pour passer les prochaines années à en faire une équipe dont nous pouvons être plus fiers.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage