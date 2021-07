Pourquoi le CDC veut que les Américains vaccinés portent à nouveau des masques

La décision du CDC mardi d’inverser le cours et d’exhorter même les Américains entièrement vaccinés à porter des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission de coronavirus ne devrait pas écraser la propagation de la communauté, selon les experts – mais cela pourrait augmenter la pression sur les non vaccinés et encourager les entreprises et les écoles à mettre en œuvre des mandats de masque.

Le CDC recommande également désormais le masquage universel à l’intérieur pour tous les enseignants, le personnel, les élèves et les visiteurs à l’intérieur des écoles de la maternelle à la 12e année, quel que soit le statut vaccinal. Cela correspond étroitement aux directives de l’American Academy of Pediatrics, qui a recommandé ce mois-ci que toute personne âgée de plus de 2 ans soit tenue de porter un masque à l’école.

Le CDC et l’AAP demandent toujours que les enfants retournent à l’apprentissage en personne à temps plein à l’automne.

« La variante delta montre chaque jour sa volonté de nous surpasser et d’être une opportuniste », a déclaré mardi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un briefing. « Dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres. … Cette nouvelle science est inquiétante et justifie malheureusement une mise à jour de nos recommandations. »

Selon la nouvelle science, a-t-elle déclaré, les personnes entièrement vaccinées atteintes d’infections révolutionnaires de la variante delta ont une charge virale similaire à celle des infections chez les personnes non vaccinées. Cela signifie que les personnes complètement vaccinées sont plus susceptibles de propager le virus avec la variante delta que le coronavirus d’origine.

« Si vous avez une personne vaccinée qui se trouve dans un endroit où la transmission est importante ou élevée – et qu’elle contacte beaucoup de gens – 1 sur 20 ou 1 sur 10 pourrait éventuellement conduire à une infection par percée » même avec un vaccin de 90 à Efficace à 95 % », a déclaré Walensky.

L’objectif derrière les directives peut être de protéger à la fois les personnes entièrement vaccinées et les non vaccinées, selon les experts de la santé, en particulier les personnes vaccinées qui peuvent être immunodéprimées et les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles pour se faire vacciner.

Mais la réalité est qu’il n’y a pratiquement aucune transmission parmi les personnes complètement vaccinées pour vraiment affecter la propagation dans la communauté, disent-ils.

« Il n’y a pas beaucoup d’avantages qui vont être ressentis par cela. … Nous avons de bonnes données selon lesquelles les personnes vaccinées ne propagent pas le COVID aussi efficacement que les personnes non vaccinées », a déclaré à USA TODAY le Dr Eric Cioe-Peña, directeur de la santé mondiale chez Northwell Health à New Hyde Park, New York.

Il soupçonne que les nouvelles recommandations pourraient mieux réussir à amener les Américains non vaccinés à porter des masques en public et à autoriser les entreprises et les écoles à mettre en œuvre des mandats de masque sans exiger de preuve de vaccination.

Des masques dans les écoles ? :Plus de médecins et de fonctionnaires font pression pour eux

Équité en santé :Les hôpitaux américains luttent pour réduire les disparités en matière de santé : les patients issus de minorités sont sous-représentés dans 4 hôpitaux sur 5

Les recommandations du CDC s’alignent désormais plus étroitement sur les services de santé locaux qui ont déjà réimposé les mandats de masque en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur et expert en maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine à Nashville, Tennessee.

« Cela donne plus d’opportunité aux services de santé locaux de ne pas avoir l’air de faire quelque chose de différent de ce que suggère le CDC », a-t-il déclaré. « Il y avait toujours une option pour les habitants de prendre cette décision, mais maintenant c’est beaucoup plus explicite. »

L’annonce du CDC intervient quelques jours après que le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Biden pour le COVID-19, a déclaré que l’agence réexaminait les recommandations de masques au milieu des cas croissants déclenchés par la variante delta hautement transmissible.

« Nous allons dans la mauvaise direction », a-t-il déclaré dimanche à CNN.

La variante delta représente plus de 80% des cas de COVID-19 aux États-Unis, selon le CDC.

Les données de l’Université Johns Hopkins montrent que les cas quotidiens ont presque doublé par rapport à l’été dernier, et le port d’un masque est une couche de protection supplémentaire pour empêcher une autre chute de poussée, a déclaré le Dr Ilan Shapiro, directeur médical de l’éducation à la santé et du bien-être chez AltaMed Health Services, un réseau de Los Angeles de centres de santé communautaires.

« Nous savons déjà comment ce film se termine », a-t-il déclaré. « En ce moment, nous essayons de protéger chaque être humain que nous avons autour de nous (quel que soit le statut vaccinal), car la variante delta nous a prouvé que c’est un cavalier très efficace. »

Les experts de la santé exhortent les personnes entièrement vaccinées à consulter les sites Web de leur service de santé local pour obtenir des conseils sur les masques et les taux de vaccination. Si les taux sont inférieurs à 70%, ils recommandent de porter un couvre-visage dans les lieux publics intérieurs ou les rassemblements extérieurs bondés.

La recommandation n ° 1, cependant, sera toujours de se faire vacciner, a déclaré Cioe-Peña.

« Nous avons les outils et nous sommes l’un des seuls pays au monde à pouvoir mettre fin à la pandémie, et nous choisissons simplement de ne pas le faire », a-t-il déclaré. « Nous choisissons de prolonger notre pandémie, et c’est frustrant. »

Pour ceux qui sont déjà vaccinés, Schaffner les exhorte à être flexibles et patients car les recommandations du CDC sont susceptibles de changer à nouveau avec les taux de vaccination fluctuants et la transmission des coronavirus.

« Le virus est en charge et nous devons réagir à ce que le virus fait dans nos communautés », a-t-il déclaré. « Certaines personnes considéreraient cela comme un recul, mais lorsque l’équipe adverse marque beaucoup de points, vous devez changer votre défense. »

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter : @AdriannaUSAT.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.