Pourquoi le Concorde a-t-il arrêté de voler et à quelle vitesse a-t-il volé ? – Le soleil

QUAND il s’agissait de voyages en avion, le Concorde était le luxe ultime.

Après près de 50 000 vols et ayant transporté 2,5 millions de passagers, la merveille supersonique a finalement pris sa retraite – voici tout ce que vous devez savoir.

Crédit : PA : Association de presse

Quand le Concorde a-t-il pris sa retraite ?

Le 10 avril 2003, Air France et British Airways ont annoncé simultanément qu’ils retireraient leur flotte de Concorde avion.

En octobre de la même année, l’avion commercial supersonique transportant des passagers a été retiré du service.

Le Concorde était en service depuis 27 ans et avait effectué son premier vol commercial le 21 janvier 1976.

Il a été développé conjointement par les gouvernements britannique et français et a été considéré comme une réalisation importante dans aviation technologie.

Pourquoi le Concorde a-t-il été mis à la retraite ?

La décision de prendre sa retraite est due à plusieurs facteurs.

Air France et British Airways ont mis en cause le faible nombre de passagers et la hausse des coûts de maintenance.

Bien qu’avancés lors de son lancement, les 30 années passées sur les avions étaient dépassées et coûteuses à exploiter.

Le nombre de passagers a chuté après un Un Concorde d’Air France s’est écrasé minutes après le décollage de Paris en juillet 2000, tuant les 109 personnes à bord et quatre au sol.

L’avion a écrasé un morceau de métal sur la piste, crevant un pneu, provoquant l’inflammation du réservoir de carburant au moment du décollage.

Le 11/09 les attaques de 2001 ont également eu un impact considérable sur le nombre de personnes choisissant de prendre l’avion.

Au moment où le Concorde a été retiré du service, c’était le seul avion de la flotte de British Airways qui nécessitait un ingénieur de vol.

À quelle vitesse pourrait-il voler ?

L’avion pouvait atteindre une vitesse maximale plus de deux fois supérieure à celle du son.

Cela se traduit par environ 1 354 mph, ce qui signifie que les jets pourraient effectuer un voyage depuis New York à Londres dans environ trois heures et demie.

Son voyage le plus rapide jamais réalisé entre les deux villes a eu lieu le 7 février 1996, lorsque British Airways a effectué un vol Concorde de New York JFK à Londres-Heathrow en deux heures, 52 minutes et 59 secondes.

L’avion a parcouru 6 035 km (3 750 miles) à une vitesse moyenne étonnante de 2 010 km/h (1 250 mph).

À quand remonte le dernier vol du Concorde ?

Le Concorde a décollé pour son dernier vol commercial le 26 novembre 2003.

L’avion supersonique a effectué son dernier vol à son arrivée Bristolinclinant son aile vers le pont suspendu de Clifton en route.

Le vol, qui n’a duré qu’une heure et trente minutes, était le dernier de la flotte Concorde.

Cependant, son dernier service de transport de passagers entre New York JFK et Londres Heathrow a eu lieu le 24 octobre 2003, avec des foules rassemblées pour voir ce qui marquait la fin d’une époque.

Une foule nombreuse de spectateurs a accueilli l’arrivée de l’avion à Londres, qui a coïncidé avec deux autres vols finaux du Concorde au départ d’Édimbourg et du golfe de Gascogne.

Où sont les avions Concorde à la retraite ?

Selon certaines informations, plusieurs avions se sont rendus à musées dans le monde entier, tandis que d’autres ont été démontés et vendus aux enchères en pièces détachées à des collectionneurs.

Vingt avions Concorde ont été construits en France et le Royaume-Uni – six avions prototypes et de développement et 14 avions de service exploités par Air France et British Airways.

Le dernier Concorde construit et le dernier à voler a été exposé en octobre 2017 au musée Aerospace Bristol, un centre de 19 millions de livres sterling à Filton.

Le Concorde numéro 216 a été déplacé vers son nouveau domicile par des ingénieurs de British Airways et d’Airbus, qui ont remorqué l’avion emblématique à travers l’aérodrome de Filton et sur une rampe menant au nouveau hangar spécialement construit.

C’est à Filton que furent construits la moitié des Concordes, les autres étant construits à Toulouse.

Les six autres avions de service BA à la retraite sont exposés à l’aéroport d’Heathrow, Aéroport de Manchester, Barbade Aéroport, le Musée National de l’Aviation à proximité Edinbourgle Museum of Flight de Seattle et l’Intrepid Sea-Air-Space Museum de New York.

Air France disposait également de sept avions de service, mais un s’est écrasé et un autre a été démoli pour être mis en pièces de rechange.

Les cinq encore intacts sont exposés au Smithsonian National Air and Space Museum de l’aéroport de Dulles à Washington DC, au Sinsheim Auto & Technik Museum en Allemagne, à l’usine Airbus de Toulouse, au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget et à l’aéroport Charles de Gaulle. près de Paris.

Les deux prototypes originaux, numéros 001 et 002, sont exposés au Musée français de l’air et de l’espace du Bourget et au Fleet Air Arm Museum de Yeovilton.

Deux avions de pré-production, les numéros 101 et 102, se trouvent désormais à l’Imperial War Museum de Duxford et à l’aéroport d’Orly à Paris.

Deux avions de développement construits pour des tests, les numéros 201 et 202, peuvent être vus à l’usine Airbus de Toulouse et au Brooklands Museum de Weybridge.

Y a-t-il eu des tentatives pour sauver le Concorde ?

En 2003, Monsieur Richard Branson a annoncé que Vierge Atlantique était intéressé à acheter la flotte.

Branson a écrit plus tard que Virgin Atlantic avait voulu gérer la flotte pendant de nombreuses années, mais aucun accord n’avait été conclu.

Quel est l’avenir du vol supersonique ?

En août 2023, La NASA a révélé de nouvelles mises à jour sur son avion supersonique à hydrogène qui vise à être deux fois plus rapide que le Concorde.

L’agence spatiale américaine étudie la possibilité d’un avion à réaction Mach 4 qui ne mettrait qu’une heure et demie pour relier New York à Londres..

NASA a déclaré : « Voler de New York à Londres jusqu’à quatre fois plus vite que ce qui est actuellement possible peut sembler un rêve lointain, mais la NASA étudie si le marché commercial pourrait prendre en charge les voyages à de telles vitesses. »