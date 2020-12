Le général de l’armée à la retraite Lloyd Austin, le choix du secrétaire à la défense du président élu Joe Biden, prend la parole à Wilmington, Delaware, le 9 décembre | Chip Somodevilla / Getty Images

Le choix par le président élu du général à la retraite Lloyd Austin, qui pourrait être le premier Noir à diriger le ministère de la Défense, a provoqué une réaction violente.

C’est un choix historique, mais pas la seule option historique disponible. Il est qualifié, mais pas facilement confirmable en vertu de la loi fédérale. Et il a de l’expérience, mais peut-être pas de la bonne manière.

Telles sont les controverses qui tourbillonnent autour de la sélection par le président élu Joe Biden du général à la retraite Lloyd Austin au poste de secrétaire à la Défense. Biden a promis de former un cabinet plus diversifié qui «ressemble à l’Amérique», et s’il était confirmé, Austin serait la première personne noire à diriger le Pentagone.

Annonçant son choix dans un éditorial de mardi dans l’Atlantique, le futur commandant en chef a déclaré que son passage en tant que vice-président travaillant aux côtés du général quatre étoiles à la retraite sur la lutte contre l’Etat islamique et sur le retrait des troupes américaines d’Irak en 2011 l’avait convaincu qu’Austin «Est la personne dont nous avons besoin en ce moment.»

Mais tout le monde n’est pas convaincu, ce qui signifie que le chemin d’Austin vers le Pentagone n’est pas garanti – ce qui pourrait être un coup dur précoce pour les plans de Biden.

Austin n’est pas éligible au poste de secrétaire à la Défense en vertu de la loi fédérale actuelle

Austin n’a quitté l’armée qu’en 2016, après une carrière de 41 ans. C’est un problème, car loi fédérale exige que quiconque ayant servi dans l’armée soit sans uniforme depuis au moins sept ans avant de pouvoir être éligible à diriger le Pentagone en tant que secrétaire à la défense.

Le Congrès a émis deux fois des dérogations à cette loi – confirmant George Marshall en 1950 et James Mattis en 2017 – et Biden demande au Congrès de le faire à nouveau pour Austin.

«Il y a une bonne raison pour cette loi que je comprends et respecte pleinement. Je ne demanderais pas cette exception si je ne croyais pas que ce moment de notre histoire ne l’exigeait pas », a déclaré Biden mercredi lors d’un événement présentant Austin comme sa sélection. « Tout comme ils l’ont fait pour Jim Mattis, je demande au Congrès d’accorder une dérogation. »

Mais cette perspective préoccupe certains experts par l’érosion d’une norme démocratique importante: le contrôle civil de l’armée.

Les experts disent que le statut est en vigueur pour garantir que le département de la Défense reste une agence gérée par des civils. Alors qu’Austin est un civil maintenant, l’inquiétude est que lui – ou d’autres personnes récemment à la retraite ou séparés de l’armée – est naturellement coincé dans ses pensées comme un soldat après plus de 40 ans en uniforme. De plus, avoir de récents officiers du drapeau associés à un parti ou à un autre menace de politiser l’armée, un résultat que les démocraties modernes cherchent à éviter.

«Cette décision risque d’ouvrir la porte à des normes entièrement politisées qui séparent l’armée de la politique civile», a déclaré Jim Golby, un officier de l’armée à la retraite maintenant à l’Université du Texas à Austin.

Telles étaient les normes Le sénateur du Rhode Island Jack Reed, le plus haut démocrate de la commission des services armés du Sénat, a promis de les respecter après avoir voté pour approuver Mattis comme chef du Pentagone en 2017. «Je ne soutiendrai pas une dérogation pour les futurs candidats. Je ne soutiendrai pas non plus aucun effort pour édulcorer ou abroger le statut à l’avenir », a-t-il déclaré.

Mais maintenant, Reed a fait marche arrière, probablement dans le but de ne pas mettre Biden en colère et de ne pas être perçu comme faisant abstraction des chances du premier secrétaire à la Défense noire. « Je pense, en toute honnêteté, que vous devez donner l’opportunité au candidat de s’expliquer », a-t-il déclaré aux journalistes mardi. Cela aide les chances d’Austin, d’autant plus que le sénateur de l’Oklahoma, Jim Inhofe, président du comité, a déjà soutenu le choix de Biden.



Kevin Dietsch-Piscine / Getty Images Le sénateur Jack Reed, le plus haut démocrate de la commission des services armés du Sénat, lors d’une audition le 7 mai 2020.

D’autres, comme Ro Khanna (D-CA), membre du House Armed Services Committee, pensent simplement que les qualifications d’Austin – ainsi que sa race – justifient une telle renonciation. Khanna, qui a voté contre la renonciation de Mattis, m’a dit qu’il serait «hypocrite» que le Congrès donne une renonciation à Mattis mais pas à Austin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était hypocrite de s’être opposé à l’émission d’une telle dérogation sous une administration républicaine et d’en soutenir une maintenant, il a répondu: «C’est une opinion si vous pensez que la race n’a pas d’importance … Mon opinion est que nous n’avons jamais eu d’Afro-Américain. diriger le département de la Défense.

Quand j’ai demandé s’il voterait contre la renonciation si Austin était blanc, il a dit: «Je pense que ce serait un appel plus proche. Je pense que cela doit être une considération, c’est un facteur et cela devrait être un facteur.

Le temps d’Austin au Central Command a suscité la controverse

Le récent service militaire du général n’est pas seulement un problème à cause de cette loi fédérale, cependant.

Austin a dirigé le Commandement central américain, de 2013 à 2016, et pendant cette période, il a aidé à superviser la campagne contre Daech. Beaucoup, y compris ses détracteurs, lui attribuent le mérite d’avoir créé la stratégie qui a finalement conduit à la défaite militaire du groupe terroriste en Irak et en Syrie.

L’ancien secrétaire de l’armée, John McHugh, m’a dit que «ce serait difficile de faire un meilleur choix», et l’ancien ambassadeur des États-Unis en Irak James Jeffrey a qualifié son ancien collègue de «professionnel militaire accompli».

Mais certains qui ont travaillé avec Austin lorsqu’il dirigeait le Commandement central américain – l’organisation qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient – sont plus critiques à l’égard de sa performance. «Les choses allaient vraiment mal», a déclaré Kris Alexander, un lieutenant-colonel à la retraite qui a servi avec Austin au CENTCOM. «Vous détestez dénigrer le gars, c’était un bon chef de combat. Mais vous ne savez vraiment pas qui est prêt pour ce niveau de commandement combattant jusqu’à ce qu’ils y arrivent.

Austin et son équipe ont été confrontés à des allégations de responsables du renseignement du CENTCOM selon lesquelles ils recherchaient une analyse biaisée pour que l’EIIS semble plus faible qu’il ne l’était et les efforts américains plus efficaces qu’ils ne l’étaient à l’époque. Une enquête du Pentagone en 2017 a finalement innocenté Austin et d’autres de ses actes répréhensibles, mais ceux qui étaient là à l’époque pensent que le style de leadership insulaire de leur patron a conduit à ces perceptions.

« Il avait son cercle intime et il avait une relation litigieuse avec ses gens du renseignement », a déclaré Alexander. «Il était juste évident pour tout le monde que les choses n’allaient pas bien. Les généraux et les colonels se disputaient lors de réunions. Pour Alexander et ses collègues, regarder Austin passer le commandement en 2016 «était la première fois que nous étions nombreux à le voir au quartier général».



Allison Shelley / Getty Images Lloyd Austin, alors général quatre étoiles et chef du Commandement central américain, avant un briefing du Pentagone en 2014.

Ce genre de comportement inquiète certains de la façon dont Austin pourrait diriger le Pentagone, une organisation beaucoup plus grande que le Commandement central.

La carrière militaire d’Austin pourrait ne pas correspondre au moment

Certains républicains et démocrates se demandent également si l’expérience d’Austin à la tête des guerres américaines au Moyen-Orient est ce qui est nécessaire dans un monde où le Pentagone considère désormais la Chine comme la plus grande menace du pays.

« Il y a de vraies questions sur le fait que cette expérience soit utile pour les années 2020 », m’a dit un assistant démocrate du Sénat.

Austin a passé beaucoup de temps à mener des guerres au Moyen-Orient contre les insurgés et les terroristes. Rares sont les États-Unis qui ont une telle expérience, et cela le rend extrêmement précieux pour discuter de ce type de conflit.

Le problème est que Biden veut mettre fin aux «guerres pour toujours» et que le Pentagone veut concentrer son attention sur «le conflit des grandes puissances», en particulier contre la Chine. Un tel combat exigerait presque certainement une plus grande connaissance de la guerre navale et aérienne au lieu de l’expertise d’Austin en matière de soldat sur le terrain. C’est pour ces raisons que le représentant du Wisconsin Mike Gallagher, républicain et ancien marin, a récemment déclaré qu’Austin n’était «pas le choix si vous pensez que la Chine est une menace urgente».

Le Global Times, un média de propagande chinoise géré par l’État, affirme déjà que le choix de Biden est un signal pour apaiser les tensions avec Pékin. « Choisir Austin comme nouveau secrétaire à la Défense indique que les États-Unis vont dans une certaine mesure apaiser les tensions avec la Chine », lit-on dans un éditorial de mercredi. «Nous pourrions voir les États-Unis ajuster toute leur stratégie militaire à l’étranger.»

Minimiser les chances de guerre avec la Chine est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Mais surtout, Biden n’a pas mentionné une seule fois le mot «Chine» dans son éditorial de mardi, suscitant les critiques de certains experts selon lesquelles il ne prenait pas la question au sérieux.

Ce serait formidable dans des moments comme ceux-ci de savoir ce que Biden et Austin pensent de cette question importante. Le problème est que peu de gens savent exactement ce qu’Austin en croit – ou quoi que ce soit, vraiment.

Austin a été qualifié de «général invisible» pour avoir constamment évité les feux de la rampe et la presse. Il donne rarement son avis sur des questions clés en public, et ceux qui le connaissent disent qu’il parle à peine en privé.

«On ne sait pas quelles seraient les priorités d’Austin», a noté un récent article de NPR.

Une chose sur laquelle il a été clair est de ne pas vouloir réduire considérablement le nombre de soldats américains à l’étranger. «Je pense que nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour préserver au maximum notre présence avancée actuelle plutôt que de céder le terrain et les partenariats régionaux», a-t-il déclaré à l’armée américaine lors d’une interview en 2018. «La présence vous achète de l’influence, qui repose sur la confiance; vous ne pouvez pas renforcer la confiance.

Pourtant, un manque général de compréhension des opinions d’Austin dérange même l’aide du Sénat. Nous devons «nous assurer [he believes] nous ne menons pas les guerres d’il y a 10 ou 20 ans », m’a dit le membre du personnel, et se soucie plutôt des autres menaces comme la Chine et le changement climatique.

Après avoir passé plus de 40 ans en uniforme, ses auditions de confirmation seront parmi les rares fois où une grande partie de la nation entendra ce que pense Austin. Et s’il en dit assez sur les bonnes choses, il dirigera probablement le Pentagone de Biden l’année prochaine.



Paul J.Richards / AFP via Getty Images Then-Gen. Lloyd Austin lors d’un briefing du Pentagone le 17 octobre 2014 sur la lutte contre l’Etat islamique.

La plupart s’attendent à ce qu’il le fasse – mais il a déjà eu des performances désastreuses devant le Congrès.

En septembre 2015, Austin a déclaré devant le Comité des services armés du Sénat que seuls «quatre ou cinq» des 54 rebelles formés par les États-Unis en Syrie étaient toujours sur le terrain pour combattre l’EI. À ce moment-là, 42 millions de dollars avaient été consacrés au programme de formation de 500 millions de dollars qui avait débuté en avril.

Austin a également déclaré qu’il ne soutiendrait pas une zone d’exclusion aérienne ou une zone tampon en Syrie pour aider les réfugiés à s’échapper, ce qui a provoqué la colère du président du comité de l’époque, John McCain, qui a déclaré qu’il n’avait « jamais vu une audience aussi éloignée de la réalité de chaque expert extérieur et ce que vous dites. » D’autres, comme Khanna, a applaudi la décision d’Austin de ne pas impliquer davantage l’armée américaine dans ce conflit ou de ne pas tenter d’influencer la politique, dont les civils sont censés être responsables.

Alexander se souvient avoir regardé cet événement avec ses collègues. «Nous avons vu son effondrement complet», m’a-t-il dit. «Nous sommes tous assis là-bas, comme: ‘Putain de merde, c’est mauvais.’

Dans le cadre du processus de confirmation, Austin aura une autre chance devant le Congrès. Ce sera à lui de faire à nouveau dire aux spectateurs «Holy shit» – mais dans le bon sens.