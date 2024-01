Pourquoi le cholestérol est important pour la santé et comment le réduire

Le cholestérol a mauvaise réputation car il existe des preuves solides liant des niveaux plus élevés à l’accumulation de plaque dans les artères et au durcissement des parois des vaisseaux sanguins au fil du temps. En termes médicaux, c’est ce qu’on appelle l’athérosclérose. Finalement, cette accumulation peut bloquer le flux sanguin vers votre cœur, provoquant une crise cardiaque. Des morceaux de plaque peuvent également se rompre et se déplacer vers d’autres parties de votre corps, provoquant un accident vasculaire cérébral.

La plupart des gens ne présentent aucun symptôme jusqu’à ce que leurs artères soient déjà gravement obstruées. C’est pourquoi les médecins se tournent vers les taux de cholestérol pour détecter et traiter rapidement les problèmes cardiovasculaires, a déclaré le Dr John Wilkins, professeur agrégé de cardiologie et d’épidémiologie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern.

Quand avez-vous besoin d’un test de cholestérol ?

Selon l’American Heart Association, tous les adultes 20 ans ou plus devraient faire vérifier leur taux de cholestérol tous les quatre à six ans. Vous devrez peut-être des contrôles plus fréquents si vous présentez certains facteurs de risque, tels que l’hypertension artérielle, le diabète ou des antécédents familiaux de maladie cardiaque.

Mais les maladies cardiaques sont de plus en plus répandues chez les jeunes. L’Institut national du cœur, des poumons et du sang recommande commencer les tests de cholestérol entre 9 et 11 ans, ou dès l’âge de 2 ans s’il existe de forts antécédents familiaux d’hypercholestérolémie et de maladie cardiaque. Votre médecin peut vous aider à décider quand il est temps de passer un test.

Que montrent les tests de cholestérol ?

Un médecin peut vérifier votre taux de cholestérol au moyen d’un test sanguin appelé panel lipidique ou profil lipoprotéique. Cela mesure le cholestérol total ; les lipoprotéines de basse densité, ou LDL, cholestérol ; les lipoprotéines de haute densité, ou HDL, cholestérol ; et les triglycérides, un autre type de graisse qui durcit les artères et provient principalement de l’alimentation. Ceux-ci sont tous rapportés en milligrammes par décilitre.