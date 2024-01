Pourquoi le chef du renseignement américain William Burns s’est envolé pour l’Afrique de l’Est

Alors que la Corne de l’Afrique menace de devenir une poudrière, le chef de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine, William Burns, s’est rendu en Afrique de l’Est pour rencontrer ses proches alliés.

Si les détails de ses rencontres avec le président William Ruto n’ont pas été rendus publics, le directeur de la CIA s’est également rendu en Somalie, au centre d’une crise diplomatique avec l’Ethiopie, et s’est entretenu avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

La réunion de la State House lundi a suscité de nombreuses spéculations de la part de la mère du gouvernement sur les questions soulevées lors de la réunion. La raison pour laquelle le patron de la CIA a dû venir par avion au lieu de transmettre un message par l’intermédiaire de l’ambassadrice américaine au Kenya Meg Whitman ou du chef de l’agence à Nairobi a déclenché de nouvelles spéculations.

Toutefois, des sources ont indiqué que la réunion de haut niveau, à laquelle participaient l’ambassadeur Whitman et les services de renseignement du Kenya dirigés par le patron du National Intelligence Service Noordin Haji, avait abordé des questions de sécurité critiques dans la région de l’Afrique de l’Est.

Une source de haut rang au courant des détails de la réunion a déclaré la nation du dimanche que la coopération en matière de sécurité et la lutte contre le terrorisme ont dominé les débats.

La guerre en cours au Soudan, les relations glaciales entre la Somalie et l’Éthiopie ainsi que l’impact des retombées de l’élection présidentielle en République démocratique du Congo.

À Mogadiscio, le président Hassan a déclaré qu’ils avaient discuté de questions régionales d’intérêt mutuel et du renforcement du partenariat stratégique entre la Somalie et les États-Unis dans des domaines critiques, notamment la lutte contre les terroristes internationaux et la promotion de la stabilité régionale. Les États-Unis estiment que leur retrait de Somalie en décembre 2020 a permis à Al-Shabaab, l’un des groupes affiliés mondiaux les plus puissants d’Al-Qaïda, de croître en taille et en force.

C’est ce qui a incité le déploiement d’environ 500 militaires américains en Somalie l’année dernière pour soutenir la lutte du gouvernement contre al-Shabaab. « Notre présence renouvelée est un effort visant à stabiliser le gouvernement somalien et à former ses forces après notre départ en décembre 2020 », a déclaré le général Michael E. Langley, commandant du Commandement américain pour l’Afrique, lors d’une audition du comité sénatorial américain en mars de l’année dernière.

Lorsqu’il a pris ce poste, Burns, ancien diplomate, a déploré : « Nous n’accordons pas suffisamment d’attention au continent africain comme nous le devrions ». Le moment de la visite a coïncidé avec le cinquième anniversaire de l’attaque terroriste Dusit D2 à Nairobi, au cours de laquelle 22 personnes ont été tuées, dont un citoyen américain en 2019. L’attaque a conduit à la création de la première Force opérationnelle conjointe contre le terrorisme (JTTF) à Nairobi. l’année suivante, la première force d’enquête antiterroriste multi-agences en dehors des États-Unis avec pour mandat de diriger les efforts de lutte contre le terrorisme à travers le partage de renseignements dans la région plus large de l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique.

La première équipe kenyane détachée auprès de la force comprenait 42 détectives et agents de renseignement qui ont suivi une formation dispensée par les responsables du Federal Bureau of Investigations et du Counter Terrorism Bureau à l’académie du FBI à Quantico, en Virginie.

Alors que les États-Unis se concentrent sur le bord de l’océan Indien en tant que zone d’intérêt stratégique, la présence continue d’acteurs non étatiques sans frontières tels qu’Al-Shabaab a compliqué leurs désirs.

David Monda, professeur de sciences politiques à la City University de New York, a déclaré que le Kenya étant un État d’ancrage et un proche allié des États-Unis dans la Corne de l’Afrique, le pays est vital dans la collecte de renseignements, l’analyse de données, les actions secrètes, le contre-espionnage, et des frappes préventives contre les menaces communes.

« Les discussions de haut niveau et les participants soulignent à nouveau l’importance de ces réunions. Les discussions ont probablement porté sur les questions de renseignement et de sécurité nationale au Kenya, dans la Corne de l’Afrique et au Moyen-Orient », a-t-il déclaré au Sunday Nation.

Le professeur Macharia Munene, chargé de cours en relations internationales à l’Université internationale des États-Unis, a ajouté : « Les questions auraient pu être communiquées par l’intermédiaire de l’homologue de Burn au Kenya, mais elles étaient si sensibles que le directeur de la CIA a dû les communiquer lui-même. Il ne s’agit pas d’une mission diplomatique. L’effet (de ce qui a été communiqué) pourrait se faire sentir d’ici environ deux mois.

L’ambassadrice américaine Meg Whitman, le président kenyan Willian Ruto, le CS Alfred Mutua des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya et le sénateur américain Chris Coons. Crédit photo: Twitter via le président William Ruto

La Corne de l’Afrique et l’Afrique de l’Est sont devenues complexes. Le Kenya, qui héberge la plus grande station de la CIA en Afrique, est exposé – et est en désaccord avec ses voisins et a été aggravé par les indécisions politiques. Récemment, il a eu des différends avec l’Ouganda à propos de l’oléoduc, avec la Tanzanie sur diverses questions, avec la Somalie à propos de l’ouverture d’un consulat à Hargeisa, et il est considéré comme le « garçon de courses » de l’Amérique dans la région. Plus encore, les critiques soulignent que la démocratie kenyane est en train de régresser – même si cela ne semble pas déranger les diplomates américains à Nairobi.

Crises

Parmi les préoccupations de Burns figurent également, selon nos sources, la guerre civile au Soudan et la crise naissante entre l’Ethiopie et la Somalie, qui pourraient diviser davantage la région. Ensuite, il y a la République démocratique du Congo, instable, dans laquelle les États-Unis ont des intérêts. Burns a déjà exprimé ses craintes que le chaos au Soudan « puisse déborder et aggraver l’insécurité régionale ». Il considère le Soudan comme une « région dans laquelle j’essaie de rester plus concentré autant que possible et notre agence le fait également ».

L’autre problème est que, même si le Kenya a été un proche allié des États-Unis, il a également accueilli des adversaires américains. En juillet de l’année dernière, il a accueilli sur le tapis rouge le président iranien Ebrahim Raisi alors qu’il entamait une tournée dans trois pays.

Récemment, Raïssi a critiqué les bombardements continus des États-Unis contre les rebelles Houthis, qui ont retourné leur colère en tirant des missiles sur Israël et en attaquant des navires au large des côtes du Yémen, dans la mer Rouge. Ils disent que ces attaques sont un geste de solidarité avec les Palestiniens qui sont bombardés par Israël à l’intérieur de Gaza. Le 12 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a salué les rebelles Houthis pour leurs actions contre l’État juif.

Dans les premiers jours de la guerre, le Kenya a soutenu sans équivoque Israël – ce qui pourrait l’exposer aux militants. Mais dans une récente interview accordée vendredi à la BBC, le Premier ministre Musalia Mudavadi, qui est également en charge du ministère des Affaires étrangères, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et a demandé à Israël de mettre fin à la crise humanitaire et aux pertes de vies « catastrophiques ».

Un autre problème régional est la récente décision de l’Éthiopie de signer un protocole d’accord avec le Somaliland, la province séparatiste de la Somalie. Initialement, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avait déclaré au Parlement que la population du pays ne pouvait pas continuer à vivre longtemps dans une prison géographique sans accès à un port. Il s’agissait du statut d’enclavement de l’Éthiopie – depuis qu’elle a perdu ses ports sur la mer Rouge après que sa province d’Érythrée soit devenue une nation indépendante il y a 30 ans.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Crédit photo: Fichier | AFP

Alors que l’Éthiopie dépend du port de Djibouti, Abiy a signé le 1er janvier un accord de port militaire avec le Somaliland, donnant à Addis-Abeba un accès à la mer Rouge. En échange, le Somaliland recevrait une participation dans Ethiopian Airlines et une éventuelle reconnaissance du Somaliland en tant qu’État souverain.

La décision de reconnaître le Somaliland suscite des sentiments mitigés dans la région. Le Kenya a également ouvert un consulat du Somaliland à Nairobi et, récemment, le président Ruto a nommé Abdi Weli Muhamad Hussein au poste de consul général du Kenya. Le Somaliland avait créé un bureau de liaison à Nairobi en 2021.

La Maison Blanche a exprimé ses réserves quant à l’alliance de l’Éthiopie avec le Somaliland et aux tentatives de reconnaissance du Somaliland. « Nous sommes certainement troublés », a déclaré John Kirby, directeur des communications stratégiques du Conseil national de sécurité.

Il a également déclaré à Voice of America (VOA) que Washington « travaillait avec des partenaires de la région – notamment l’Union africaine et le bloc commercial de huit membres de l’Autorité intergouvernementale pour le développement – ​​pour faire pression contre le mémorandum d’accord non contraignant signé par le gouvernement somalien, dont le siège est celui de la Somalie. à Mogadiscio, considère comme illégitime.

Mais cela se heurtera à la résistance de certains pays d’Afrique de l’Est qui considèrent les États-Unis comme un tyran. Le président Yoweri Museveni, toujours une figure influente, a récemment critiqué les États-Unis. En s’installant au Kenya puis en Somalie, le directeur de la CIA a été motivé par ces enjeux sécuritaires émergents. Mais le plus critique est le risque de guerre à propos du bail de l’Éthiopie sur la mer Rouge.

En juillet dernier, Abiy s’est rendu en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Les deux pays considèrent la coopération militaro-technique comme l’un des domaines critiques de collaboration. L’Éthiopie a toujours cherché à devenir une puissance navale africaine, mais sans littoral, cela était possible.

Abiy, dans un accès de nationalisme, cite la légende éthiopienne du XIXe siècle, Ras Alula, selon laquelle la mer Rouge était la frontière naturelle de l’Éthiopie. La Somalie a exclu toute médiation avec l’Éthiopie à moins qu’Abiy Ahmed n’annule l’accord portuaire avec Hargeisa. “Il n’y a pas de place pour la médiation à moins que l’Éthiopie ne retire son protocole d’accord illégal et ne réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Somalie”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué publié sur ses comptes officiels de médias sociaux. L’autre crainte est qu’Al Shabaab puisse trouver un nouvel espace opérationnel si les tensions entre l’Éthiopie dégénèrent en guerre. Une corne de l’Afrique en difficulté provoque des catastrophes maritimes dans le golfe d’Aden.