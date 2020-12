La victoire 1-0 des Corinthians sur leurs rivaux Sao Paulo les a rendus invaincus à 18 matchs avant et après la sortie de l’album Taylor Swift. Photo par Alexandre Schneider / Getty Images

Dimanche était un conte de fées pour les fans du club brésilien Corinthians.

Les dernières années n’ont pas été faciles pour le club géant, probablement le deuxième plus populaire du pays. En 2012, ils ont finalement remporté la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud, et ont terminé l’année en battant Chelsea et en devenant champions de la Coupe du monde des clubs. Une période de suprématie semblait assurée.

C’était le club du nouvel établissement brésilien, comptant sur le soutien fanatique de l’ancien président Luiz Inacio Lula de Saliva. Et un autre rêve était sur le point de se réaliser. Les Corinthiens ont joué dans le stade Pacaembu – bien situé près du cœur de Sao Paulo, mais appartenant à la municipalité et souvent partagés avec Sao Paulo, Palmeiras et Santos. Pendant des décennies, les projets avaient été contrecarrés pour les Corinthiens de rentrer chez eux, mais grâce à la Coupe du monde 2014, l’attente était terminée. Un nouveau terrain a été construit à Itaquera, à l’est de la ville, et une fois le Brésil 14 terminé, il appartiendrait aux Corinthiens. Les bons moments étaient sur le point de rouler.

Et il y a eu de bons moments. Les Corinthians ont remporté le championnat brésilien avec style en 2015 – un triomphe qui a catapulté l’entraîneur Tite dans l’équipe nationale du Brésil – et ont répété l’exploit de manière plus pragmatique deux ans plus tard. Ils ont également remporté le titre local de Sao Paulo trois années de suite entre 2017-2019.

Mais leur «East Side Story» avait rencontré des problèmes. Avoir son propre stade, c’était très bien. Le payer, cependant, était devenu un énorme casse-tête. Cela s’est avéré une ponction sur les finances du club à tel point que le puissant club a été contraint de devenir une organisation à petit budget, avec des conséquences évidentes sur le terrain.

Il y a quelques années, l’idée de Corinthiens au milieu du classement aurait été vue comme un désastre. Pour le moment, cependant, cela constitue même un soulagement. Le club a regardé anxieusement par-dessus son épaule la zone de relégation ces derniers temps.

Taylor Swift ne le sait peut-être pas, mais elle est devenue un porte-bonheur pour les Corinthiens. Photo par Taylor Hill / FilmMagic

Pour aggraver les choses, les rivaux historiques Palmeiras ont trouvé un bien meilleur moyen de gérer la transition vers un nouveau stade (dans ce cas reconstruit). Et soutenus par un riche sponsor, ils ont été en mesure de rassembler une équipe profonde et de défier le meilleur argenterie. Ils étaient champions du Brésil en 2018 et sont sur le point de se qualifier pour les demi-finales de la Copa Libertadores pour la deuxième fois en trois ans.

S’il y avait une consolation pour les supporters des Corinthiens, ce sont les problèmes de leurs autres rivaux de la ville, Sao Paulo. Longtemps considéré comme un exemple de club bien administré, Sao Paulo a été dans la tourmente ces derniers temps. Leur seul titre en plus d’une décennie est la Copa Sudamericana (l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud) en 2012. Les supporters des Corinthiens pourraient donc trouver du réconfort dans la façon dont Sao Paulo accumulait frustrations et humiliations.

Mais au cours des derniers mois, alors que l’entraîneur audacieux Fernando Diniz a finalement réussi à trouver le bon équilibre pour son équipe, Sao Paulo s’est hissé au sommet du classement. Ils se sont rendus au nouveau stade des Corinthians après une série de 17 matchs sans défaite dans la ligue, ce qui leur avait laissé sept points d’avance sur leur plus proche challenger.

Mais les Corinthiens ont trouvé espoir dans un trimestre improbable. Certains fans avec le temps et le désespoir dans leurs cœurs étaient tombés sur une bizarrerie statistique. Au cours des 15 années de la carrière musicale de Taylor Swift, Corinthians était invaincu dans le jeu juste avant et après chaque album qu’elle a sorti. Et le vendredi avant le match, la chanteuse country a sorti son neuvième album ‘Evermore’ – un nom qui pourrait même faire référence à l’efficacité du sort qu’elle place évidemment sur les Corinthiens.

Parce que cela a fonctionné à nouveau. Sao Paulo était inhabituellement lent, tandis que les Corinthiens étaient intrépides et valaient bien leur victoire 1-0.

Les partisans de Corinthians attendront avec impatience la prochaine version de Swift. Mais à moins que la pop star ne commence à produire un nouvel album chaque semaine, les Corinthiens devront trouver d’autres sources d’inspiration pour changer leur fortune.