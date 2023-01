Pourquoi le changement soudain du Japon sur les achats d’obligations a provoqué une secousse mondiale

De plus, l’écart croissant entre les taux d’intérêt au Japon et ailleurs faisait baisser la valeur du yen, accentuant encore plus la pression sur l’économie fortement dépendante des importations du pays. Cela a poussé certains analystes à spéculer sur le fait que la Banque du Japon serait bientôt contrainte de relever ses taux d’intérêt.

Ce qui nous amène à décembre, lorsque M. Kuroda a soudainement annoncé que la banque doublerait le plafond des rendements obligataires à 10 ans, leur permettant de fluctuer entre plus et moins 0,5 %, et augmentant ainsi les taux d’intérêt.

Pour de nombreux investisseurs, la décision semblait être la première étape provisoire vers des augmentations de taux encore plus importantes. Alors que les rendements obligataires ont bondi, la banque a dû dépenser massivement pour défendre son objectif de taux.

Ce qui soulève la question, combien de temps encore la Banque du Japon pourra-t-elle s’en tenir à ses armes ?

La réponse dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment de la performance de l’économie mondiale et du sentiment de la banque centrale d’avoir enfin atteint ses objectifs de croissance des salaires et d’inflation, a déclaré Toshitaka Sekine, professeur d’économie à l’Université Hitotsubashi.

La plupart des experts estiment que le processus de dénouement de la politique d’assouplissement monétaire de M. Kuroda, lorsqu’il se produira, prendra des années. Il est certain que ce sera compliqué : de nombreux emprunteurs japonais se sont habitués à de l’argent bon marché – les taux d’intérêt variables sont courants, par exemple – et un retrait précipité pourrait mettre à rude épreuve les ménages et les entreprises.

Cela pourrait également être douloureux pour les marchés mondiaux qui en sont venus à considérer la politique monétaire accommodante du Japon comme allant de soi. Des années de croissance anémique et une décennie de taux d’intérêt extrêmement bas ont poussé de nombreux investisseurs japonais à rechercher des rendements plus élevés à l’étranger, renforçant ainsi leur rôle déjà prédominant sur les marchés mondiaux du crédit.

Bien qu’improbable, un revirement rapide de la Banque du Japon “pourrait générer des ondes de choc difficiles à anticiper dans le monde entier”, a déclaré Brad Setser, membre du Council on Foreign Relations et expert du commerce mondial et des flux de capitaux. “Dans le pire des cas, des hausses rapides des taux japonais à long terme font monter les taux d’intérêt à long terme à l’échelle mondiale.”