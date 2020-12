Le directeur du CDC, Robert Redfield, brandit un document alors qu’il parle au Congrès des efforts du gouvernement fédéral contre Covid-19 le 16 septembre. Andrew Harnik / Piscine via Getty Images

Le CDC dit maintenant que les gens peuvent mettre en quarantaine pendant moins de deux semaines – mais préféreraient que les gens s’en tiennent aux 14 jours complets.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont suggéré mercredi que certaines personnes qui ont été exposées au Covid-19 peuvent être mises en quarantaine pendant moins de deux semaines.

L’agence a déclaré qu’une quarantaine de 14 jours, dans laquelle les gens restent à la maison et évitent d’interagir avec les autres, reste l’option la plus sûre s’ils entrent en contact étroit – à moins de 6 pieds pendant au moins 15 minutes – avec une personne atteinte de Covid-19. Toute personne qui contracte réellement la maladie doit s’auto-isoler jusqu’à au moins 10 jours après le début des symptômes et ne pas quitter l’isolement tant que sa fièvre n’a pas disparu pendant au moins 24 heures.

Mais le CDC a mis à jour ses directives – qui sont des recommandations et non des exigences légales – pour proposer des «alternatives». Les personnes qui ont été en contact étroit avec une personne atteinte de Covid-19 devraient toujours être mises en quarantaine. Mais cette quarantaine peut prendre fin après 10 jours sans test de coronavirus. Ou cela peut durer sept jours si quelqu’un obtient un résultat de test négatif, qu’il est conseillé d’obtenir dès le cinquième jour de quarantaine. Les gens doivent faire attention aux symptômes pendant 14 jours après la mise en quarantaine.

Les experts en santé publique ont décrit le changement comme une mesure de réduction des risques: il n’est pas idéal pour les gens de réduire leur temps de quarantaine. Mais si le changement permet à plus de personnes de se mettre en quarantaine certains période de temps, cela pourrait être mieux dans l’ensemble.

«Les nouvelles lignes directrices sont un exemple d’approche de réduction des risques, ou qui prend en compte les défis auxquels les individus pourraient être confrontés pour réduire les risques», m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale et de la politique VIH à la Kaiser Family Foundation. «Ma principale préoccupation, cependant, concerne la confusion potentielle et le besoin de messages forts et clairs. Le CDC recommande toujours une quarantaine de 14 jours – cela ne devrait pas être perdu ici. «

Le CDC a fait allusion à cela, citant les possibilités de «difficultés économiques» et de «stress sur le système de santé publique» en raison des quarantaines de 14 jours.

«Le CDC continue d’approuver la mise en quarantaine pendant 14 jours et reconnaît que toute mise en quarantaine de moins de 14 jours a réduit la charge contre une petite possibilité de propagation du virus», a déclaré l’agence.

La période d’incubation de Covid-19 peut durer jusqu’à deux semaines – peut-être même plus dans de rares cas – ce qui suggère que les gens ne peuvent pas dire qu’ils sont totalement en clair tant qu’une quarantaine de 14 jours n’est pas en place.

Mais pour la plupart des gens, on pense maintenant que la période d’incubation est «biaisée vers l’extrémité la plus courte de cette fenêtre de 14 jours», a déclaré l’épidémiologiste de Harvard William Hanage. Ainsi, la plupart des gens peuvent probablement raccourcir leur temps de quarantaine sans présenter de risque pour les autres.

Le changement intervient à un moment particulièrement calamiteux. Les cas aux États-Unis continuent d’augmenter, battant régulièrement des records. Les hospitalisations ont dépassé 100 000 pour la première fois cette semaine. Le nombre quotidien de morts est maintenant régulièrement supérieur à 2000 – des niveaux de décès jamais vus depuis les premières flambées printanières.

Et les choses vont sûrement empirer. Grâce à la période d’incubation du virus et au fait que la plupart des gens sont potentiellement malades pendant des semaines potentiellement avant l’hospitalisation ou le décès, nous n’avons toujours pas vu les effets des rassemblements de Thanksgiving la semaine dernière. Les États-Unis pourraient avoir des niveaux records de cas, d’hospitalisations et de décès de Covid-19, au moment même où les gens se rassemblent pour Noël et le Nouvel An – propager davantage le virus dans des environnements intimes et soutenus. Pendant ce temps, un vaccin est probablement encore dans des mois pour la plupart des Américains.

Le nouveau guide de quarantaine du CDC est une tentative pour amener les Américains à faire quelque chose, même car beaucoup d’entre eux résistent à prendre les autres mesures que l’agence a réclamées. Si cela fonctionne, cela pourrait aider à combattre à quel point les choses vont mal dans les prochaines semaines.

La durée de quarantaine raccourcie est une question de réduction des risques

En santé publique, la «réduction des méfaits» signifie reconnaître que les gens vont prendre des risques, tout en essayant de rendre leur comportement aussi sûr que possible. Les gens pourraient éliminer leur risque d’infections sexuellement transmissibles, par exemple en ne jamais avoir de relations sexuelles – mais étant donné que les gens vont avoir des relations sexuelles, les responsables de la santé publique essaient d’encourager les gens à le faire en toute sécurité, en utilisant des préservatifs et en ayant moins de partenaires.

Alors que nous obtenons plus de preuves sur la façon dont le coronavirus se propage et que le public est fatigué par la pandémie et plus résistant à des mesures plus dures, les responsables de la santé ont de plus en plus adopté une approche de réduction des risques pour lutter contre Covid-19.

«Alors que nous aimerions peut-être imaginer que nous pouvons arrêter instantanément toute transmission, en réalité, nous travaillons à prévenir autant que possible, ce qui peut parfois impliquer des compromis», a déclaré Hanage.

Bien qu’il soit préférable que les personnes de différents ménages ne socialisent pas – car toute interaction comporte un risque de transmission – les responsables ont essayé de pousser les gens vers des interactions plus sûres dans des environnements extérieurs où le virus ne peut pas se propager aussi facilement. La même impulsion pousse à porter des masques: peut-être que les gens ne devraient pas se faire couper les cheveux du tout s’ils veulent éliminer le risque de Covid-19, mais s’ils le font, ils peuvent au moins atténuer le risque de transmission. avec des masques.

Lors d’une conférence de presse annonçant les nouvelles recommandations, les responsables du CDC ont clairement indiqué qu’ils préféreraient toujours que les gens soient mis en quarantaine pendant 14 jours complets après l’exposition. Mais étant donné les contraintes auxquelles les gens peuvent faire face, y compris la nécessité de travailler, et les preuves plus récentes que la période d’incubation peut ne pas être de deux semaines pour la plupart des gens, le CDC essaie maintenant d’offrir une certaine flexibilité.

«Nous pouvons réduire en toute sécurité la durée de la quarantaine, mais en acceptant qu’il existe un petit risque résiduel qu’une personne qui quitte la quarantaine prématurément puisse transmettre à quelqu’un d’autre en cas d’infection», John Brooks, médecin en chef du Covid-19 du CDC réponse, dit.

Ce n’est pas parfait. Avec les nouvelles directives du CDC, certaines infections à coronavirus se faufileront probablement, ce qui aurait pu être évité par une quarantaine de 14 jours. Mais si les conseils arrêtent globalement plus d’infections en amenant plus de personnes en quarantaine, même pour une durée moins que parfaite, cela reste un avantage net dans la réduction de la transmission.

Il s’agit, en d’autres termes, de trouver un équilibre entre les étapes idéales pour arrêter Covid-19 et la volonté des gens de suivre réellement ces étapes.

Il y a encore des risques avec une quarantaine raccourcie

Un gros risque avec les conseils du CDC est qu’il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Covid-19. Nous apprenons encore beaucoup de bases sur le coronavirus et la maladie qu’il provoque, de la durée de l’incubation au large éventail de symptômes en passant par ses effets à long terme. On ne sait toujours pas dans quelle mesure la transmission est provoquée par des personnes qui ne présentent jamais de symptômes, et cela pourrait poser un défi pour les conseils du CDC s’il s’avère que beaucoup de personnes quittent leur quarantaine tôt – au nouveau seuil de 10 jours, par exemple – mais sont capables de propager le virus, sans le savoir, à d’autres.

D’autre part, il existe également des études montrant que les gens peuvent ne pas être contagieux aussi longtemps qu’on le pensait auparavant. Il se pourrait donc que les nouvelles directives du CDC soient trop laxistes, tout comme il se pourrait aussi que les directives de l’agence soient encore généralement trop strictes.

Certains experts ont critiqué les orientations du CDC, appelant à plus de clarté ou à des ajustements aux recommandations. Saskia Popescu, une épidémiologiste des maladies infectieuses, m’a dit qu’elle craignait que l’agence dise que les gens peuvent passer un test dès le cinquième jour de la quarantaine et utiliser les résultats des tests pour arrêter la mise en quarantaine après le septième jour. «J’aurais aimé voir des tests le sixième ou septième jour, puis la fin de la quarantaine lorsque le résultat est négatif», a déclaré Popescu.

Pourtant, les experts ont été globalement réceptifs au changement, Popescu notant que « cela peut aider à obtenir plus de conformité pour la quarantaine. » Mais, a-t-elle averti, le CDC et d’autres responsables devraient être clairs sur les limites et le besoin continu d’autres étapes, comme la distanciation sociale lorsque cela est possible et le masquage.

Le grand risque, pour l’instant, est que les États-Unis sont toujours au milieu d’une épidémie massive de Covid-19 – l’une des pires au monde. Dans cet environnement, chaque interaction à l’extérieur de votre maison est un risque potentiel de transmission. Il y a tout simplement trop de virus, ce qui permet aux gens de le propager facilement.

Malgré ces circonstances, les responsables de la santé publique ont également dû lutter contre le fait que les gens n’écoutent pas. Pendant des semaines, des experts et des fonctionnaires ont conseillé aux gens de ne pas voyager pour Thanksgiving. Ensuite, le pays a établi des records de voyages aériens en période de pandémie la semaine dernière.

La même chose semble maintenant susceptible de se reproduire avec Noël et le Nouvel An, entraînant de nouveaux événements de grande envergure alors que le pays fait face à des niveaux records de cas, d’hospitalisations et de décès.

Compte tenu de cette réalité, le CDC tente de rencontrer les gens là où ils se trouvent: si les individus font des choses que les fonctionnaires préfèrent ne pas faire, ils peuvent au moins prendre certaines mesures – même une période de quarantaine réduite – pour aider à ralentir la propagation. autant que possible. Ce n’est pas parfait, mais c’est là que se trouve le pays.