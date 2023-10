Pourquoi le chaos à la Chambre est une opportunité et une menace pour Biden

Le chaos à la Chambre résultant de la disparition de la présidence du représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) présente des opportunités politiques très réelles pour le président Biden, même s’il représente également une menace pour son programme qui met en danger l’aide à l’Ukraine.

La Maison Blanche a cherché à tirer un avantage politique, en opposant le leadership de Biden au désarroi de la Chambre et en imputant la quasi-arrêt au Parti républicain.

« Au lieu de menacer notre sécurité nationale avec une fermeture qui obligerait nos troupes et nos patrouilles frontalières à travailler sans salaire, ils devraient travailler avec le président Biden contre les menaces communes auxquelles notre pays est confronté et protéger notre propre sécurité en défendant l’Ukraine alors qu’elle se bat pour les droits de l’homme. liberté et démocratie contre la tyrannie et la brutalité russe », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, dans une note publiée jeudi.

Mais l’incertitude menace également de perturber l’effort de guerre américain tout en rendant les alliés incertains quant à la direction que prend la nation. C’est une situation que le président russe Vladimir Poutine est probablement heureux de voir, et qui inquiète d’autres personnalités pro-ukrainiennes à Washington, comme le chef du Parti républicain au Sénat, Mitch McConnell (Ky.).

«Poutine souhaite que le chaos politique intérieur aux États-Unis et le chaos politique intérieur en Occident divisent l’unité que nous avons réussi à réaliser jusqu’à présent. Et je pense que la plupart des républicains comprennent cette dynamique », a déclaré Emily Horne, ancienne porte-parole du Conseil de sécurité nationale sous l’administration Biden.

« La question à laquelle ils doivent désormais répondre est la suivante : vont-ils prendre publiquement les mêmes engagements auxquels ils disent croire en privé ?

L’opposition à l’aide à l’Ukraine s’est accrue à la Chambre parmi les Républicains.

McCarthy n’a pas inclus l’aide à l’Ukraine dans le projet de loi de financement provisoire qu’il a présenté à la Chambre la semaine dernière pour éviter une fermeture, malgré le fait qu’un projet de loi bipartite du Sénat avec l’aide avançait et aurait eu suffisamment de soutien à la Chambre pour y parvenir. Le bureau de Biden.

L’ancien Président n’a pas voulu présenter ce projet de loi parce que la question de l’Ukraine divise tellement la conférence du Parti républicain à la Chambre des représentants.

En fin de compte, McCarthy a quand même perdu la présidence, et son principal adversaire républicain, le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), l’a accusé d’avoir un « accord secret » avec Biden sur l’Ukraine.

Tout cela rendra plus difficile, mais pas impossible, pour un nouveau président de faire avancer l’aide à l’Ukraine à la Chambre.

Le dysfonctionnement de la Chambre pourrait également menacer d’autres priorités de Biden.

Biden a averti vendredi qu’une fermeture du gouvernement nuirait aux progrès réalisés au cours de l’année écoulée pour améliorer l’économie américaine, un problème majeur sur lequel le président et les démocrates du Congrès se battent en 2024.

Le prochain président, encore plus que McCarthy, devra peut-être adopter une ligne conservatrice en matière de dépenses.

L’un des principaux candidats est le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio), qui a annoncé qu’il mettrait fin à son soutien à l’Ukraine. L’autre candidat en tête, le chef de la majorité Steve Scalise (R-La.), est considéré comme davantage un négociateur mais serait soumis à une pression énorme.

La Maison Blanche a demandé au Congrès d’approuver un financement supplémentaire de 24 milliards de dollars pour l’Ukraine.

Biden a déclaré cette semaine qu’il prononcerait un discours majeur sur la nécessité d’une aide à l’Ukraine alors que les sondages montrent un soutien en érosion. UN nouveau sondage Reuters/Ipsos Cette semaine, seuls 41 % des Américains étaient d’accord avec le fait que Washington devrait fournir des armes à l’Ukraine, contre 46 % en mai.

Horne a fait valoir que ceux qui s’opposent à l’aide à l’Ukraine au Capitole représentent toujours une minorité.

« Il existe toujours sur la Colline un fort soutien bipartisan à l’aide économique et sécuritaire à l’Ukraine. Et je pense que vous constaterez que la plupart des républicains comprennent à la fois les enjeux d’un point de vue géopolitique et de sécurité nationale, mais aussi d’un point de vue moral », a-t-elle déclaré.

La campagne de Biden est susceptible de lier le dysfonctionnement du Parti républicain à la Chambre des représentants à l’ancien président Trump, l’adversaire probable de Biden en 2024. De cette façon, même si le chaos est un problème pour certaines parties de l’agenda de Biden, cela pourrait l’aider à être réélu.

« Cela peut menacer les priorités politiques de Biden, mais cela ne menace pas ses chances de réélection », a déclaré Jim Kessler, co-fondateur du groupe de réflexion centriste Third Way. « Depuis le 6 janvier jusqu’à aujourd’hui, les républicains du Congrès ont tissé une tapisserie de chaos et de folie. Si Trump arrive en tête du classement, ils mèneront à terme le projet.»

« En fin de compte, j’espère qu’il y aura un accord qui financera l’Ukraine et renforcera la sécurité des frontières. Mais en chemin, les Républicains détruisent la Chine. Cela se remarque au moment des élections », a ajouté Kessler.

Le stratège démocrate Jamaal Simmons a également déclaré que les démocrates pouvaient utiliser l’écran partagé du chaos à la Chambre pendant que Biden annule 9 milliards de dollars de prêts étudiants à son avantage et les démocrates font prêter serment à un nouveau sénateur de Californie pour remplacer feu la sénatrice Dianne Feinstein (Démocrate de Californie).

« Le désarroi à la Chambre clarifie l’argumentation des démocrates », a-t-il déclaré. « L’écran partagé était austère. D’un côté, les démocrates participaient à un gouvernement calme et ciblé – des transitions ordonnées du pouvoir au Sénat, une élaboration ordonnée des politiques à la Maison Blanche. À l’époque, à la Chambre, la majorité républicaine était en guerre contre elle-même.»

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.