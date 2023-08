Pourquoi le chagrin fait-il mal ? La science derrière ce qui arrive à votre cerveau et à votre corps | Actualités scientifiques et technologiques

Les ruptures ne sont pas très amusantes.

Qu’il s’agisse de votre première expérience ou d’une familiarité malheureuse, il existe peu de coups de poing plus angoissants.

Des doutes et des insécurités en abondance ; se demander où, comment et pourquoi les choses ont changé ; et comme un angoissant Course à la Coupe du Monde des Lionnesun sentiment écrasant de « et si ».

Être « journaliste scientifique et technologique » m’a donné une nouvelle perspective sur la manière dont cela peut nous impacter physiquement.

D’où vient ce mal de tête ? Qu’en est-il d’un manque d’énergie soudain ? Et pourquoi manger quoi que ce soit, même un plat préféré, donne-t-il l’impression d’être une Je suis une célébrité défi?

Car quand des images de poésie mélancolique sont allumées Instagram ne vous y trompez pas, il s’avère que la science a quelques réponses.

La Sainte Trinité

Comme le dit le Dr Lucy Brown, neuroscientifique, « nous sommes tous malheureux quand nous avons été largués » – et il existe un puissant cocktail chimique qui aide à expliquer pourquoi.

La sérotonine est la substance chimique du cerveau associée au bonheur, l’ocytocine au lien social et la dopamine est pompée chaque fois que le système de récompense de votre esprit entre en jeu.

Il n’est donc pas surprenant que vous vous sentiez bien lorsque cette Sainte Trinité est haute et rude lorsqu’elle est basse.

Le produit chimique clé est la dopamine : la drogue naturelle ultime.

« C’est comme si nous étions accros »

Brown faisait partie d’une équipe de chercheurs qui ont mené une étude sur l’impact du chagrin, en analysant l’activité cérébrale de 15 jeunes adultes traversant des ruptures non désirées.

On leur a montré des photos de leurs ex-partenaires, et les scanners ont montré que les parties du cerveau qui alimentent notre sentiment de motivation et de récompense – là où vivent nos neurones dopaminergiques – sont devenues surmenées.

C’est une « hyperactivité » que Brown compare à ce que l’on verrait chez un toxicomane à la cocaïne essayant de se sevrer.

« C’est comme si nous étions accros l’un à l’autre », dit-elle.

« Lorsque nous perdons quelqu’un, nous perdons une partie très gratifiante de notre vie et de notre estime de soi. Cette personne a apporté une nouveauté dans votre vie qui n’existe plus, nous avons donc besoin d’autres récompenses. »

Et comme le fait de revoir des buts dont on aurait pu croire qu’ils avaient mis le nom des Lionnes sur le titre, revenir sur les textes et les photos de vacances ne fera pas l’affaire.

Image:

Peut-être la prochaine fois… Photo : AP





Un corps menacé

Florence Williams s’était retrouvée intriguée par la douleur provoquée par son chagrin.

Après avoir vu son mariage de 25 ans s’effondrer soudainement, on s’attendait à un traumatisme. Mais se sentir physiquement malade et totalement dépassée l’a prise par surprise.

« J’ai bien sûr été stupéfaite par l’événement lui-même, mais j’ai ensuite été vraiment confuse et surprise de voir à quel point je me sentais physiquement différente en le traversant », dit-elle.

« Cette sensation d’être branché sur une prise électrique défectueuse ; ce sentiment bourdonnant d’anxiété et d’hypervigilance de fond et d’incapacité à bien dormir ; la perte de poids et la confusion générale.

« Mon corps se sentait menacé. »

L’expérience et le sentiment de confusion de Williams l’ont envoyée dans une quête mondiale de réponses documentées dans son livre Heartbreak: A Personal And Scientific Journey.

Elle a découvert que même si le chagrin personnel de chacun est différent, la réponse corporelle est à peu près la même : il est temps pour cette sainte trinité d’hormones d’en prendre un coup.

Image:

Florence Williams. Photo : Casie Zalud





Des symptômes physiques « très réels »

Et il n’y a pas que la douleur émotionnelle avec laquelle vous pourriez être aux prises. Dans l’étude de Brown, des zones cérébrales associées à la douleur physique ont également été activées.

Elle explique que le rejet déclenche une partie du cerveau appelée cortex insulaire – la même partie qui réagit à la détresse liée à la douleur, comme lorsque la panique s’installe après une piqûre d’abeille déjà douloureuse.

Lorsque le stress émotionnel provoque des symptômes physiques, comme des maux de tête et des nausées, son terme médical est somatisation.

« Si vous avez déjà eu des papillons lorsque vous étiez nerveux, vous avez vécu cela », explique le Dr Abishek Rolands.

« La chose la plus importante à retenir est que même s’il n’y a pas de cause physique, les symptômes sont bien réels : ils ne sont pas inventés ou ‘tous dans la tête’. »

Au cours de ses recherches, Williams, qui a deux enfants adultes avec son ex-mari, était particulièrement fascinée par l’impact que la perte peut avoir sur notre système immunitaire.

« Il est important pour notre système nerveux que nous nous sentions en sécurité », dit-elle.

« Si des personnes dans notre vie déclenchent des cascades d’hormones saines, cela nous protège réellement contre la maladie. Nos cellules écoutent réellement notre état mental. »

En effet, des études antérieures ont souligné l’importance de relations sociales significatives pour rester en bonne santé.

Et en 2021, des chercheurs américains ont suggéré que notre système immunitaire s’inspire de notre système nerveux s’il est en difficulté, prenant ainsi des décisions qui pourraient nous rendre malade.

Syndrome du cœur brisé

Dans de rares cas, ce type de détresse émotionnelle – en particulier lorsqu’elle est née soudainement – peut même conduire à ce que l’on surnomme à juste titre « syndrome du cœur brisé » – ou cardiomyopathie takotsubo.

Sindy Jodar, infirmière en cardiologie à la British Heart Foundation, affirme que les symptômes – principalement un essoufflement et des douleurs thoraciques – correspondent à une crise cardiaque.

« La plupart des gens ont subi beaucoup de stress physique ou émotionnel, comme la perte d’un être cher », dit-elle.

« La seule explication que nous avons pour le moment est que lorsque le corps est stressé, il libère beaucoup de catécholamines (adrénaline), et lorsqu’il y en a beaucoup dans le corps, cela peut avoir un impact sur le cœur. »

Contrairement à une crise cardiaque, la maladie ne provoque pas de blocage des artères coronaires, mais modifie totalement la forme du ventricule gauche du cœur, qui pompe le sang oxygéné à travers le corps.

C’est ce qui donne à cette maladie son véritable nom japonais, car la forme du ventricule rappelle celle d’un piège que les pêcheurs utilisent pour attraper le poulpe : étroit en haut, plus grand en bas.

Cette maladie ne touche qu’environ 5 000 personnes par an au Royaume-Uni et est plus fréquente chez les femmes ménopausées, la plupart se rétablissant après quelques semaines.

Image:

Les symptômes de la maladie correspondent à une crise cardiaque





Abandonner la dépendance

Tout comme la science peut expliquer pourquoi le chagrin, le rejet et la perte nous font ressentir ce que nous ressentons, elle propose également des solutions.

Brown dit que le chagrin devrait être traité comme « devoir abandonner une dépendance », même si elle admet que « l’envie est plus forte quand nous avons perdu quelqu’un ».

Mais il y a plein de routes à emprunter sans se gaver de glace en regardant La La Terre.

Williams souligne l’importance de travailler pour activer la partie parasympathique de votre système nerveux en faisant des choses qui vous calment. L’autre partie de notre système nerveux autonome, le sympathique, est à l’origine de l’anxiété et de l’hypervigilance.

« La connexion avec la nature est vraiment apaisante », dit-elle, ainsi qu’à ses amis et à sa famille. « Et de nombreuses données montrent que plus vous donnez du sens au travail, plus vous vous sentez utile, plus vous serez heureux. »

Williams dit que de telles leçons s’appliquent à toute personne « traversant un tremblement de terre émotionnel ».

« Les personnes qui mettent fin à une relation sont également confrontées à de grandes émotions : culpabilité, tristesse, solitude, » Elle ajoute.

Image:

Les promenades dans la nature sont idéales pour se vider l’esprit





Et comme le dit Brown, il y a de la nouveauté : ce sentiment d’excitation qui doit être rafraîchi d’une manière saine et durable.

La crème glacée constitue un dîner convaincant une fois, mais vous feriez probablement mieux d’espérer qu’elle s’estompe.

« Une bonne stratégie consiste à commencer des choses que vous n’avez pas faites au cours d’une relation, comme courir ou voyager », explique Brown.

« Les gens se souviennent toujours d’un chagrin, c’est très douloureux. Mais on change, et on peut le faire pour le mieux. »