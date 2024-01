Pourquoi le cancer de l’estomac est-il en augmentation chez les jeunes femmes ?

Il y a plus de dix ans, Shria Kumar, gastro-entérologue et chercheuse à l’Université de Miami, a commencé à remarquer quelque chose de troublant. Certains des patients atteints d’un cancer de l’estomac qui l’ont consulté étaient beaucoup plus jeunes que d’habitude et beaucoup d’entre eux étaient des femmes. C’est une tendance qui se poursuit encore aujourd’hui.

Les scientifiques tentent de comprendre pourquoi cela se produit, mais au printemps dernier, ils ont obtenu la confirmation que le phénomène est réel aux États-Unis. En examinant les registres complets du cancer dans plusieurs États du pays, les chercheurs ont conclu que le cancer de l’estomac a augmenté à un rythme plus rapide chez les femmes plus jeunes. En près de deux décennies, les taux pour les femmes de moins de 55 ans ont augmenté de 3 pour cent, soit le double de celui des hommes plus jeunes. Cela se produit alors que les taux pour les personnes âgées sont en baisse. L’augmentation du nombre de jeunes femmes se produit principalement chez les Blancs non hispaniques, un groupe traditionnellement moins susceptible de développer la maladie que les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques.

Aux États-Unis, les hommes de plus de 55 ans constituent toujours la majorité des patients atteints d’un cancer de l’estomac, mais la croissance chez les femmes plus jeunes est particulièrement inquiétante, car leur maladie a tendance à être plus virulente.

“Ces tumeurs sont plus avancées au moment du diagnostic et elles sont plus agressives”, ce qui entraîne de pires pronostics, explique Kumar.

Le taux de survie global sur cinq ans pour le cancer de l’estomac aux États-Unis est de 36 pour cent. Cette figure a a diminué ces dernières années, en particulier chez les Asiatiques et les Noirs américains. Mais pour les personnes diagnostiquées après la propagation du cancer – un scénario probable pour les personnes plus jeunes atteintes de tumeurs plus agressives – le taux de survie n’est que de 6,6 %.

L’augmentation des cancers de l’estomac imite une augmentation similaire d’autres cancers gastro-intestinaux chez les jeunes, notamment pancréatique et le cancer colorectal, une raison fédérale les recommandations pour les dépistages par coloscopie ont été abaissées il y a quelques années, de 50 à 45 ans.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Il existe plusieurs théories sur la cause de ce pic, mais aucune compréhension définitive de la raison pour laquelle cela se produit. “C’est la question à laquelle personne n’a de bonne réponse”, déclare Michael Cecchini, oncologue médical au Centre des cancers gastro-intestinaux du Yale Cancer Center.

Srinivas Gaddam, gastro-entérologue au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles et auteur principal de l’étude de suivi, estime que les changements de mode de vie et environnementaux survenus au cours des dernières décennies pourraient avoir un impact sur les jeunes femmes.

“L’environnement que voit votre estomac est tout ce que vous absorbez dans votre corps”, explique Gaddam. Les jeunes femmes boivent et fument davantage, ce qui pourrait jouer un rôle. Ou peut-être que de nouveaux produits chimiques sont entrés dans le système alimentaire. Même les toxines que nous respirons peuvent atterrir dans l’estomac si les poumons les crachent et que vous les avalez, note-t-il.

Les jeunes femmes qui reçoivent un diagnostic de cancer de l’estomac sont souvent choquées par cette nouvelle. Camilla Row, âgée de 39 ans, mère de deux jeunes enfants à l’époque à Los Angeles, se souvient avoir pensé : « Je ne savais même pas qu’on pouvait avoir un cancer de l’estomac. »

Mais Row n’était pas le seul à ne pas envisager cette possibilité. Ses médecins ont également négligé les symptômes. Au cours des deux années précédentes, alors qu’elle éprouvait des sensations récurrentes de brûlure et de coup de couteau dans l’estomac, trois médecins ont diagnostiqué un reflux gastro-intestinal et lui ont prescrit des antiacides. Chaque fois que Row essayait d’arrêter de prendre les médicaments, une douleur intense s’ensuivait. Ce n’est qu’après avoir appelé son médecin traitant en larmes qu’elle a finalement été orientée vers une endoscopie qui a conduit à son diagnostic de cancer.

En plus des brûlures d’estomac et des douleurs abdominales, d’autres symptômes du cancer de l’estomac comprennent des nausées, une perte de poids et des vomissements de sang. Mais comme le stade précoce est généralement silencieux, de tels symptômes indiquent probablement une maladie avancée.

Germes, gènes et alimentation

Dans une grande partie du monde, le cancer de l’estomac est omniprésent et le quatrième cancer le plus meurtrier au monde. Aux États-Unis, les taux sont nettement inférieurs, comprenant un peu plus de 1 pour cent des diagnostics de cancer.

L’une des principales raisons est que la principale cause de la plupart des cancers de l’estomac est la bactérie. Helicobacter pylorile même germe qui cause de nombreux ulcères d’estomac. H. pylori est endémique dans de nombreuses régions du monde en raison de mauvais systèmes d’assainissement. D’autres facteurs de risque connus de la maladie comprennent un régime alimentaire composé d’aliments fumés, salés ou préparés ; obésité; et des antécédents de tabagisme, dit Cecchini.

La génétique joue également un rôle, notamment pour les cancers chez les jeunes. Cela inclut ceux qui ont Syndrome de Lynchune maladie dans laquelle des mutations dans les gènes impliqués dans la réparation de l’ADN augmentent le risque de nombreux cancers, notamment colorectal, de l’intestin grêle, de l’estomac, des ovaires, du pancréas et du cerveau.

Une mutation dans un gène différent appelé CDH1 était à l’origine du cancer de l’estomac de Courtney Zentz, une femme de 42 ans de West Chester, en Pennsylvanie. Sa mère est décédée à 54 ans en 2006, quatre mois après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’estomac soudain et agressif. Il y a quatre ans, Zentz a décidé de se soumettre à des tests génétiques et a découvert qu’elle avait hérité de cette mutation rare.

La seule façon d’éviter le même sort que sa mère était de retirer à titre prophylactique l’estomac de Zentz, ainsi que sa vésicule biliaire et ses deux seins, également à haut risque de cancer. Zentz a suivi ce conseil, amenant les chirurgiens à relier son œsophage directement à son intestin grêle afin qu’elle puisse toujours manger, quoique en plus petites portions. Les cellules prélevées et analysées après l’opération ont révélé qu’elle souffrait déjà d’un cancer de l’estomac de stade 1.

«La mort de ma mère m’a sauvé la vie», dit Zentz. Cela a également sauvé son frère qui avait hérité de la mutation et avait subi une ablation de l’estomac.

Les traitements continuent de s’améliorer

Les traitements du cancer de l’estomac impliquent généralement la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et/ou l’immunothérapie.

Le cancer de Camilla Row a été découvert après s’être propagé uniquement à quelques ganglions lymphatiques voisins. Elle a d’abord obtenu de bons résultats après une opération d’ablation de l’estomac suivie d’une chimiothérapie. Mais trois ans plus tard, la maladie est revenue en force, se propageant à la membrane de son abdomen appelée péritoine.

Row s’est fait enlever les ovaires et a subi une chimiothérapie intraveineuse supplémentaire. Cela a été suivi d’un traitement expérimental connu sous le nom de chimoperfusion intrapéritonéale hyperthermique, dans lequel les médicaments chimio sont pompés directement à l’intérieur de l’abdomen à une concentration 40 fois supérieure à la chimio IV. Les résultats documentant l’efficacité de cette technique ont été mélangés.

Jusqu’à présent, ça marche. Row, aujourd’hui âgé de 45 ans, a reçu sept traitements au centre de cancérologie City of Hope de Los Angeles et ne présente actuellement aucun signe de cancer. Elle sait que les chances sont contre elle, mais elle est déterminée à maintenir un état d’esprit positif.

«Je pourrais faire partie des six pour cent qui survivent à long terme», dit-elle. “C’est pour cela que je prie.”

Pas de bons outils de dépistage

Contrairement à la mammographie pour le cancer du sein ou à la coloscopie pour le cancer colorectal, aucun protocole de dépistage n’est actuellement recommandé pour la détection précoce du cancer de l’estomac.

Un dépistage généralisé, qui impliquerait une endoscopie et une biopsie de toute lésion, n’a pas de sens pour toutes les personnes de plus d’un certain âge aux États-Unis, car le cancer n’est pas assez courant, explique Kumar.

Elle espère que les recherches futures pourront identifier les sous-groupes de personnes les plus à risque qui pourraient un jour être orientées vers un dépistage annuel, tout comme certains anciens fumeurs sont invités à passer des tests annuels du cancer du poumon.

[Read about the.]

Jusqu’à présent, Kumar et ses collègues ont identifié plusieurs groupes plus enclins, notamment les personnes nées en Europe de l’Est, certains pays asiatiques dont le Japon (mais pas la Corée ou la Chine), Équateur, Honduras ou Pérouavec ceux qui avoir H. pylori et de la fumée.

En attendant, avec l’augmentation de l’incidence chez les jeunes, les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer gastro-intestinal ou présentant des symptômes persistants devraient en discuter avec leur médecin.

“L’incidence croissante chez les jeunes signifie que nous devons être plus conscients et prendre les symptômes au sérieux, tant chez les patients que chez les médecins”, explique Cecchini. “Ils pourraient indiquer plus qu’un simple…