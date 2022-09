Pourquoi le cercueil de la reine Elizabeth était recouvert de plomb

Le dernier voyage sinueux de la reine Elizabeth II de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington jusqu’au château de Windsor lundi a pesé lourdement sur les huit soldats qui portaient son cercueil, en partie parce qu’il était recouvert de plomb. La tradition remonte à des siècles et a commencé par une considération pratique : aider les corps des monarques décédés à rester intacts, en particulier avant les techniques de conservation modernes.

En tant que matériau dans les cercueils, “le plomb aide à empêcher l’humidité et à préserver le corps plus longtemps et à empêcher les odeurs et les toxines d’un cadavre de s’échapper”, a déclaré Julie Anne Taddeo, professeure d’histoire à l’Université du Maryland. “Son cercueil a été exposé pendant de nombreux jours et a fait un long voyage jusqu’à sa dernière demeure.”

Taddeo a noté que le poids supplémentaire a créé le besoin de huit porteurs au lieu des six habituels.

Des soldats transportent les cercueils de monarques britanniques décédés, à la suite d’un incident survenu en 1901 lorsque des chevaux tirant le catafalque de la reine Victoria ont été effrayés et que son cercueil a failli se renverser dans la rue. Winston Churchill, qui a reçu les dernières funérailles nationales en Grande-Bretagne avant celles d’Elizabeth lundi, avait également un cercueil doublé de plomb. Il était si lourd qu’il a glissé des épaules de certains des porteurs lorsqu’ils ont dû s’arrêter sur certaines marches, a déclaré l’un des porteurs, Lincoln Perkins, à la BBC. Quand il est tombé sur les deux “pousseurs” à l’arrière pour empêcher le cercueil de tomber, a déclaré Perkins, il a dit à haute voix au cadavre : “Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous nous occuperons de vous.”

“Vous pouviez réellement le sentir glisser des épaules”, a déclaré Perkins. “Si nous l’avions laissé tomber… Je ne sais pas ce que cela aurait été, très embarrassant, mais nous ne l’avons pas fait.”

Le cercueil d’Elizabeth a été enterré lundi soir dans un caveau de la chapelle commémorative du roi George VI, qui fait partie de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Elle repose près de ses parents, sa sœur et le prince Philip, son mari, décédé l’an dernier.

Les mesures de préservation rappellent celles utilisées pour les anciens Égyptiens de haut rang, qui étaient également placés dans des chambres plutôt qu’enterrés dans le sol et dont les corps étaient parfaitement préservés. Et tandis que les anciens Égyptiens riches étaient souvent enterrés avec des caches de bijoux, de sculptures et d’autres biens, a déclaré Taddeo, la reine aurait été enterrée avec juste son alliance, en or gallois, et une paire de boucles d’oreilles en perles.

Une telle austérité signifierait qu’Elizabeth, qui était connue pour embrasser la frugalité et la simplicité, a été enterrée avec moins de biens que certains de ses prédécesseurs; La reine Victoria a été enterrée avec la robe de chambre de son mari et un plâtre de sa main, une mèche de cheveux et une photo de son serviteur préféré, avec qui elle aurait eu une relation amoureuse, a déclaré Taddeo. L’orbe, le sceptre et la couronne d’Elizabeth – composés de près de 3 000 diamants et de dizaines d’autres bijoux – ont été retirés du haut de son cercueil et placés sur un autel lors de son enterrement.

L’utilisation du plomb dans les cercueils est “une tradition royale de longue date”, a déclaré Mike Parker Pearson, professeur à l’Institut d’archéologie de l’University College London. Il a déclaré que le cadavre embaumé du roi Édouard Ier, décédé en 1307, avait été « retrouvé en 1774 bien conservé dans son sarcophage en marbre » à l’abbaye de Westminster. Pearson a ajouté que la pratique de l’utilisation du plomb a probablement été adoptée à l’époque de la mort d’Edward ou au cours du siècle qui l’a suivi.

Les rois antérieurs n’étaient pas embaumés, a-t-il dit. Le cadavre de Guillaume le Conquérant, décédé en 1087, était apparemment si gravement décomposé que son abdomen gonflé a explosé lorsque des prêtres ont tenté de fourrer son corps dans “un cercueil en pierre qui s’est avéré trop petit pour sa masse”, a déclaré Pearson. “Les personnes en deuil auraient couru vers la porte pour échapper à la puanteur putride.”