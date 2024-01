Pourquoi le Cleveland Museum of Art cache de l’art amérindien

CLEVELAND — Certains musées ont couvert ou supprimé des expositions amérindiennes après une loi fédérale mise à jour sur la manière dont les artefacts amérindiens peuvent être exposés.

Le musée d’art de Cleveland attire des gens de partout, mais aujourd’hui, tous les artefacts ne sont pas exposés.

Le musée a déclaré dans un communiqué que la dissimulation des expositions amérindiennes était une réponse directe à la loi mise à jour de 1990 sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes (NAGPRA).

“Par respect pour les tribus amérindiennes et la NAGPRA, la CMA a couvert les vitrines contenant des objets susceptibles de correspondre aux nouvelles définitions de la NAGPRA jusqu’à ce que les déterminations appropriées puissent être faites et, si nécessaire, les consentements obtenus”, indique le communiqué. partie.

La NAGPRA a été créée en 1990 pour protéger et restituer les objets culturels aux Amérindiens ; la disposition oblige désormais les musées et les agences fédérales à obtenir le consentement des descendants en ligne directe, des tribus indiennes ou des organisations indigènes hawaïennes pour exposer des objets culturels.

« En gros, ils mettent le feu à certains musées en particulier », a déclaré Marie Toledo.

Toledo est membre du conseil d’administration du conseil amérindien du lac Érié et siège au conseil consultatif du musée. Elle a dit qu’elle était heureuse de voir comment ils avaient réagi.

«C’est suffisant pour le moment. Oui, ils suivent les directives. Je pense qu’ils ont été proactifs. Il existe de nombreux musées qui n’ont même pas fait grand-chose », a déclaré Toledo.

Elle a ajouté qu’il est douloureux de voir des artefacts et des morceaux de l’histoire amérindienne exposés, sachant comment ils ont été sécurisés.

«Quand je vais dans un musée, et que je vois peut-être la robe d’une femme Cheyenne et qu’on peut y voir des trous. Eh bien, ces trous peuvent être des impacts de balles, et vous savez, l’histoire de cette robe », a déclaré Toledo. « Vous savez comment cette robe a été obtenue. Cela n’a pas été simplement donné, une femme Cheyenne n’a pas confectionné cette robe et n’a pas dit voilà, vous savez, elles ont été obtenues d’une manière vraiment, vraiment violente et génocidaire.

Philip Yenyo, de l’American Indian Movement of Ohio, partage le même sentiment.

« Ça me fait mal ; J’ai l’impression que nos ancêtres ne sont pas respectés. Nos lieux de sépulture ne sont pas respectés », a déclaré Yenyo.

Yenyo estime que le musée aurait pu faire davantage.

“Ils devraient commencer par consulter les différentes nations autochtones”, a déclaré Yenyo.

Mais Yenyo est toujours heureux de voir qu’ils avancent dans la bonne direction. Lui et Toledo veulent simplement que leurs peuples autochtones aient leur mot à dire sur des pans de leur histoire.

“J’espère que cela continuera à évoluer et que nous continuerons à décoloniser les musées et à écouter les gens donner leur voix et rendre à nos proches et à nos objets d’importance, culturellement et spirituellement”, a déclaré Toledo.

Le Cleveland Museum of Art a ajouté qu’il examinait ses dossiers pour voir si le consentement avait déjà été obtenu pour certains objets.

La déclaration complète du musée peut être lue ci-dessous :

Le gouvernement fédéral a récemment publié de nouvelles exigences liées à la Native American Graves Protection Act (NAGPRA) de 1990. Ces nouvelles exigences ont été publiées le 13 décembre 2023 et sont entrées en vigueur le 12 janvier 2024. Une nouvelle disposition oblige les musées à obtenir le consentement des descendants en ligne directe, des tribus indiennes ou des organisations autochtones hawaïennes pour exposer des objets culturels. La CMA dispose de quelques éléments susceptibles d’être soumis à la nouvelle réglementation et consulte actuellement les parties concernées pour obtenir leur consentement à l’affichage de ces éléments. Dans certains cas, la CMA peut déjà disposer des autorisations requises sur la base de discussions historiques avec des représentants amérindiens. L’AMC examine actuellement les documents d’archives pour déterminer si un consentement conforme aux règlements a été obtenu et, dans les cas où il n’y a aucune trace de consentement, déterminer quelles parties doivent être consultées. Le délai de 30 jours entre le moment où les nouvelles exigences ont été émises et le moment où elles sont entrées en vigueur n’a pas laissé suffisamment de temps pour obtenir le consentement. Par respect pour les tribus amérindiennes et la NAGRPA, la CMA a couvert les vitrines contenant des articles susceptibles de correspondre aux nouvelles définitions de la NAGPRA jusqu’à ce que les déterminations appropriées puissent être faites et, si nécessaire, les consentements obtenus. Trois des six vitrines de notre galerie d’art amérindien d’Amérique du Nord ont été couvertes, de sorte que ces objets soient protégés de la vue du public jusqu’à ce que le consentement approprié soit obtenu.