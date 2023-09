Pourquoi le Canada n’a pas le soutien de ses alliés suite à l’affirmation selon laquelle l’Inde a tué Hardeep Singh Nijjar | Nouvelles

Le Canada affirme disposer de renseignements reliant éventuellement des agents du gouvernement indien au meurtre d’un dirigeant séparatiste sikh, le genre de nouvelles qui suscitent généralement un tollé parmi les alliés démocrates. Pas cette fois.

L’Inde est courtisée par les États-Unis et d’autres comme contrepoids à la Chine, et l’attaque rare du Premier ministre canadien Justin Trudeau quelques jours seulement après que New Delhi a accueilli un sommet du Groupe des 20 (G20) met les pays occidentaux dans une position délicate.

Aucun des alliés les plus importants du Canada – ni les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, tous étroitement liés au sein de l’alliance de partage de renseignements « Five Eyes » – n’a fait écho aux allégations de Trudeau.

Ils ont fait part de leur inquiétude et ont demandé que des enquêtes approfondies soient menées. Mais aucun n’est intervenu pour condamner l’Inde pour son implication présumée dans l’assassinat en juin sur le sol canadien du séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar.

Pourquoi?

Selon certains experts, c’est principalement à cause de la Chine qui est la priorité des alliés pour renforcer les liens avec l’Inde afin de contrebalancer la montée en puissance et l’affirmation de Pékin.

« L’Inde est importante dans les calculs occidentaux pour équilibrer la Chine, et le Canada ne l’est pas », a déclaré Stephanie Carvin, professeur de relations internationales à l’Université Carleton d’Ottawa.

« Cela place vraiment le Canada hors-jeu par rapport à tous les autres pays occidentaux », a-t-elle déclaré.

Le Royaume-Uni dans une position difficile

Mais c’est plus que ça. L’Inde a une économie à croissance rapide qui, selon de nombreux analystes, dépassera le Japon et l’Allemagne pour devenir la troisième puissance mondiale d’ici 2030. Elle est devenue une puissance leader dans les affaires mondiales, avec plus de 1,4 milliard d’habitants et l’une des plus grandes armées du monde.

Tout cela fait qu’il est difficile pour les principaux alliés du Canada – qui sont également certains des principaux partenaires de l’Inde – de s’exprimer.

« Je pense que l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait ce qui était attendu », a déclaré Janice Stein, politologue à la Munk School of Global Affairs de Toronto.

Sushant Singh, chercheur principal au Centre de recherche politique basé à New Delhi, partage cet avis : « Tant que l’Occident aura besoin de l’Inde pour contrer la Chine, il est probable qu’il détournera le regard. »

Lundi, Trudeau a déclaré qu’il y avait des «allégations crédibles» d’implication indienne dans le meurtre, à l’extérieur de Vancouver, par des hommes armés masqués de Nijjar, 45 ans, recherché par l’Inde depuis des années. Le Canada et l’Inde ont également expulsé des diplomates dans une démarche du tac au tac.

Un jour plus tard – après que l’Inde a intensifié la confrontation en expulsant un haut diplomate canadien – Trudeau a atténué sa rhétorique, déclarant aux journalistes que le Canada « ne cherchait pas à provoquer ou à escalader ».

«Le Premier ministre tempère les critiques alors que ses alliés refusent de condamner l’Inde pour l’assassinat du leader sikh», titrait mercredi la une du journal canadien The Globe and Mail.

Les allégations du gouvernement canadien sont particulièrement gênantes pour le Royaume-Uni, qui cherche à conclure un accord de libre-échange avec l’Inde.

« Ce sont des allégations graves. Il est normal que les autorités canadiennes enquêtent sur ces affaires», a déclaré Max Blain, porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Mais il a clairement indiqué que le meurtre ne serait pas évoqué dans les négociations commerciales, affirmant : « Il s’agit de négociations portant sur un accord commercial et nous ne cherchons pas à les confondre avec d’autres questions. »

Le Royaume-Uni est pris entre le soutien au Canada et la contrariété avec l’Inde, a déclaré Chietigj Bajpaee, expert de l’Inde au groupe de réflexion Chatham House à Londres.

« En l’absence de preuves définitives de l’implication de l’Inde, je pense que la réponse du Royaume-Uni restera probablement discrète », a-t-il déclaré. Un accord de libre-échange constituerait une « victoire politique majeure » à la fois pour l’Inde et la Grande-Bretagne, a déclaré Bajpaee.

« Embarrassant » pour l’administration Biden

Trudeau a discuté du meurtre avec Sunak et le président américain Joe Biden ces dernières semaines, selon la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly.

Si les réponses des alliés sont restées muettes, le bureau de Joly et la Maison Blanche ont démenti les informations selon lesquelles le Canada, dans les jours précédant les allégations de Trudeau, avait fait pression sur les États-Unis et d’autres alliés majeurs pour qu’ils condamnent le meurtre.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que toute information selon laquelle les États-Unis auraient repoussé le Canada était « tout simplement fausse ».

« Nous sommes profondément préoccupés par ces allégations avancées par le premier ministre Trudeau et restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens », a déclaré Kirby. « Ils enquêtent et cela devrait se dérouler sans entrave. »

Il a toutefois ajouté que les relations entre les États-Unis et l’Inde « restent d’une importance vitale, non seulement pour la région de l’Asie du Sud mais bien sûr pour la région Indo-Pacifique ».

Pourtant, l’administration Biden semble offrir plus de soutien moral que quoi que ce soit de substantiel. Il voudrait peut-être laisser les choses se dérouler comme une question bilatérale entre Ottawa et New Delhi.

«C’est embarrassant» pour Washington, a déclaré Robert Bothwell, historien et professeur à l’Université de Toronto. Mais « les États-Unis ont des intérêts plus importants ».

Si les accusations de Trudeau sont exactes, a-t-il déclaré, cela montre également que le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi n’est pas « retenu par un sens inné de l’État de droit ou un engagement envers la démocratie ».

« C’est le même genre de chose que fait Poutine », a-t-il déclaré, faisant référence aux ennemis du président russe Vladimir Poutine qui ont été tués en Russie et à l’étranger, y compris au Royaume-Uni.

Nijjar, né en Inde et ayant travaillé pendant des années comme plombier au Canada, a été tué sur le parking d’un temple sikh à Surrey, une banlieue de Vancouver.

Il était recherché par les autorités indiennes, qui affirmaient depuis longtemps qu’il entretenait des liens avec des séparatistes cherchant à créer une nation sikh indépendante en Inde.

Alors que Nijjar plaidait pour une patrie sikh, il a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il aurait eu des liens avec une campagne violente.

Le Canada n’a pas encore fourni de preuve de l’implication de l’Inde dans ce meurtre.

Mais un responsable américain, sous couvert d’anonymat, a déclaré mardi que la volonté de Trudeau de s’exprimer était considérée par la Maison Blanche comme une indication de la certitude du dirigeant canadien quant à ce qui avait été découvert.