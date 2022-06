Pourquoi le commerce de détail fait face à une vague de faillites

Les produits de maquillage Revlon sont exposés dans un magasin CVS le 9 août 2018 à Sausalito, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

Le secteur du commerce de détail est confronté à une vague potentielle de faillites après un mois de ralentissement des activités de restructuration. Il pourrait y avoir une augmentation du nombre de détaillants en difficulté à partir de la fin de cette année, selon les experts, alors que la flambée des prix ralentit la demande de certains produits, que les magasins font face à des niveaux de stocks gonflés et qu’une récession potentielle se profile. La semaine dernière, le géant des cosmétiques Revlon, âgé de 90 ans, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, ce qui en fait le premier nom destiné aux consommateurs à le faire depuis des mois. Maintenant, les questions sont : quel détaillant sera le prochain ? Et combien de temps? « Le commerce de détail est en pleine mutation », a déclaré Perry Mandarino, codirecteur de la banque d’investissement et responsable de la restructuration d’entreprise chez B. Riley Securities. « Et dans les cinq prochaines années, le paysage sera bien différent de ce qu’il est aujourd’hui. » L’industrie avait connu un recul spectaculaire des restructurations en 2021 et au début de 2022 alors que les entreprises – y compris celles qui figuraient sur les soi-disant listes de surveillance des faillites – bénéficiaient d’un allégement des mesures de relance budgétaire qui offraient des injections de liquidités aux entreprises et des dollars de relance aux consommateurs. La pause a fait suite à une vague de détresse en 2020, près du début de la pandémie, alors que des dizaines de détaillants, dont JC Penney, Brooks Brothers, J. Crew et Neiman Marcus, se sont dirigés vers le tribunal de la faillite. En incluant le dossier de Revlon, il n’y a eu que quatre faillites de détaillants jusqu’à présent cette année, selon S&P Global Market Intelligence. C’est le nombre le plus bas que l’entreprise ait suivi depuis au moins 12 ans.

On ne sait pas exactement quand ce décompte pourrait commencer à augmenter, mais les experts en restructuration disent qu’ils se préparent à plus de problèmes dans l’industrie à l’approche de la très importante saison des fêtes. Une analyse de Fitch Ratings montre que les entreprises de consommation et de vente au détail les plus menacées par la défaillance sont le fabricant de matelas Serta Simmons, la ligne de cosmétiques Anastasia Beverly Hills, la société de marketing de soins de la peau Rodan & Fields, le propriétaire de Billabong Boardriders, la chaîne de costumes pour hommes Men’s Wearhouse, le marketing des suppléments société Isagenix International et le fabricant de vêtements de sport Outerstuff. « Nous avons potentiellement une tempête parfaite », a déclaré Sally Henry, professeur de droit à la Texas Tech Law School et ancienne associée de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. « Je ne serais pas surpris de voir une augmentation des faillites de détail. » Pourtant, les conseillers qui ont travaillé sur les faillites de détail ces dernières années estiment, pour la plupart, que toute détresse imminente dans l’industrie ne devrait pas être aussi intense que le bouleversement massif de 2020. Au lieu de cela, les faillites pourraient être plus étalées, ont-ils déclaré. . « Ce que vous avez vu en 2020, c’est une énorme quantité d’activités de restructuration qui ont avancé », a déclaré Spencer Ware, directeur général et responsable des pratiques de vente au détail chez Riveron, une société de conseil. « Ensuite, nous sommes passés de 2020 à aujourd’hui avec une énorme quantité de mesures de relance. Que va-t-il se passer maintenant? C’est un peu mitigé. » Une scission dans le comportement des consommateurs pourrait rendre les choses plus imprévisibles. Les Américains à faible revenu ont été particulièrement touchés par l’inflation tandis que les consommateurs plus riches continuent de faire des folies sur les produits de luxe. « Nous sommes à un moment où nous prédisons que ce qui va se passer ensuite est beaucoup plus compliqué », a déclaré Steve Zelin, associé et responsable mondial du groupe restructuration et situations spéciales chez PJT Partners. « Il y a beaucoup plus de variables. »

Le rack de liquidation du magasin de vêtements TJ Maxx à Annapolis, Maryland, le 16 mai 2022, alors que les Américains se préparent au choc des autocollants d’été alors que l’inflation continue de croître. Jim Watson | AFP | Getty Images

Les dernières données sur les ventes au détail montrent où les consommateurs reculent le plus. Les dépenses anticipées de vente au détail et de restauration ont chuté de 0,3% en mai par rapport au mois précédent, a rapporté le département du Commerce la semaine dernière. Les détaillants de meubles et d’accessoires de maison, les magasins d’appareils électroniques et électroménagers et les chaînes de soins de santé et de soins personnels ont tous enregistré des baisses d’un mois à l’autre. « Les consommateurs n’achètent pas seulement moins de choses, ils achètent moins, ce qui signifie une perte des moments d’achat impulsif qui sont essentiels à la croissance du commerce de détail », a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef de l’industrie du commerce de détail chez NPD Group, une société d’études de marché. Au cours des trois premiers mois de 2022, les consommateurs ont acheté 6% d’articles en moins au détail qu’au premier trimestre de 2021, a déclaré NPD Group dans une enquête publiée fin mai. Plus de 8 consommateurs américains sur 10 ont déclaré qu’ils prévoyaient d’apporter d’autres changements pour réduire leurs dépenses au cours des trois à six prochains mois, a-t-il déclaré.

Une course pour garder une longueur d’avance sur la hausse des taux

La menace de hausses de taux futures – après que la Réserve fédérale a relevé la semaine dernière les taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage en sa hausse la plus agressive depuis 1994 – a incité les détaillants à exploiter les marchés de la dette pour accélérer ces plans. Riveron’s Ware a déclaré que les entreprises avaient fait la course pour devancer les futures augmentations de taux. Certains ont racheté de la dette ou tenté de repousser les échéances. Par exemple, la chaîne de grands magasins Macy’s a déclaré en mars qu’elle avait achevé le refinancement de 850 millions de dollars d’obligations qui arrivaient à échéance au cours des deux prochaines années. Plus récemment, cependant, Ware a déclaré avoir remarqué que l’activité de refinancement au cours des 12 derniers mois avait commencé à ralentir, avec un plus grand nombre de transactions annulées ou retirées. « Il semble que la fenêtre se ferme pour un refinancement plus difficile », a déclaré Ware. Fin 2020, Revlon a échappé de justesse à la faillite en persuadant les détenteurs d’obligations de prolonger sa dette arrivant à échéance. Mais un peu moins de deux ans plus tard, l’entreprise a succombé à un lourd endettement et à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui l’ont empêchée d’honorer toutes ses commandes. Comme cela a toujours été le cas, les détaillants aux prises avec les charges d’endettement les plus lourdes seront les plus vulnérables à la faillite, a déclaré David Berliner, chef de la pratique de restructuration et de redressement des activités de BDO. Plus de détresse pourrait commencer à apparaître après la prochaine saison de magasinage de la rentrée scolaire, a-t-il ajouté, après le retour des familles des vacances d’été tant attendues et pourrait être obligée de se serrer la ceinture. Une enquête menée par UBS au début du mois a révélé qu’environ 39% seulement des consommateurs américains ont déclaré qu’ils prévoyaient de dépenser plus d’argent pour la rentrée scolaire cette année par rapport à l’année précédente, une baisse de 60 points de base par rapport au nombre de personnes qui ont déclaré idem en 2021. « Les consommateurs deviennent plus avares avec leur portefeuille », a déclaré Berliner. « Il y aura des gagnants et des perdants comme nous le voyons toujours. Je ne sais pas encore dans combien de temps cela arrivera. » Berliner a déclaré qu’il surveillait de près les niveaux d’endettement des consommateurs, qui se situent près de sommets historiques. « Les consommateurs ont été disposés à dépenser en cartes de crédit, en hypothèques et en programmes d’achat immédiat, payez plus tard », a-t-il déclaré. « Je crains que beaucoup de consommateurs n’utilisent leurs cartes de crédit et ne soient ensuite contraints à un recul brutal. » Si les dépenses de consommation ralentissaient de cette manière, davantage de détaillants pourraient être poussés à la faillite à un rythme plus rapide, a déclaré Berliner. Mais si les dépenses restent à un niveau raisonnable et que les consommateurs sont en mesure de rembourser raisonnablement leurs dettes, les entreprises « partageront un peu de la douleur » avec moins de dépôts de bilan, a-t-il déclaré. Quoi qu’il en soit, Berliner a déclaré que la détresse sera plus grande parmi les petits commerces de détail, en particulier les magasins maman et pop, qui n’ont pas autant de ressources pour traverser des moments plus difficiles.

Niveaux d’inventaire sous surveillance

La hausse des niveaux de stocks est également sur le radar des conseillers en faillite, car elle peut entraîner des problèmes beaucoup plus importants. Détaillants de Gap to Abercrombie & Fitch to Kohl’s a déclaré ces dernières semaines qu’ils avaient trop de choses après que les expéditions soient arrivées en retard et que les consommateurs aient brusquement changé ce qu’ils achetaient. Target a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il prévoyait des démarques et annulait certaines commandes pour essayer de se débarrasser des marchandises indésirables. Alors que d’autres détaillants emboîtent le pas, les bénéfices vont se contracter à court terme, a déclaré Joseph Malfitano, fondateur de la société de redressement et de restructuration Malfitano Partners. Et lorsque les marges bénéficiaires d’un détaillant diminuent à mesure que ses stocks sont réévalués – une pratique courante dans l’industrie – ces stocks ne valent pas autant, a expliqué Malfitano. La base d’emprunt d’une entreprise pourrait en conséquence baisser, a-t-il déclaré. « Certains détaillants ont pu annuler des commandes pour ne pas créer davantage de bulle sur les stocks. Mais de nombreux détaillants ne peuvent pas annuler ces commandes », a déclaré Malfitano. « Donc, si les détaillants qui ne peuvent pas annuler les commandes ne les éliminent pas pendant la période des fêtes, leurs marges vont chuter. » « Vous allez avoir plus de problèmes en 2023 », a-t-il ajouté.

Des acheteurs sont vus dans un centre commercial à Bethesda, Maryland, le 17 février 2022. Mandel Ngân | AFP | Getty Images