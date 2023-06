Pourquoi le changement climatique pourrait vous faire réfléchir à deux fois avant de manger des huîtres crues cet été

Alors que le temps se réchauffe et que les Canadiens commencent à penser à des vacances côtières, à des sorties à la plage ou même simplement à dîner sur la terrasse d’un restaurant, certains craignent qu’une bactérie appelée vibrion ne gâche un favori de l’été.

Si elles sont affectées par le vibrion, les huîtres – en particulier les huîtres crues – peuvent provoquer de graves maladies gastro-intestinales. Bien que le vibrion ne soit pas une nouvelle menace, les experts affirment que le changement climatique provoque sa propagation, ce qui en fait une préoccupation croissante.

Cela signifie-t-il que vous devez renoncer définitivement aux huîtres crues ? Alors que certains sur les réseaux sociaux partagent des affirmations selon lesquelles le vibrion peut provoquer une nécrose et même la mort, des experts en sécurité alimentaire comme Dave Love disent que la vérité n’est pas si effrayante, mais que les gens doivent quand même faire attention.

Love, scientifique principal au Johns Hopkins Center for a Livable Future, affirme que lorsqu’il s’agit de manger des fruits de mer crus, les Canadiens devront peser certains risques.

Donc, si vous espérez vous adonner aux crustacés au cours des prochains mois, voici quelques conseils sur la façon de le faire en toute sécurité et à quoi faire attention.

Qu’est-ce que le vibrion ?

Les vibrions sont des bactéries naturelles qui vivent dans la mer. Il en existe une variété, mais celui auquel on fait le plus souvent référence lorsqu’on parle de crustacés et de maladies d’origine alimentaire est le vibrio parahaemolyticus.

Bien que cette forme de vibrion existe depuis toujours, Love dit qu’elle pousse dans l’eau chaude et que le changement climatique fait augmenter la température de l’eau, la quantité de vibrion augmente également.

« Cela augmente également là où vit le vibrion, géographiquement », a-t-il déclaré. « Ainsi, les vibrions se propagent maintenant dans des parties du monde qui n’ont jamais vu de vibrions auparavant. »

Les huîtres comme celles-ci fraîchement pêchées à l’Île-du-Prince-Édouard se nourrissent en filtrant le plancton de l’eau. En plus de la nourriture, ils piègent également les algues et les bactéries, y compris le vibrion, qui, selon les experts, prospère dans les eaux plus chaudes causées par le changement climatique. (Bretagne Spencer/CBC)

Les huîtres font partie d’un groupe d’animaux appelés filtreurs – elles se nourrissent en filtrant le plancton de l’eau, mais leurs filtres peuvent également piéger les algues et les bactéries.

« Ils accumulent de la nourriture, mais aussi du vibrion », a déclaré Love. Bien que les palourdes et les moules soient également des filtreurs, il dit que l’accent est souvent mis sur les huîtres, car elles sont généralement consommées crues.

Qu’est-ce que la vibriose ?

La consommation de mollusques crus ou insuffisamment cuits contenant du vibrion peut causer une infection appelée vibriose selon Santé Canada.

Il s’agit le plus souvent d’une maladie d’origine alimentaire, mais elle peut également résulter de l’exposition d’une plaie ouverte à de l’eau contaminée par du vibrion.

Selon Santé Canada, vous pouvez être infecté par :

manger des crustacés crus ou insuffisamment cuits, en particulier des huîtres.

boire de l’eau contaminée.

exposer les plaies ouvertes à l’eau salée ou saumâtre (là où l’eau douce et l’eau salée se rencontrent), aux fruits de mer crus ou aux jus de fruits de mer.

la pêche dans les eaux marines côtières et les estuaires.

décoquillage des huîtres.

Les symptômes apparaissent souvent 24 heures après l’exposition et peuvent inclure de la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements et des maux de tête.

« La plupart des gens y penseraient comme une intoxication alimentaire », a expliqué Love, rien que si les symptômes peuvent durer jusqu’à sept jours, la plupart des cas se résolvent d’eux-mêmes.

Une huître écaillée de Merasheen Bay à T.-N.-L. Selon Santé Canada, les gens peuvent également être infectés par le vibrion en écaillant des huîtres qui contiennent la bactérie. (Jane Adey/CBC)

Comment éviter de tomber malade ?

« Il est impossible de voir les bactéries vibrions à l’œil nu », a déclaré Love.

Selon Santé Canada, les aliments contenant de la vibriose peuvent même avoir une odeur et un goût normaux. La clé pour l’éviter consiste donc à savoir d’où viennent les fruits de mer et comment ils sont préparés.

Love suggère de cuire les huîtres à feu vif, soit en les faisant frire, soit en les faisant griller ou en les faisant cuire au four. Et si vous achetez des huîtres, que ce soit dans un restaurant ou un magasin, il dit que vous devriez demander à voir l’étiquette sur le sac.

« Chaque sac d’huîtres devrait avoir une étiquette indiquant où il a été récolté et la date à laquelle il a été récolté », a-t-il déclaré. « Cela vous permet de savoir qu’il a été récolté de manière sûre et responsable. »

Love note que les fruits de mer doivent être réfrigérés immédiatement et conservés au réfrigérateur jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être consommés. Il recommande de manger des huîtres crues pas plus de sept à 10 jours à compter de la date à laquelle elles ont été récoltées.

Est-il sécuritaire de manger des huîtres crues?

Selon Love, manger des huîtres crues est beaucoup plus risqué que de manger des huîtres cuites, mais c’est vrai pour n’importe quelle viande.

Malgré le potentiel de maladie, Love dit que les risques sont encore relativement faibles.

« Lorsqu’il est le plus risqué en été, le taux de maladie du vibrion est d’un sur 10 000 huîtres crues consommées. »

Cependant, Santé Canada recommande aux personnes les plus à risque de complications d’éviter complètement les mollusques crus ou insuffisamment cuits. Cela inclut les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les maladies du foie ou une faible acidité gastrique.