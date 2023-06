Pourquoi le chemin de Novavax vers la survie ne sera pas facile

Des seringues médicales et le logo Novavax affichés en arrière-plan sont visibles sur cette photo d’illustration prise à Cracovie, en Pologne, le 2 décembre 2021. Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images

Novavax a un message clair pour Wall Street : le fabricant de vaccins Covid à court d’argent voit une voie vers la survie. Novavax, basée dans le Maryland, l’a dit le mois dernier lorsqu’elle a publié ses résultats financiers du premier trimestre et dévoilé un large effort de réduction des coûts ainsi que des prévisions de revenus 2023 plus élevées que prévu de 1,4 milliard de dollars à 1,6 milliard de dollars. Ce rapport contrastait fortement avec le trimestre précédent, lorsque la société de biotechnologie avait émis des doutes sur sa capacité à rester en activité. Mais Wall Street n’a pas entièrement adhéré au plan de relance : les actions de Novavax sont toujours en baisse d’environ 18 % depuis le début de l’année après avoir perdu plus de 90 % de leur valeur en 2022. Et rester à flot jusqu’en 2023 et au-delà n’est peut-être pas une tâche facile. La société de 36 ans continuera de compter sur son vaccin Covid à base de protéines – son seul produit disponible dans le commerce – pour la majeure partie de ses revenus cette année. Les ventes de vaccins Covid dépendront en grande partie de la capacité de Novavax à fournir une version mise à jour de son jab à temps pour l’automne, lorsque le gouvernement américain devrait transférer la distribution des vaccins au secteur privé. Même si Novavax peut respecter ce délai, il devra faire face à une concurrence féroce de la part de ses rivaux d’ARNm Pfizer et Moderne . Wall Street attend également de voir comment Novavax exécutera son plan de réduction des coûts et comment un en attente d’un arbitrage de 700 millions de dollars sur un accord d’achat de vaccins annulé pourrait se jouer. L’entreprise devra jongler avec ces défis à court terme avant de pouvoir se concentrer davantage sur son pipeline de vaccins prometteurqui comprend un vaccin combiné ciblant Covid et la grippe, un vaccin antigrippal autonome et un nouveau vaccin Covid à haute dose. « Les six à neuf prochains mois vont être une période vraiment critique pour l’entreprise », a déclaré à CNBC l’analyste de Cowen, Brendan Smith.

Concurrence sur le marché commercial

Novavax, désormais dirigé par un nouveau PDG, John Jacobsa été l’un des premiers précurseurs de la course au vaccin Covid, mais le régime à deux injections de la société a obtenu l’approbation des États-Unis en cas d’urgence l’année dernière en raison de retards réglementaires et de fabrication. Désormais, les plus grandes priorités de Novavax sont de fabriquer un Covid mis à jour d’ici l’automne et de conquérir des parts de marché commercial après avoir pris du retard jusqu’à présent sur Pfizer et Moderna. Certains analystes estiment que la société a une chance raisonnable de le faire, mais notent que la concurrence avec les deux géants de l’ARNm pourrait rester un défi. « Donné [Novavax’s] situation financière, ils doivent vraiment être en mesure de réaliser des ventes commerciales cet automne et cet hiver », a déclaré Smith. « Cela garantira qu’ils resteront également une entité viable dans les cycles futurs. Une fois que l’approvisionnement du gouvernement américain en vaccins Covid gratuits sera épuisé, les trois sociétés vendront des vaccins mis à jour directement aux prestataires de soins de santé. Ces injections cibleront une variante du virus – sélectionnée par un panel de conseillers de la Food and Drug Administration jeudi – qui devrait circuler plus en évidence cet automne et cet hiver. Novavax se donne une « longueur d’avance » sur le développement de ce vaccin mis à jour car le vaccin à base de protéines de la société prend plus de temps à développer et à fabriquer – environ trois à six mois au total – que ses homologues à ARN messager, a déclaré Silvia Taylorvice-président exécutif du fabricant de médicaments. Les analystes estiment qu’il faut généralement près de six mois pour délivrer un vaccin à base de protéines et trois mois pour produire une injection d’ARNm. Novavax travaille en étroite collaboration avec les régulateurs mondiaux sur les conseils de sélection des souches pour commencer le développement le plus tôt possible. Taylor a ajouté que Novavax développe déjà des injections qui ciblent différentes souches, y compris la sous-variante omicron XBB.1.5la souche dominante du virus dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé le mois dernier recommandé que les nouveaux coups de Covid ciblent les variantes XBB, ce que Taylor a qualifié de conseils « extrêmement encourageants » avant la réunion du panel de la FDA. L’analyste de Jefferies, Roger Song, a déclaré qu’il s’attend à ce que Novavax soit en mesure de livrer son vaccin mis à jour à temps pour l’automne si les conseillers de la FDA sélectionnent une souche « dans la bibliothèque actuelle » que la société a évaluée. Il est peu probable que les conseillers choisissent une toute nouvelle variété, a-t-il noté.

Un agent de santé prépare une dose du vaccin Novavax alors que l’Organisation néerlandaise des services de santé commence le programme de vaccination Novavax le 21 mars 2022 à La Haye, aux Pays-Bas. Patrick Van Katwijk | Getty Images

Un autre avantage de Novavax pourrait être son utilisation de la technologie à base de protéines, une méthode vieille de plusieurs décennies pour combattre les virus utilisés dans les vaccinations de routine contre l’hépatite B et le zona. Le vaccin de Novavax fonctionne différemment des vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna, mais atteint le même résultat : apprendre à votre corps à combattre Covid. L’analyste de B. Riley Securities, Mayank Mamtani, a déclaré que Novavax pourrait tirer parti des avantages uniques de la plate-forme à base de protéines de la société dans le cadre de ses efforts de marketing commercial. « Ils ont un message théoriquement convaincant qui dit, essayons quelque chose de nouveau », a déclaré Mamtani à CNBC. « Essayons un nouveau vaccin qui, dans certains cas, ne vous fera pas manquer le travail en raison de frissons, de fièvre ou d’autres effets secondaires que vous pourriez avoir avec l’ARNm. » Les données des essais cliniques sur le vaccin de Novavax suggèrent qu’il est moins susceptibles de provoquer des effets secondaires par rapport aux clichés de Pfizer et Moderna. Les données indiquent également qu’il a un taux d’efficacité tout aussi élevé – environ 90% – comme celui de ses rivaux ARNm. Pourtant, a noté Smith, la société devra rivaliser avec « l’énorme reconnaissance de la marque » de Pfizer et Moderna, qui dominent le marché américain des vaccins Covid depuis que la FDA a approuvé leurs vaccins pour une utilisation d’urgence fin 2020.

Les États-Unis ont administré plus de 360 ​​​​millions de vaccins et de rappels de Pfizer et plus de 230 millions de Moderna, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. L’entrée tardive de Novavax dans le jeu a entraîné une baisse significative de son adoption : les États-Unis ont administré un peu moins de 90 000 injections de la société. Novavax devra également concourir à un moment « d’intérêt public record » pour obtenir des injections de rappel Covid, a ajouté Smith. Selon le CDC, seuls environ 17% de la population américaine a reçu les boosters omicron bivalents de Pfizer et Moderna, disponibles depuis septembre. « Il y a encore un certain nombre de vents contraires qui travaillent contre [Novavax,] » a déclaré Smith, ajoutant que les efforts de réduction des coûts pourraient potentiellement entraver la capacité de l’entreprise à être compétitive sur le marché commercial des vaccins Covid cet automne. Novavax réduit ses dépenses en même temps qu’il doit renforcer son équipe de vente commerciale, ce qui rend le moment « malheureux dans un contexte beaucoup plus large », a-t-il déclaré.

Plan de réduction des coûts

Novavax s’efforce de réduire considérablement les coûts, avec des plans qui impliquent de réduire d’environ 25 % sa main-d’œuvre mondiale. L’entreprise venait de moins de 2 000 employés dès fin février. Le fabricant de médicaments consolidera également ses installations et ses infrastructures. Ces mesures visent à réduire les dépenses de recherche et développement de l’entreprise en 2023 ainsi que les frais de vente, généraux et administratifs, qui s’élevaient ensemble à environ 1,7 milliard de dollars l’année dernière. Novavax s’attend à ce que le plan de réduction des coûts réduise ce chiffre d’environ 20 à 25 % cette année et de 40 à 50 % d’ici 2024. Jefferies ‘Song a déclaré qu’il se concentrait surtout sur l’objectif de réduction des coûts de 2024, mais a noté que l’entreprise devait faire attention à combien elle décidait de réduire les coûts. « J’espère qu’ils pourront couper un peu plus vite et plus gros », a déclaré Song à CNBC. « Mais ils ne veulent pas non plus dépasser ce dont ils ont besoin pour réduire et compromettre leurs capacités. » Mais Taylor a souligné que le plan aidera Novavax à se recentrer sur sa priorité absolue : fournir un vaccin mis à jour dans les mois à venir. « Nous avons le sentiment d’être bien placés pour fonctionner en nous concentrant sans relâche sur nos priorités et en opérant de manière plus efficace afin de pouvoir atteindre notre objectif de rendre notre vaccin disponible pour la saison », a-t-elle déclaré. CNBC.

Arbitrage Gavi

Et, les frais généraux se profilent, un arbitrage en attente de 700 millions de dollars lié à Gaviune organisation mondiale non gouvernementale de vaccination. L’année dernière, Novavax a résilié un contrat d’achat de coups de Covid avec Gavi, basé à Genève, citant l’échec de Gavi à se procurer le 350 millions de doses de vaccin il a accepté d’acheter en mai 2021 pour le compte de la facilité COVAX — un programme mondial qui vise à distribuer plus équitablement les vaccins Covid dans les pays à faible revenu. Dans le cadre de l’accord avec Gavi, Novavax a déclaré avoir reçu des acomptes non remboursables d’un montant de près de 700 millions de dollars. Gavi essaie maintenant de récupérer ces paiements anticipés. L’organisation a fait valoir dans un Reuters entretien l’année dernière, Novavax a violé l’accord et n’a pas fourni à COVAX des vaccins provenant d’emplacements spécifiés par contrat.

Une femme âgée reçoit une dose de vaccin Covid-19 dans une clinique le 12 décembre 2022 à Hohhot, dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine. Ding Genhou | Groupe Visuel Chine | Getty Images