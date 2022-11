Pourquoi le Congrès pousse-t-il à étendre le crédit d’impôt pour enfants en 2022

Les parents et les soignants du projet de sécurité économique se rassemblent devant la Maison Blanche pour plaider en faveur du crédit d’impôt pour enfants avant la conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé le 20 septembre à Washington, DC.

Des millions de familles ont reçu des chèques mensuels pouvant atteindre 300 $ par enfant en 2021, grâce à l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants.

Mais maintenant que la législation qui a mis en place les paiements les plus généreux a expiré, environ 19 millions d’enfants recevoir moins que le crédit complet ou aucun crédit du tout, selon un nouveau rapport du Center on Budget and Policy Priorities, un institut de recherche et de politique non partisan.

Rendre le crédit d’impôt pour enfants de 2 000 $ à la disposition des enfants dont les revenus des parents sont trop faibles ou qui sont sans emploi contribuerait à réduire considérablement la pauvreté des enfants, selon le CBPP.

L’élargissement du crédit d’impôt pour enfants et d’autres modifications législatives ont contribué à réduire le taux de pauvreté des enfants à un creux record de 5,2 %. Sans ces changements, il aurait été de 8,1 %, selon le rapport.

Maintenant, lors de la session boiteuse avant que le prochain Congrès ne soit assis, les législateurs ont une autre occasion d’étendre à nouveau le crédit en même temps qu’ils sont sur le point d’envisager des allégements fiscaux pour les sociétés.

“Les enjeux sont importants”, le Center on Budget and Policy Priorities états du rapport. “Les décideurs politiques peuvent étendre le crédit d’impôt pour enfants, ou ils peuvent ne pas agir et voir les gains historiques du plan de sauvetage contre la pauvreté des enfants s’évaporer.”