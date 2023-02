Pourquoi le Canada n’a-t-il pas abattu un ballon espion chinois ? Le ministre de la Défense explique – National

Ottawa « examinait la trajectoire et analysait » un ballon espion chinois la semaine dernière avant de décider de ne pas l’abattre, a déclaré le ministre de la Défense nationale.

Anita Anand a expliqué vendredi aux journalistes à Washington que le gouvernement canadien surveillait de près le ballon avec les États-Unis via le NORAD, l’alliance de défense continentale entre les deux pays, tout au long de son vol avant que les États-Unis ne l’abattent le week-end dernier.

Mais pourquoi le Canada n’a-t-il pas décidé de l’abattre alors qu’il se trouvait dans l’espace aérien canadien ?

“Nous examinions la trajectoire et analysions le ballon, y compris la hauteur du ballon et le contenu du ballon, et avons déterminé qu’il ne posait aucun risque imminent pour les Canadiens”, a déclaré Anand. Elle a rencontré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin au Pentagone alors qu’elle terminait une visite de deux jours à Washington avec le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne.

“Nous l’avons surveillé de très près pour nous assurer que nous faisions ce qui est nécessaire pour protéger les Canadiens, et nous le faisons dans le contexte de la relation avec le NORAD, bien sûr, de sorte que lorsque les États-Unis ont pris la décision de l’abattre, Le secrétaire Austin a remercié le Canada parce que nous prenions ces décisions conjointement sur les menaces imminentes. »

Le ballon a été abattu par un avion de chasse militaire américain samedi au-dessus de la mer près de la Caroline du Sud.

Le NORAD a commencé à suivre le ballon alors qu’il s’approchait de l’espace aérien américain, a annoncé mercredi le Pentagone. Il est passé au nord des îles Aléoutiennes en Alaska le 28 janvier et s’est déplacé en grande partie au-dessus des terres à travers l’Alaska, puis dans l’espace aérien canadien avant de revenir aux États-Unis au-dessus du nord de l’Idaho le 31 janvier.

Anand n’a pas dit vendredi où se trouvait le ballon lorsqu’il est entré pour la première fois dans l’espace aérien canadien, ni à quels endroits il est passé et pendant combien de temps il était au-dessus du Canada avant de se diriger vers le sud.

La marine américaine et les garde-côtes s’efforcent de récupérer des morceaux du ballon abattu pour analyse et ils travaillent pour déterminer s’il a recueilli des renseignements de l’un ou l’autre pays, a déclaré Anand.





“L’analyse du ballon et de son contenu est ce que les États-Unis entreprennent seuls. Nous n’en faisons pas partie », a-t-elle déclaré.

“Ce dont nous nous assurons, c’est qu’il n’y a pas de menace pour les Canadiens et l’analyse de toute autre collecte de renseignements est en cours en ce moment.”

L’annonce publique de la découverte du ballon à la fin de la semaine dernière a suscité l’indignation dans les deux pays et a incité le secrétaire d’État américain Antony Blinken à annuler un voyage en Chine ce week-end.

Sur cette photo fournie par Chad Fish, les restes d’un grand ballon dérivent au-dessus de l’océan Atlantique, juste au large de la côte de la Caroline du Sud, avec un avion de chasse et sa traînée vue en dessous le 4 février. La Chine a déclaré le 7 février qu’elle “sauvegarder résolument ses droits et intérêts légitimes” suite à l’abattage par les États-Unis d’un ballon espion chinois présumé, alors que les relations entre les deux pays se détériorent davantage.

Ce ballon faisait partie d’une “suite plus large d’opérations” en cours par Pékin, a déclaré jeudi un responsable américain. Jedidiah Royal, le sous-secrétaire américain à la Défense pour l’Indo-Pacifique, a déclaré jeudi à un sous-comité des crédits du Sénat américain que l’armée avait “de très bonnes suppositions” sur les renseignements recherchés par la Chine.

Lorsqu’on lui a demandé quelles informations le ballon essayait spécifiquement de recueillir, Royal a déclaré que les responsables américains “apprenaient davantage à mesure que nous exploitons le contenu du ballon et la charge utile elle-même”.

“Nous comprenons que cela fait partie d’une suite plus large d’opérations que la Chine entreprend pour essayer de mieux comprendre les États-Unis”, a déclaré Royal.





Ses commentaires publics sont intervenus quelques heures seulement après que l’Associated Press (AP) a rapporté que le ballon chinois était équipé pour collecter des signaux de renseignement et faisait partie d’un énorme programme d’espionnage aérien lié à l’armée qui ciblait plus de 40 pays.

Citant un responsable du département d’État qui a fourni des détails aux journalistes par e-mail sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de l’affaire, AP a déclaré qu’une flotte de ballons opère sous la direction de l’Armée populaire de libération de Chine et est utilisée spécifiquement pour l’espionnage, équipée de haute -équipement technologique conçu pour collecter des informations sensibles sur des cibles à travers le monde.

Des ballons similaires ont flotté sur les cinq continents, selon l’administration. La Chine a admis lundi qu’un ballon voyageant au-dessus de l’Amérique latine était aussi le leur.

Les détails du responsable ont été présentés comme une tentative de réfuter les démentis de la Chine selon lesquels le ballon a été utilisé pour l’espionnage, y compris une affirmation jeudi selon laquelle les accusations américaines concernant le ballon équivalent à une “guerre de l’information” contre Pékin.

Le ballon a été repéré au-dessus du Montana le 2 février, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires américains à la base aérienne de Malmstrom, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’informations sensibles à l’époque.

L’incident, ainsi que les rapports américains, ont incité Ottawa à convoquer l’ambassadeur de Chine au Canada.

Les relations entre le Canada et la Chine sont difficiles depuis plusieurs années et se sont intensifiées ces derniers mois en raison d’allégations de tentatives d’influence et d’ingérence dans les affaires canadiennes.