Pourquoi le commerce américano-chinois est sur le point de battre des records malgré toute la politique – News 24

Les besoins réels de l’économie mondiale l’emportent sur l’alarmisme politique – pour le moment

Le vice-Premier ministre chinois Liu He et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen se sont rencontrés en Suisse la semaine dernière pour gérer les différends et “empêcher la concurrence de devenir quoi que ce soit proche du conflit.”

Il s’agissait du contact le plus important entre les deux parties depuis la rencontre de leurs présidents respectifs en novembre dernier – et cela ne pouvait pas être à un meilleur moment. Au milieu de toutes les discussions sur le découplage, l’importance de la relation américano-chinoise occupe une place importante.

Selon un récent rapport de Bloomberg, le commerce entre les États-Unis et la Chine est en passe de battre des records malgré les discussions animées des politiciens de Washington sur le découplage de la puissance asiatique. Le rapport dit que c’est “un signal de liens résilients entre les principales économies du monde au milieu de la rhétorique passionnée de la sécurité nationale à Washington.”

Les données du gouvernement fédéral jusqu’en novembre 2022 montrent que les importations et les exportations de l’année dernière atteindront un niveau record, ou du moins s’en approcheront. Nous n’aurons pas le tableau complet du côté américain avant février – mais les chiffres de Pékin pour l’année complète montrent une balance commerciale record de 760 milliards de dollars.

Malgré l’administration du plan «Buy American» du président Joe Biden et des politiques protectionnistes commerciales comme la loi sur la réduction de l’inflation, tous les signes indiquent une augmentation des échanges avec la Chine. Et cela malgré la guerre commerciale initiée par son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, et plusieurs différends en cours à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).















Dans un exemple célèbre, Luxshare Precision, une entreprise de fabrication chinoise, a remporté un contrat pour produire les nouveaux modèles d’iPhone haut de gamme d’Apple. Les rapports du mois précédent suggéraient de fortes spéculations selon lesquelles le géant américain de la technologie prévoyait de quitter complètement la Chine. Celles-ci étaient clairement incorrectes.

Parallèlement à cela, les États-Unis se disputent l’expansion de certains marchés européens clés en dehors de la Chine. Mais cela ne semble pas non plus être le cas. Par exemple, le géant allemand de l’industrie automobile Mercedes Benz prévoit de poursuivre ses activités avec la Chine et considère ce pays asiatique comme un “marché très important” quoi qu’en disent les politiciens.

de Mercedes Benz Chef de production Joerg Burzer a clarifié cela dans une interview de janvier avec Bloomberg TV. Selon lui, le constructeur automobile souhaite conserver sa chaîne d’approvisionnement en raison de sa résilience, de sa fiabilité et de son empreinte carbone.

Le processus de mondialisation consiste à réduire les frictions. Cela signifie réduire les obstacles qui se dressent entre les gens et les biens et services qu’ils veulent. La Chine, avec une main-d’œuvre relativement bon marché mais qualifiée, signifie que les biens et services peuvent être plus accessibles s’ils sont utilisés. Autrement dit, l’inclusion de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement mondiale contribue à réduire les frictions.

Toutes les entreprises veulent réduire les frictions. C’est leur inclination naturelle. Leur objectif est de mettre leur produit ou service entre les mains du plus grand nombre de personnes possible. C’est pourquoi les entreprises ne suivent pas les plans des politiciens de se désinvestir de la Chine. Parce que cela créerait plus de frictions dans la chaîne d’approvisionnement mondiale ; il érigerait des murs métaphoriques géants entre les personnes, les biens et les services.

Certes, il y a des cas où la mondialisation ne réussit pas et où les valeurs brutes de l’impérialisme l’emportent. Par exemple, de nombreux Américains aimeraient visiter des endroits comme Cuba ou la République démocratique de Corée – et de nombreuses entreprises pourraient certainement faire fortune en les aidant – mais malheureusement, l’impérialisme américain l’a emporté. Il en va de même pour le pétrole provenant d’endroits comme l’Iran et le Venezuela, bien qu’apparemment des exceptions soient faites pour ce dernier.















Mais la différence pour la Chine, c’est que c’est trop important. C’est un acteur tellement clé dans la réduction des frictions pour l’ensemble de l’économie mondiale que le découplage de la Chine le renverrait cent ans en arrière. La Chine est la plaque tournante centrale de la roue de l’économie mondiale, pour ainsi dire. Il est impossible de l’enlever sans bouleverser les rayons.

La peur que suscitent les politiciens, même si elle ne donne pas de résultats maintenant, est réelle. Le président-directeur général de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, à la tête de l’un des plus grands facilitateurs mondiaux du commerce mondial, a déclaré mardi sur Bloomberg TV :Nous ne pouvons pas nous permettre un problème géopolitique. Il a dit que les gens d’affaires savent comment gérer leurs affaires et gagner de l’argent, mais ils ne peuvent pas anticiper ce que feront les dirigeants de Washington et de Pékin.

C’est un point très éclairant car même la menace du découplage peut créer de la panique et de la peur qui se traduisent finalement dans le monde réel. C’est pourquoi les politiciens de Washington, qui sont les principaux coupables du langage grossier en matière de politique commerciale, devraient calmer leur ton. Nous pouvons voir que le découplage ne se produit pas – et, pour être honnête, personne ne veut vraiment qu’il se produise. Mais en parler ne crée que des problèmes inutiles.

La récente rencontre entre Liu et Yellen est un excellent exemple de la manière dont les problèmes entre les deux parties peuvent être résolus à l’amiable. Espérons que cela puisse servir à réduire les frictions diplomatiques entre Washington et Pékin.