Pourquoi le centre de la Floride connaît-il autant de cas de lèpre ?

GAINESVILLE — Dans une grange à ciel ouvert aux abords de l’Université de Floride, vétérinaire Juan Campos Krauer examine les coussinets et les oreilles d’un tatou mort à la recherche de signes d’infection.

Ses griffes sont enroulées et couvertes de sang. Campos Krauer pense qu’il a été touché à la tête alors qu’il traversait une route voisine.

Il passe ensuite un scalpel sur sa face inférieure. Il enlève tous les organes importants : cœur, foie, reins. Une fois les spécimens mis en bouteille, ils sont destinés à un congélateur ultra-froid dans son laboratoire du collège.

Campos Krauer prévoit de tester le tatou pour la lèpre, une maladie ancienne également connue sous le nom de maladie de Hansen qui peut entraîner des lésions nerveuses et une défiguration chez l’homme. Lui et d’autres scientifiques tentent de résoudre un mystère médical : pourquoi le centre de la Floride est devenu un point chaud pour les bactéries séculaires qui en sont la cause.

La lèpre reste rare aux États-Unis. Mais la Floride, qui signale souvent le plus grand nombre de cas parmi tous les États, a connu une légère augmentation du nombre de patients. L’épicentre est à l’est d’Orlando. Le comté de Brevard a signalé un nombre stupéfiant de 13 % des 159 cas de lèpre du pays en 2020, selon une analyse du Tampa Bay Times des données étatiques et fédérales.

De nombreuses questions sur le phénomène restent sans réponse. Mais les experts en lèpre pensent que les tatous jouent un rôle dans la propagation de la maladie aux humains. Pour mieux comprendre qui est à risque et prévenir les infections, une dizaine de scientifiques se sont associés l’année dernière pour enquêter. Le groupe comprend des chercheurs de l’Université de Floride, de l’Université d’État du Colorado et de l’Université Emory d’Atlanta.

En savoir plus: 5 conseils pour gérer le risque de lèpre en Floride

« Comment se produit cette transmission, nous ne le savons vraiment pas », a déclaré Ramanuj Lahiri, chef du département de recherche en laboratoire du Programme national sur la maladie de Hansenqui étudie les bactéries et soigne les lépreux à travers le pays.

« Rien ne s’additionnait »

On pense que la lèpre est la la plus ancienne infection humaine de l’histoire. Cela rend probablement les gens malades depuis au moins 100 000 ans. La maladie est fortement stigmatisée : dans la Bible, elle est décrite comme une punition pour le péché. Les patients ont été isolés dans des « colonies » à travers le monde, notamment à Hawaï et en Louisiane.

Dans les cas bénins, les bactéries à croissance lente provoquer quelques lésions. S’ils ne sont pas traités, ils peuvent paralyser les mains et les pieds.

Mais il est en réalité difficile de contracter la lèpre, car l’infection n’est pas très contagieuse. Les antibiotiques peuvent guérir la maladie en un an ou deux. Ils sont disponibles gratuitement auprès du gouvernement fédéral et de l’Organisation mondiale de la santé, qui ont lancé une campagne dans les années 1990 pour éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique.

En 2000, les cas signalés aux États-Unis sont tombés à leur plus bas niveau depuis des décennies, avec 77 infections. Mais ils ont ensuite augmenté, pour atteindre une moyenne d’environ 180 par an entre 2011 et 2020, selon les données du National Hansen’s Disease Program.

Suivez l’actualité de Tampa Bay Abonnez-vous à notre newsletter gratuite DayStarter Nous vous fournirons chaque matin les dernières nouvelles et informations que vous devez connaître. Vous êtes tous inscrits ! Vous voulez plus de nos newsletters hebdomadaires gratuites dans votre boîte de réception ? Commençons. Explorez toutes vos options

À cette époque, une curieuse tendance est apparue en Floride.

Au cours de la première décennie du 21e siècle, l’État a enregistré 67 cas. Le comté de Miami-Dade a enregistré 20 infections, soit le plus grand nombre de tous les comtés de Floride. La grande majorité de ses cas ont été acquis en dehors des États-Unis, selon une analyse du Times des données du ministère de la Santé de Floride.

Mais au cours des 10 années suivantes, les cas enregistrés dans l’État ont plus que doublé pour atteindre 176 alors que le comté de Brevard occupait le devant de la scène.

Le comté, qui compte une population environ un cinquième de celle de Miami-Dade, a enregistré 85 infections. pendant cette période – de loin la plupart des comtés de l’État et près de la moitié de tous les cas de Floride. Au cours de la décennie précédente, Brevard n’a noté que cinq cas.

Remarquablement, au moins un quart des infections de Brevard ont été contractées au sein de l’État et non à l’étranger. L’Inde, le Brésil et l’Indonésie diagnostiquent plus de cas de lèpre que partout ailleurs. plus de 135 000 infections combinées rien qu’en 2022. Les gens tombaient malades même s’ils n’avaient pas voyagé dans de telles régions ou n’avaient pas été en contact étroit avec des lépreux existants, a déclaré Barry Inman, un ancien épidémiologiste du département de santé de Brevard qui a enquêté sur les cas et a pris sa retraite en 2021.

« Rien ne s’additionnait », a déclaré Inman.

Quelques-uns se souviennent d’avoir touché des tatous, connus pour être porteurs de la bactérie. Mais la plupart ne l’ont pas fait, a-t-il déclaré. Beaucoup passaient beaucoup de temps à l’extérieur, notamment les jardiniers et les jardiniers passionnés. Les cas étaient généralement bénins.

Il est difficile de déterminer où les patients ont contracté la maladie, a-t-il ajouté. Étant donné que la bactérie se développe si lentement, l’apparition des symptômes peut prendre entre neuf mois et 20 ans.

Amibes ou insectes coupables ?

Une sensibilisation accrue à la lèpre pourrait jouer un rôle dans la vague de cas signalée par Brevard.

Les médecins doivent signaler la lèpre au service de santé. Pourtant, Inman a déclaré que beaucoup dans le comté ne le savaient pas, alors il a essayé de les éduquer après avoir remarqué des cas à la fin des années 2000.

Mais ce n’est pas le seul facteur en jeu, a déclaré Inman.

« Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute dans mon esprit que quelque chose de nouveau se passe », a-t-il déclaré.

D’autres régions du centre de la Floride ont également enregistré davantage d’infections. De 2011 à 2020, le comté de Polk a enregistré 12 cas, triplant son nombre par rapport aux 10 années précédentes. Le comté de Volusia a noté 10 cas. Il n’en a signalé aucun au cours de la décennie précédente.

Les scientifiques se concentrent sur les tatous. Ils soupçonnent que les créatures fouisseuses peuvent indirectement provoquer des infections par la contamination du sol.

Les tatous, protégés par des coquilles dures, constituent de bons hôtes pour les bactéries. L’agent pathogène n’aime pas la chaleur et peut prospérer chez les animaux parce que leur température corporelle est fraîche.

Les colons ont probablement introduit la maladie dans le Nouveau Monde il y a des centaines d’années, et d’une manière ou d’une autre, les tatous ont été infectés, a déclaré Lahiri, scientifique du programme national sur la maladie de Hansen. Les mammifères nocturnes peuvent développer des lésions dues à la maladie, tout comme les humains. Il y en a plus d’un million en Floride, estime Campos Krauer, professeur adjoint au département des sciences cliniques des grands animaux de l’Université de Floride.

On ne sait pas exactement combien d’entre eux sont porteurs de la lèpre. Une étude publiée en 2015 portant sur plus de 600 tatous en Alabama, Floride, Géorgie et Mississippi ont constaté qu’environ 16 % présentaient des signes d’infection. Les experts en santé publique pensent que la lèpre était auparavant confinée aux tatous à l’ouest du fleuve Mississippipuis s’est propagé vers l’est.

La manipulation des créatures est un danger connu. Mais des recherches en laboratoire montrent que les amibes unicellulaires, qui vivent dans le sol, peut transporter la bactérie pendant des mois.

Les tatous adorent déterrer et manger les vers de terre, ce qui frustre les propriétaires dont ils endommagent les jardins. Les animaux peuvent excréter la bactérie lors de la chasse pour se nourrir, la transmettant aux amibes, qui pourraient ensuite infecter les humains.

Les experts en lèpre se demandent également si les insectes contribuent à propager la maladie. Les tiques suceuses de sang pourraient en être la cause, selon des recherches en laboratoire.

« Certaines personnes infectées sont peu ou pas exposées au tatou », a déclaré Norman Beatty, professeur adjoint de médecine à l’Université de Floride. « Il existe probablement une autre source de transmission dans l’environnement. »

Campos Krauer, qui parcourt les rues de Gainesville à la recherche de tatous tués sur la route, souhaite rassembler les animaux infectés et les laisser se décomposer dans une zone clôturée, permettant aux restes de tremper dans un plateau de terre pendant que les mouches pondent leurs œufs. Il espère tester la saleté et les larves pour voir si elles attrapent la bactérie.

À l’intrigue s’ajoute une souche de lèpre trouvé uniquement en Florideselon les scientifiques.

Dans l’étude de 2015, les chercheurs ont découvert que sept tatous de la réserve faunique nationale de Merritt Island, qui se trouve principalement à Brevard mais traverse Volusia, étaient porteurs d’une version inédite de l’agent pathogène.

Dix patients de la région en ont également été atteints. Au niveau génétique, la souche est similaire à un autre type trouvé chez les tatous américains, a déclaré Charlotte Avanziun chercheur de l’Université d’État du Colorado spécialisé dans la lèpre.

On ne sait pas si la souche provoque une maladie plus grave, a déclaré Lahiri.

Réduire les risques

Le public ne devrait pas paniquer à propos de la lèpre, ni se précipiter pour euthanasier les tatous, préviennent les chercheurs.

Les scientifiques estiment que plus de 95 % de la population humaine mondiale possède une capacité naturelle à conjurer la maladie. Ils pensent que des mois d’exposition aux gouttelettes respiratoires sont nécessaires pour que la transmission de personne à personne se produise.

Mais lorsque des infections surviennent, elles peuvent être dévastatrices.

« Si nous le comprenons mieux », a déclaré Campos Krauer, « mieux nous pourrons apprendre à vivre avec et réduire les risques ».

La nouvelle recherche pourrait également fournir des informations sur d’autres États du Sud. Les tatous, qui n’hibernent pas, je me suis déplacé vers le nord, a déclaré Campos Krauer, atteignant des régions comme l’Indiana et la Virginie. Ils pourraient aller plus loin en raison du changement climatique.

Les personnes préoccupées par la lèpre peuvent prendre des précautions simples, disent les experts médicaux. Ceux qui travaillent dans la saleté doivent porter des gants et se laver ensuite les mains. Surélever les plates-bandes ou les entourer d’une clôture peut limiter les risques de contamination du sol. Si vous creusez un terrier de tatou, pensez à porter un masque facial, a déclaré Campos Krauer.

Ne jouez pas avec les animaux et ne les mangez pas, a ajouté John Spencer, un scientifique de l’Université d’État du Colorado qui étudie la transmission de la lèpre au Brésil. Il est légal de chasser toute l’année en Floride sans permis.

L’équipe de Campos Krauer a jusqu’à présent examiné 16 tatous morts trouvés sur les routes de la région de Gainesville, à plus de 160 kilomètres de l’épicentre de la lèpre de l’État, essayant d’avoir une idée préliminaire du nombre d’entre eux porteurs de la bactérie.

Aucun n’a encore été testé positif.

• • •

Cet article a été réalisé en partenariat avec Actualités KFF Santéanciennement connue sous le nom de Kaiser Health News, une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF — une source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé. La Fondation pour un Saint-Pétersbourg en bonne santé a également financé cette histoire.