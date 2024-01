Pourquoi le Canada est-il si vulnérable à l’ingérence étrangère ?

Par Nadine Yousif

BBC News, Toronto

28 janvier 2024

Source des images, Star de Toronto via Getty Image Légende, Le député canadien Michael Chong a appris par les médias que la Chine l’aurait pris pour cible.

Les allégations n’ont cessé de s’accumuler au Canada : ingérence électorale de la Chine, assassinat soutenu par l’Inde sur le sol national et campagne visant à harceler les dissidents iraniens. Le Canada est-il particulièrement vulnérable à l’ingérence étrangère ?

Michael Chong a déclaré qu’il n’avait pas fallu longtemps pour qu’il devienne une cible de Pékin.

Lors d’un témoignage devant les législateurs américains au Capitole l’année dernière, le politicien conservateur canadien a décrit comment une prétendue campagne d’intimidation contre lui était née après qu’il ait dénoncé le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme au Parlement.

Il a déclaré qu’un responsable chinois au Canada avait commencé à recueillir des détails sur ses proches vivant à Hong Kong peu de temps après, et qu’une campagne de diffamation contre lui avait été lancée sur la plateforme de médias sociaux la plus populaire de Chine, WeChat.

“Mon expérience n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’ingérence de Pékin au Canada”, a-t-il déclaré. « De très nombreux autres cas ne sont ni signalés ni remarqués, et les victimes souffrent en silence. »

Le ciblage présumé de M. Chong, qui a été rendu public pour la première fois lorsque des rapports des services de renseignement ont été divulgués aux médias canadiens, a déclenché un débat féroce dans le pays sur sa vulnérabilité à l’ingérence étrangère et la sécurité de ses citoyens.

Lundi, lui et d’autres commenceront à témoigner devant une enquête publique qui examinera l’ingérence de Pékin au Canada, en particulier ses prétendus efforts pour influencer les deux dernières élections fédérales du pays en soutenant certains candidats.

La Chine a nié toute ingérence et ces allégations ont détérioré les relations entre Pékin et Ottawa.

Même si l’enquête se concentrera sur les allégations d’ingérence électorale de la part de la Chine, de la Russie, de l’Inde « et d’autres acteurs étrangers », les experts affirment que le problème de l’ingérence étrangère au Canada est beaucoup plus complexe et répandu.

Le résoudre, disent-ils, nécessite une restructuration de l’ADN politique et social du pays, qui a longtemps échoué à donner la priorité aux questions de sécurité nationale.

“De manière générale, nous avons négligé la sécurité nationale, le renseignement, l’application de la loi, la défense, etc.”, a déclaré à la BBC Thomas Juneau, analyste politique et professeur à l’Université d’Ottawa.

Bien qu’il soit difficile de déterminer si le Canada est particulièrement vulnérable par rapport à ses alliés, M. Juneau a soutenu que d’autres pays ont fait un bien meilleur travail pour résoudre ce problème.

Un problème flagrant, a déclaré M. Juneau, est la loi désuète qui régit le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Il a presque 40 ans et a été conçu en pensant à la guerre froide, “à l’époque où le télécopieur était la nouveauté”, a-t-il déclaré.

Pour cette raison, a-t-il expliqué, la principale agence de renseignement du pays a été limitée dans ses opérations, se concentrant sur le partage d’informations uniquement avec le gouvernement fédéral.

Cela signifie que les cibles possibles sont souvent laissées dans l’ignorance.

Cela a été mis en lumière par l’histoire de M. Chong. Il n’a découvert qu’il avait été une cible présumée de Pékin grâce aux médias, alors que le CSIS surveillait les menaces à son encontre depuis au moins deux ans.

La source de la complaisance du Canada en matière de sécurité, a soutenu Richard Fadden, ancien directeur du SCRS et conseiller à la sécurité nationale de deux premiers ministres, est que le Canada a vécu dans une sécurité relative, largement protégé des menaces étrangères par sa géographie : les États-Unis au sud et entouré par trois océans.

“Je veux dire, personne ne va envahir le Canada”, a-t-il déclaré.

Les alliés du Canada – comme les États-Unis et l’Australie – ont été plus prompts à adopter certains outils pour aider à arrêter les mauvais acteurs, comme l’établissement d’un registre des agents étrangers et la criminalisation des actes pouvant être qualifiés d’ingérence.

En décembre, l’Australie a condamné un réfugié vietnamien qui travaillait pour le Parti communiste chinois, grâce à une loi adoptée en 2018 qui érigeait en crime l’espionnage industriel pour le compte d’une puissance étrangère.

De telles lois sont non seulement importantes pour inculper et condamner les coupables, mais peuvent également contribuer à éduquer le public et à dissuader d’autres pays d’intervenir, a déclaré Wesley Wark, un éminent historien canadien spécialisé en sécurité nationale.

Les groupes de la diaspora sont particulièrement vulnérables

M. Wark a déclaré que la diversité de la population du pays en faisait également une cible idéale pour les États étrangers.

“Nous sommes une société multiculturelle et nous avons déployé de grands efforts pendant des décennies pour préserver et protéger cela”, a-t-il déclaré.

Mais les groupes de la diaspora, notamment ceux qui s’opposent ouvertement au gouvernement de leur pays d’origine, sont naturellement devenus une cible.

L’avocat de la Colombie-Britannique, Ram Joubin, a pu constater par lui-même les menaces qui pèsent sur les dissidents au Canada, particulièrement ceux d’Iran.

Alors qu’il enquêtait sur des personnes ayant des liens avec le régime iranien et qui habitent au Canada, M. Joubin a déclaré avoir entendu des Irano-Canadiens dire qu’ils avaient été suivis et harcelés par des agents du régime dans leurs propres communautés.

“Nous avons reçu des menaces de mort, des menaces de mort qui frappent à la porte”, a-t-il déclaré. “Et puis, en Iran, de nombreuses personnes et leurs familles sont menacées parce qu’elles se sont engagées dans une sorte d’activisme.”

Le Csis a précédemment déclaré qu’il était au courant de tentatives présumées d’intimidation. Le gouvernement iranien n’a pas commenté publiquement ces allégations.

D’après l’expérience de M. Joubin, signaler ces incidents à des responsables comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été un défi, surtout lorsqu’un travail supplémentaire est nécessaire pour établir une affaire pénale ou civile crédible.

La GRC et le SCRS ont été critiqués après le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un séparatiste sikh tué en juin en Colombie-Britannique, qui, selon le Canada, aurait été commis avec la participation d’agents du gouvernement indien – ce que l’Inde nie.

Avant sa mort, M. Nijjar avait déclaré que la police savait qu’il était la cible d’un complot d’assassinat.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si quelque chose aurait pu être fait pour empêcher son assassinat après que le FBI a déclaré avoir réussi à déjouer un complot d’assassinat similaire en novembre contre un autre dirigeant séparatiste sikh à New York.

Source des images, Bloomberg via Getty Images Légende, Richard Fadden affirme que le Canada commence seulement à accepter sa vulnérabilité à l’ingérence étrangère

M. Fadden a déclaré que les événements de 2023 représentaient un changement sismique dans la psyché du Canada, obligeant le pays à enfin affronter la question de l’ingérence étrangère.

“Malgré une profonde réticence de la part du gouvernement à ouvrir une enquête à l’étranger, il a été contraint de le faire”, a déclaré M. Fadden. “Je pense que s’il n’y avait pas eu ce changement, nous n’aurions pas d’enquête.”

L’enquête, dirigée par la juge d’appel du Québec Marie-Josée Hogue, se déroulera en deux phases et se terminera par un rapport final en décembre qui comprendra des recommandations sur ce que le Canada peut faire pour prévenir toute ingérence future.

Certains ont exprimé leurs inquiétudes quant au court mandat de l’enquête et à la question de savoir si ses recommandations seront suffisamment vastes et mises en œuvre à mesure que le Canada se rapproche d’une année électorale qui pourrait voir un changement de gouvernement.

Mais entre-temps, M. Fadden et d’autres ont déclaré qu’ils estimaient qu’une action urgente était nécessaire.

“Il y a deux problèmes majeurs : il y a une ingérence dans nos élections”, a déclaré M. Fadden. “Mais il y a aussi des interférences et des effarouchements parmi les membres de la diaspora dans ce pays, ce qui est un problème très grave.”