Dans Bridgerton, Adjoa Andoh joue Lady Danbury, une mère porteuse de Simon et une force dominante sur la scène sociale londonienne. Féroce, formidable et franche, Lady Danbury n’a aucun scrupule à s’insérer dans la vie personnelle de Simon.

Il n’est pas étonnant qu’Adjoa ait donné une performance impressionnante dans le rôle de Lady Danbury, car elle est régulièrement sur la scène théâtrale britannique. Ses crédits de scène comprennent Le sien Foncé Matériaux, Des choses arrivent, La tragédie du vengeur, Un tramway nommé désir, Troilus et Cressida, Jules César, Tamburlaine, L’Odyssée, etc.

Elle a également eu plusieurs rôles à la télévision, dont Docteur Who, Victime, EastEnders, MI élevé et plus.

Vous pouvez également reconnaître Adjoa de Clint Eastwoodfilm de 2009 Invictus.