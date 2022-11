Pourquoi le Canada ne dira pas un mot sur le retour de Trump en politique

Le gouvernement canadien a une position sans équivoque sur ce qu’il entend dire concernant le retour politique tout juste annoncé de Donald Trump : rien.

Deux ans après le premier ministre Justin Trudeau blâmé le président américain de l’époque pour avoir incité à une émeute dans le but de s’accrocher au pouvoir, le gouvernement canadien a l’intention de garder le silence.

Des conversations avec des responsables canadiens ces derniers jours ont clairement montré qu’ils n’avaient aucune intention d’exprimer la répulsion qu’ils pourraient ressentir à la lumière des événements du 6 janvier 2021.

Mais déjà, la simple idée d’un retour au pouvoir de Trump est discutée discrètement entre les participants au sein des institutions internationales.

Deux de ces institutions se sont réunies la semaine dernière lorsque Trump a annoncé une autre course présidentielle : l’OTAN et la conférence sur le climat COP27.

L’annonce de Trump a coïncidé avec une rassemblement d’urgence des dirigeants de l’OTAN après l’atterrissage d’un missile en Pologne, et avec l’ONU pourparlers sur le climat déroule en Égypte.

Les implications potentielles pour ces deux institutions sont évidentes. Trump a essayé retrait du pacte climatique de l’ONU. Et il a menacé de Pars OTAN ou sévèrement saper cela, tandis que différent ancien aides ont dit craindre que, dans un second mandat, il pourrait vraiment se désister.

REGARDER | Trump annonce sa candidature à la présidence en 2024 :

Donald Trump lance la présidentielle de 2024 Donald Trump a officiellement lancé sa campagne présidentielle américaine de 2024, ouvrant la voie à une potentielle revanche avec le président Joe Biden. Mais cela arrive à un moment où l’influence de Trump au sein du Parti républicain est divisée.

La représentante du Canada auprès de l’OTAN pendant les années Trump a refusé de décrire à quoi ressemblaient les pourparlers à l’époque car, a-t-elle dit, la confidentialité des conversations est un principe sacro-saint entre alliés militaires.

Mais lorsqu’on lui a demandé d’évaluer l’effet potentiel d’un retour de Trump, Kerry Buck était franc.

“Cela peut faire beaucoup de dégâts”, a déclaré Buck, maintenant retraité du gouvernement, à CBC News. “En Ukraine, plus précisément, et partout ailleurs.”

Regarder nerveusement en Europe

Buck a déclaré que certaines planches de l’OTAN viennent d’être adoptées document stratégique serait remis en question si Trump revenait au pouvoir, comme la valeur des alliances dans les relations avec la Chine et le changement climatique étant considérés comme une menace pour la sécurité.

Pour être clair, il n’y a pas d’OTAN digne de mention sans les États-Unis ; les Américains représentent près de 70 % de la défense totale de l’alliance dépenses .

Mais la préoccupation immédiate des initiés de l’OTAN n’est pas que Trump se retire ; c’est qu’il pourrait sévèrement l’affaiblir en remettant en cause sa clause de défense collective .

L’ancien président a été un sujet de consternation ces derniers temps à Bruxelles, où se trouve le siège de l’OTAN. Un observateur de l’OTAN a déclaré que les Européens regardaient nerveusement les récentes élections américaines de mi-mandat à la recherche de signes d’une résurgence de Trump MAGA.

Le soutien républicain au financement et à l’armement de l’Ukraine a été ramollissement et l’idée que le Congrès américain coupe cette aide aurait des ramifications indicibles.

Des chars et des véhicules blindés russes détruits ont été vus à Kyiv, en Ukraine, la semaine dernière. Une grande inconnue : quelles seront les perspectives Ukraine-Russie le 20 janvier 2025, lorsque le prochain président américain prendra ses fonctions ? (Andrew Kravchenk/Associated Press)

Mais Chris Skaluba a déclaré qu’il y avait un soulagement à Bruxelles sur le résultat des mi-mandats, et espère que le mauvais affichage des nationalistes à la Trump a renforcé la faction pro-OTAN à Washington.

Maintenant, a-t-il dit, les Européens regardent les élections américaines de 2024.

Skaluba a déclaré qu’il y avait encore de nombreux jokers et inconnues sur ce à quoi le monde pourrait ressembler le 20 janvier 2025, date de la prochaine investiture présidentielle américaine.

“C’est difficile à prévoir, étant donné que tant de choses auront changé”, a déclaré Skaluba, analyste de l’OTAN au groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique, qui a déjà passé plus d’une décennie au sein du gouvernement américain, au Pentagone et dans d’autres rôles liés à la sécurité et comme agent de liaison avec l’OTAN.

« Quel est l’état du conflit en Ukraine ? Poutine est-il toujours au pouvoir ? … Les dépenses de défense européennes et canadiennes ont-elles continué d’augmenter ? L’OTAN se sera-t-elle taillé un rôle important dans la lutte contre la Chine ?

Il a déclaré que toutes ces choses seraient importantes pour les implications précises d’une deuxième présidence Trump. En général, Skaluba s’attendrait au type de turbulence que nous avons vu entre Trump et ses alliés de 2016 à 2020. Mais il a ajouté deux mises en garde.

La première, a-t-il dit, est que les enjeux sont beaucoup plus élevés en Europe de l’Est qu’ils ne l’étaient en 2016. Skaluba a également déclaré que Trump est maintenant plus expérimenté dans l’utilisation des leviers du pouvoir pour obtenir ce qu’il veut.

Consternation à la conférence sur le climat

Lors de la conférence sur le climat en Égypte la semaine dernière, un participant a frémi à l’idée d’une autre présidence Trump.

Une manifestation appelant à de l’argent pour l’action climatique est vue lors de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 11 novembre. S’il devait être réélu président, il est peu probable que Trump soutienne les politiques climatiques américaines actuelles. (Peter Dejong/Associated Press)

“Ce serait désastreux”, a déclaré Stela Herschmann, avocate spécialiste de l’environnement à l’Observatorio do Clima, un réseau d’ONG brésiliennes.

“Le monde n’a pas de temps à perdre avec les négationnistes [climate-change-denying] dirigeants.”

Ce fut une conférence assez difficile en l’état : les pays ont lutté pendant deux semaines pour concocter un accord qui a retardé un certain nombre de choix difficiles.

Ils se sont engagés à créer un fonds pour aider les pays pauvres touchés par le changement climatique, mais sans qu’aucun montant en dollars n’y soit encore précisé.

Essayez d’imaginer un président Trump signant un projet de loi budgétaire, adopté par un Congrès contrôlé par les républicains, qui finance le soutien climatique de l’ONU aux pays pauvres. Ce n’est pas un slam dunk, c’est un euphémisme.

Cependant, sur certains aspects de la politique énergétique et climatique, la position favorable aux pipelines de Trump est en fait plus proche de celle du gouvernement canadien.

Son soutien déclaré au pipeline Keystone XL et son soutien probable dans le Ligne 5 Un différend serait probablement le bienvenu à Ottawa, bien qu’il soit trop tôt pour dire s’il affecterait l’un ou l’autre des pipelines : le premier projet est actuellement mort et le second est contesté.

D’autres pays regardent tranquillement aussi

Le gouvernement canadien ne se prononcera pas sur ces possibilités.

Il ne commentera pas non plus une implication consécutive de la candidature de Trump, une énoncée dans un langage clair chef de file des nouvelles du diffuseur américain NPR annonçant la course de Trump : Il a tenté de renverser une élection et a inspiré une émeute meurtrière pour rester au pouvoir, et maintenant il veut à nouveau le pouvoir.

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné les actions de Trump après l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. (Léa Millis/Reuters)

Le Canada a beaucoup de compagnie à sa discrétion.

D’autres alliés américains ont déclaré à CBC News qu’ils ne disaient pas un mot sur la candidature de Trump. L’Espagne ne fera aucun commentaire, l’Allemagne ne dira rien officiellement. Le Mexique a fait un commentaire – seulement pour dire qu’il préserve sa politique de longue date de ne pas s’immiscer dans la politique américaine.

Un responsable canadien, s’exprimant en arrière-plan, a déclaré que peser sur le retour de n’importe quel politicien, même celui-ci, serait à la fois inapproprié et inefficace.

Inapproprié parce que, selon le responsable, les Canadiens n’apprécieraient pas ce genre de commentaires étrangers sur notre propre politique; et inefficace, parce qu’il n’apporterait rien d’autre que de nuire à la capacité de notre pays à traiter avec les républicains, aux niveaux fédéral et Etat niveau.

Un diplomate canadien qui vient de prendre sa retraite exhorte fortement Ottawa à garder le silence sur ce sujet. Alors que dans certains pays, il peut être logique d’exprimer ses inquiétudes au sujet d’un candidat politique, elle a déclaré que cela n’avait aucun sens de le faire maintenant aux États-Unis.

Diplomate tout juste à la retraite : “Aucun” avantage à commenter Trump

Louise Blais a déclaré qu’elle avait participé à des conférences hebdomadaires avec des diplomates canadiens basés aux États-Unis et qu’ils n’avaient même jamais discuté de l’idée de soulever des préoccupations générales au sujet de Trump.

“Cela n’a jamais, jamais, jamais été évoqué dans ces conversations”, a déclaré Blais, qui était en poste à Washington, dans le sud-est des États-Unis et à New York à l’ONU.

“Il y a un sentiment que même si cela peut sembler bon sur le moment et que cela peut sembler politiquement opportun à la maison, tout ce que nous dirions n’aurait aucune chance d’effectuer réellement un changement. Ce n’est pas un résultat positif de toute façon, et nous venons de compliquer notre relation ?”

En plus de cela, dit-elle, les Américains ne demandent pas aux étrangers de s’exprimer. Ni les démocrates ni les républicains, a-t-elle dit, ne se tournent vers d’autres pays pour s’impliquer dans la politique américaine, contrairement à certains pays où une faction politique pourrait plaider pour une aide extérieure.

Au contraire, a-t-elle dit, le Canada devrait chercher à développer ses relations à travers le spectre politique américain : à droite, à gauche, à droite, à l’extrême gauche, aux niveaux fédéral et étatique.

Trump, à droite, tend la main à Trudeau en 2017 lors de leur première rencontre à la Maison Blanche. Après une période tumultueuse, ils ont réussi à renégocier l’ALENA. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Elle a déclaré qu’entendre les pensées des gens, collecter leurs numéros de portable et maintenir un dialogue dans le temps est le travail essentiel des diplomates.

Blais a été l’une des premières responsables canadiennes à établir des liens avec l’équipe d’origine autour de Trump en 2016, en tant que consule dans le sud des États-Unis, où elle a rencontré des conseillers politiques qui sont ensuite devenus des responsables de l’administration.

Vers la fin de sa carrière diplomatique, elle a créé réunions avec certains sénateurs du sud des États-Unis lorsque le Canada faisait pression pour modifier un crédit d’impôt pour les véhicules électriques.

Donc, le plan, à Ottawa, n’est pas de mettre en péril les relations.

Dans le passé, les événements ont bouleversé ces plans. À la fin de 2015, Trudeau a qualifié l’interdiction musulmane alors proposée par Trump de ignorant irresponsable et odieux .

Lorsque Trump est devenu le candidat républicain, Trudeau est devenu plus prudent. Ce n’est pas la même chose qu’un ancien ambassadeur du Canada à Washington qui a clairement exprimé un favori lors des élections américaines de 2000.

Certains républicains estimaient encore que les Canadiens parlaient trop pendant la campagne de 2016 : Mme Blais s’est rappelée qu’une politicienne célèbre lui avait dit à l’époque qu’Ottawa avait déjà miné sa relation avec le nouveau président.

On verra si le silence tient. Pour torturer un vieil adage, une campagne présidentielle de deux ans est une éternité en politique.