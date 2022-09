Pourquoi le conte non conventionnel Goodnight Moon dure 75 ans après

bonne nuit lune était un coup dormant.

Le livre d’images désormais classique de Margaret Wise Brown sur un lapin disant bonne nuit à tout ce qu’il voit – des ours dans des chaises, un ballon rouge, le bol de bouillie et, bien sûr, la lune – a mis du temps à trouver une maison sur les tables de chevet quand il était publié en septembre 1947.

Avec son langage simple, son rythme apaisant et ses illustrations colorées audacieuses de la grande salle verte de Clement Hurd, il s’écartait des contes de fées moralistes et des fantasmes en vogue à l’époque.

Margaret Wise Brown est l’auteur de Goodnight Moon et de nombreux autres livres pour enfants, dont The Runaway Bunny. (Consuelo Kanaga/Harper Collins)

“Cela ressemble à une sorte d’incantation”, a déclaré Lissa Paul, directrice du programme de doctorat en sciences humaines interdisciplinaires à l’Université Brock.

“L’une des choses qui en font un livre toujours aussi beau, c’est que les rythmes et les cadences de l’heure du coucher y sont parfaitement capturés.”

En dépit du fait que bonne nuit lune s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires et continue d’être en tête des listes de best-sellers, c’était un nouveau concept pour la littérature pour enfants lorsqu’il a été publié pour la première fois il y a 75 ans.

“Je pense au fond [Brown] compris que ce qu’elle faisait était important et qu’elle touchait les jeunes enfants d’une manière qui ne s’était probablement jamais produite auparavant dans les livres », a déclaré Leonard Marcus, auteur de la biographie Margaret Wise Brown : Réveillé par la Lune.

“En même temps, elle faisait partie de son temps et les livres pour enfants étaient considérés comme de second ordre en termes de réalisations artistiques en général, et les livres pour bébés se situaient au bas de l’échelle.”

Comprendre les besoins des enfants

Brown était un poète par “tempérament”, selon Marcus, et avait l’ambition d’écrire pour le New Yorker. Elle a eu du mal, cependant, à écrire pour les adultes, a déclaré le biographe.

Lorsqu’elle a atterri par hasard à ce qui est maintenant connu sous le nom de Bank Street College of Education, elle a trouvé son créneau, a-t-il déclaré. La revue du dimanche.

Bank Street a enseigné des approches progressistes à l’éducation des enfants et a favorisé l’idée que les livres avaient une place au tout début de la vie des enfants.

Là, Marcus a déclaré qu’elle avait écrit des histoires pour les élèves de l’école maternelle, recueillant les commentaires des enfants eux-mêmes. Ce sont leur vision du monde et leurs désirs qui ont influencé les histoires qu’elle a racontées.

ÉCOUTEZ | Leonard Marcus sur la vie et la carrière de Margaret Wise Brown : La revue du dimanche6:21Comment le non conventionnel Goodnight Moon est devenu un classique pour enfants

L’écrivain a dit un jour que les enfants recherchaient “quelques mots d’adulte magnifiques à mordre”. écrit Anna Holmes dans le New Yorker .

“Bien qu’elle apportait les pièces de Bank Street dans sa compréhension des enfants et de l’enfance, elle apportait également sa propre éducation et son amour de la littérature”, a déclaré Paul.

Dans Bonne nuit lune, Brown a évité les mondes fantastiques de la littérature pour enfants alors contemporaine et a plutôt adopté les éléments habituels du monde d’un jeune (bien que son travail déterminant comprenne sans aucun doute des éléments originaux), ont déclaré des experts.

“Une partie de ce qui rendait son travail spécial était sa véracité émotionnelle”, a déclaré Marcus.

Refléter les opinions culturelles

Malgré sa popularité auprès des enfants, bonne nuit lune était considéré comme un mauvais choix pour les enfants.

Anne Carroll Moore, une bibliothécaire influente qui dirigeait le département des enfants à la New York Public Library, retenue bonne nuit lune de sa collection . Une revue de la bibliothèque l’a décrit comme “insupportablement sentimental”, et il n’apparaîtra sur les étagères du système qu’en 1972.

“La philosophie de la bibliothèque était vraiment enracinée dans le sens de l’importance de protéger les enfants des dures réalités de la vie”, a déclaré Marcus.

Les livres pour enfants reflètent souvent les opinions culturelles de l’époque où ils sont publiés, explique Theresa Rogers, professeure d’éducation à l’Université de la Colombie-Britannique. Ils ont également tendance à se concentrer sur l’innocence.

“Ce genre de concepts sur les enfants joue un rôle assez important dans ce qui est écrit pour les enfants”, a-t-elle déclaré.

Je le lis encore à mes petits-enfants, je le lis à mes enfants – et il résiste à l’épreuve du temps. – Theresa Rogers, professeur d’éducation

Mais tout comme il y a des points de vue dominants, il y en a aussi des concurrents, dit Rogers.

Maurice Sendak Où les choses sauvages sont, un “livre profondément psychologique” qui reconnaissait les peurs et les inquiétudes des enfants, était tout aussi controversé lors de sa sortie en 1963.

Alors que les bibliothèques ne stockaient pas bonne nuit lune à ses débuts, il a gagné en popularité lorsque deux psychologues connus pour leur chronique de conseils syndiqués ont fait l’éloge du livre au début des années 1950. Les auteurs ont écrit qu'”il semble presque illégal que vous puissiez hypnotiser un enfant pour qu’il s’endorme aussi facilement que possible en lisant ce petit classique”. Le Wall Street Journal a rapporté.

“Ce fut le début d’un mouvement populaire en faveur de ce livre, qui est essentiellement passé par-dessus la tête des bibliothécaires qui étaient les experts et arbitres autoproclamés de l’époque”, a déclaré Marcus.

La bibliothèque publique de New York a reconnu dans un article de 2020 que si la décision du bibliothécaire n’avait pas été de garder bonne nuit lune hors des étagères, ce aurait probablement été le livre le plus emprunté de la bibliothèque .

Goodnight Moon de Brown a été célébré pour son langage simple, son rythme apaisant et ses illustrations audacieuses de Clement Hurd. (Harper Collins)

L’incontournable du coucher à ce jour

Brown est décédée en 1952 à l’âge de 42 ans. Avant sa mort, elle avait écrit des notes sur une comédie musicale potentielle de Broadway que Marcus pense qu’elle aurait éventuellement écrites.

Plusieurs de ses manuscrits ont également été publiés à titre posthume.

Plus de sept décennies depuis l’inauguration bonne nuit lune a été publié, les experts et les lecteurs disent que le travail de Brown perdure.

bonne nuit lune est un exemple de mélange de littérature avec ce dont les enfants ont besoin, dit Paul, notant que de nombreux livres pour enfants d’aujourd’hui, tels que les lecteurs nivelés, sont davantage axés sur l’enseignement de la structure du langage et de l’alphabétisation, mais sont écrits de manière non naturelle.

“Tous les types de mots que les gens n’utilisent pas à propos de l’alphabétisation, de l’éducation, sont des mots qui sont dans Margaret Wise Brown et dans le sentiment généré par Margaret Wise Brown – des idées d’amour, de désir, d’observation, de soins, d’attention à la manière cette langue communique en fait qu’il y a quelque chose que vous aimez et que vous voulez partager avec quelqu’un d’autre”, a-t-elle déclaré.

Même dans un monde où des livres apparemment illimités existent, bonne nuit lune reste un incontournable du coucher.

“Il est souvent donné comme un livre à lire aux enfants, tout comme la gamme de livres beaucoup plus intelligents, sophistiqués, postmodernes et interactifs et le grand nombre de sujets qui sont disponibles maintenant”, a déclaré Rogers.

“Je le lis encore à mes petits-enfants, je le lis à mes enfants – et il résiste à l’épreuve du temps.”

Entretien avec Leonard Marcus réalisé par Sarah-Joyce Battersby.