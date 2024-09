Pourquoi le casting de Jacob Elordi dans Wuthering Heights est-il si controversé ?

C’est une révélation pour moi que le consensus rigide autour de la « race » et des origines ethniques de Heathcliff, le protagoniste byronique du légendaire conte gothique du Yorkshire d’Emily Bronte, Les Hauts de Hurleventétait-ce qu’il était définitivement une « personne de couleur » – c’est-à-dire quelqu’un d’origine non européenne, très probablement noire d’Afrique subsaharienne.

Chaque fois que j’ai lu le roman, d’abord à l’école, et plusieurs fois depuis, mon interprétation a été que Heathcliff était quelque chose de plus proche de l’origine gitane romani, et aurait donc ressemblé plus à une Méditerranée saturnienne qu’à un Africain subsaharien ou à un « métis », pour reprendre le terme obscur du XIXe siècle.

Le contrecoup au fonderie Le rôle de l’acteur australien Jacob Elordi dans le rôle de Heathcliff dans la prochaine adaptation d’Emerald Fennell face aux critiques sur les réseaux sociaux démontre à quel point ce consensus est ferme. Des salves de « elle n’a manifestement pas lu le livre » et « l’histoire est blanchie à la chaux » ont été lancées contre Fennell. En arrière-plan se pose clairement la question de la représentation des « minorités ethniques » dans la littérature classique. C’est pourquoi les drames d’époque sont de plus en plus diffusés pour faire ressembler l’Angleterre du passé à l’Angleterre multiethnique d’aujourd’hui. Bien que compréhensible, cela a tendance à se transformer en affirmations absolutistes qui, ironiquement, deviennent plutôt essentialistes sur le plan racial – comme « Heathcliff est noir ».