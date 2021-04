Mais il y a des problèmes avec l’ESG dans son ensemble, y compris un manque de transparence sur ce que les entreprises font réellement dans ce domaine et la nécessité d’une réglementation plus stricte. Et dans le même temps, les fonds ESG ne résolvent pas tous les problèmes que le changement climatique pose pour les marchés.

Les investissements dans les fonds ESG (qui mettent des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance au cœur de leurs décisions) ont repris ces dernières années, principalement dans le sillage de la pandémie de coronavirus. Deloitte a estimé l’année dernière qu’il pourrait y avoir 200 nouveaux fonds ESG mis en place entre 2020 et 2023, soit plus du double de l’activité observée au cours des trois années précédentes.

En raison de la sensibilisation accrue au climat, « il y a maintenant plus de pression, par exemple sur les investisseurs institutionnels et les fonds de pension pour qu’ils s’adaptent à la nouvelle réalité », a ajouté Dafermos.

LONDRES – Le changement climatique influence de plus en plus les décisions d’investissement, mais il présente également certains risques pour la stabilité financière qui ne sont pas pris complètement au sérieux, ont déclaré des experts à CNBC.

Le changement climatique est un problème d’un point de vue financier de deux manières principales: ses effets physiques, tels que les événements météorologiques extrêmes; et l’impact du passage à une économie moins dépendante du carbone.

«Lorsqu’un pays est frappé par une catastrophe naturelle – et que ces catastrophes deviennent de plus en plus fréquentes et plus graves – alors la propriété est affectée, la capacité de production de l’agriculture, de l’industrie est affectée, même les institutions financières mêmes peuvent être affectées», Kristalina Georgieva, le directeur général du Fonds monétaire international, a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci.

En 2014, l’Urban Land Institute a déclaré que le total des dommages mondiaux causés par les conditions météorologiques extrêmes sur les biens et les infrastructures augmentait considérablement, dépassant 150 milliards de dollars chaque année.

Plus les événements météorologiques sont extrêmes et fréquents, plus les dommages financiers associés à la propriété, mais aussi à d’autres secteurs de notre économie sont élevés.

Dans le cas d’une grave inondation, par exemple, un propriétaire hypothécaire pourrait perdre la maison et ne pas être en mesure de rembourser le montant total à la banque. Lorsque cela arrive à un groupe plus large de personnes, les banques pourraient avoir des difficultés parce que leurs niveaux de capital deviendraient plus limités.