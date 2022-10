Pourquoi le Canada est-il plus cher que les autres pays ?

Alors que le coût de la vie augmente au Canada, beaucoup ont du mal à se payer un logement, un transport, de l’essence et même de la nourriture. Mais les données montrent que même avant la pandémie de COVID-19, les coûts des produits et services de tous les jours au Canada étaient parmi les plus chers au monde.

Voici où les Canadiens finissent par payer plus que d’autres pays, et pourquoi :

LES SERVICES INTERNET ET CELLULAIRES ONT «FAIBLI LA CONCURRENCE»

Comparativement à d’autres pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le prix des forfaits de base d’Internet sans fil et de téléphonie cellulaire au Canada est constamment parmi les plus élevés au monde. Les coûts peuvent être jusqu’à huit fois plus élevés par gigaoctet de données.

Selon un rapport de 2021 de la politique de réglementation des télécommunications du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), l’utilisation moyenne des données au Canada « est la quatrième plus faible parmi les pays inclus, tandis que son revenu moyen par utilisateur est le plus élevé ».

Le Canada facture à ses utilisateurs 11,92 $ par gigaoctet par mois, soit environ six fois le tarif moyen de 1,86 $ dans les autres pays. Rewheel, une société de recherche en télécommunications basée en Finlande, a également confirmé dans un rapport de 2021 que le « marché canadien du sans-fil… continue d’être le plus élevé ou l’un des plus élevés au monde », par rapport à 40 autres pays.

L’entreprise a attribué le blâme en grande partie à l’absence de concurrence dans les télécommunications au Canada dans un rapport de 2019 qui enquêtait spécifiquement sur le marché cellulaire du pays. Le rapport indique également que le CRTC a imposé des tarifs de données mobiles en itinérance nationale «excessifs» au Canada.

« La cause profonde de la faiblesse de la concurrence au Canada est structurelle (c’est-à-dire les duopoles/monopoles provinciaux des réseaux). Des remèdes structurels importants sont nécessaires », conclut le rapport.

Le réseau sans fil du Canada est actuellement dominé par Rogers, Bell et Telus; ce qui signifie que les Canadiens ont une dépendance malsaine à seulement trois options. Ses conséquences se sont durement ressenties cette année.

En juillet, Rogers a connu une importante panne de réseau à l’échelle du pays, empêchant des millions de Canadiens d’accéder à leur ligne fixe, à leur téléphone cellulaire, à Internet et à la télévision.

Rogers n’a pas révélé le nombre de clients touchés par la panne, cependant, l’organisation basée au Royaume-Uni NetBlocks, qui surveille la cybersécurité, a déclaré que la panne avait été éliminée. un quart de la connectivité observable du Canada.

Rogers comptait près de 11,3 millions d’abonnés sans fil et plus de 2,6 millions d’abonnés Internet en 2021, indique le rapport annuel de l’entreprise pour cette année-là.

Plusieurs industries au Canada ont également été touchées par la panne. Les entreprises ont eu du mal à traiter les paiements de certains clients, qui ont finalement été contraints de retirer de l’argent. Les institutions financières, dont TD Canada Trust, BMO et la Banque Royale du Canada, ont déclaré que la panne avait perturbé leurs activités.

Des organismes gouvernementaux, comme Service Canada et l’Agence du revenu du Canada, ont également signalé des pannes de leurs lignes téléphoniques.

OFFRE LIMITÉE DE LOGEMENT, DE MAIN-D’ŒUVRE

Alors que la demande de logements augmente au Canada, l’offre peine à se maintenir. Les prix des logements au Canada ont plus que doublé entre 2005 et février 2022, augmentant au moins deux fois plus rapidement que ceux de tout autre pays du G7 d’ici la fin de 2021.

Le Canada a le pire rapport prix-revenu parmi les pays développés, selon des données récentes de l’OCDE, à égalité avec le Portugal et les Pays-Bas.

Le Canada traverse actuellement une «crise d’abordabilité des maisons», a déclaré Carrie Freestone, économiste chez RBC, à CTVNews.ca mercredi. L’achat d’une maison sur le marché canadien n’a jamais été aussi inabordable, a-t-elle dit, alors que la flambée des taux d’intérêt continue de faire grimper les coûts de propriété à des niveaux record, selon un rapport de RBC publié en septembre.

Le Canada connaît un manque d’offre de logements dans des emplacements et des villes de choix, selon le rapport de RBC, et la demande est exacerbée par une immigration accrue et une population plus jeune.

Selon une ancienne cotisante et planificatrice financière agréée Patricia Lovett-Reid, il existe une demande importante pour le mode de vie urbain au Canada, en particulier à Toronto, Vancouver et Montréal. La forte concentration d’acheteurs a augmenté la demande, ce qui a entraîné une augmentation des prix, a-t-elle déclaré.

Le problème est exacerbé par la pénurie de main-d’œuvre au Canada, qui empêche d’atteindre les objectifs d’offre de logements, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Dans un rapport d’octobre, il a constaté que le nombre de travailleurs par unité résidentielle en construction a diminué en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, laissant chaque travailleur avec plus de tâches à accomplir.

La SCHL a annoncé en octobre que même dans les meilleurs scénarios, le nombre de constructions de maisons neuves tombera bien en deçà des cibles d’offre de logements abordables qu’elle s’est fixées pour l’Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et l’Alberta d’ici 2030.

“Il est parfois très difficile de faire travailler les gens parce qu’ils se sont habitués à rester à la maison et que beaucoup de gens ont été subventionnés par des agences gouvernementales”, a déclaré Dana Senagama, spécialiste principale des informations sur le marché à la SCHL et l’un des auteurs du rapport. Presse canadienne le 6 octobre.

CARTES DE CRÉDIT : 40 % DE FRAIS D’INTERCHANGE PLUS ÉLEVÉS

Les frais d’interchange – également appelés frais de transaction ou frais de traitement – désignent le montant qu’un commerçant ou une entreprise doit payer pour pouvoir accepter les cartes de crédit.

Que vous effectuiez un achat en personne ou en ligne, les frais sont déduits de chaque transaction et remis à la banque qui a émis la carte. (Des frais sont facturés pour les transactions par carte de débit, mais ils sont beaucoup moins élevés que pour les achats par carte de crédit.)

Les commissions d’interchange ont été limitées à moins de 1 % dans diverses régions du monde, notamment l’Union européenne, Israël, le Royaume-Uni, la Chine et l’Australie. Les frais d’interchange moyens au Canada, en revanche, sont 40 % plus élevés, à 1,4 %, ce qui en fait l’un des pays les plus chers au monde pour utiliser une carte de crédit.

Il a été annoncé la semaine dernière que les entreprises canadiennes peuvent désormais répercuter directement les frais d’interchange sur les clients, les frais allant d’environ 1 % à 3 % pour les clients payant par carte de crédit.

Jusqu’à récemment, les taux d’interchange élevés frappaient les entreprises, qui devaient payer chaque fois que leurs clients effectuaient un achat à crédit. Maintenant, ce prélèvement tombera sur les consommateurs canadiens.

« Les Canadiens paient des frais de traitement de carte de crédit parmi les plus élevés au monde, mais la plupart ne savent même pas qu’ils les paient maintenant », a déclaré le président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Dan Kelly, à l’émission Your Morning de CTV le 6 octobre.

“Ces coûts sont intégrés dans les coûts de tout ce que nous achetons, car ils passent par des commerçants.”

Grâce à des accords volontaires de cinq ans entre le gouvernement fédéral et les sociétés de cartes de crédit, les coûts de traitement des transactions par carte de crédit au Canada ont été réduits d’une moyenne de 1,5 % par transaction à 1,4 % en 2020.

Le ministre des Finances de l’époque, Bill Morneau, avait prédit que cette réduction des charges entraînerait des économies annuelles de 250 millions de dollars pour les petites et moyennes entreprises.

On ne sait pas pourquoi les taux d’interchange au Canada sont aussi élevés, mais la décision récente, qui fait suite à un règlement d’un recours collectif de plusieurs millions de dollars impliquant Visa et MasterCard, fera désormais en sorte que les clients canadiens paieront beaucoup plus que la plupart des pays pour utiliser un carte de crédit.

Le gouvernement canadien n’a pas de plafond sur les frais d’interchange, contrairement à de nombreux autres pays.

L’Union européenne a fixé un plafond de 0,3 % pour les frais d’interchange en 2015. Entre 2015 et 2017, cet ajustement à lui seul a aidé les entreprises de l’UE à économiser jusqu’à deux milliards d’euros, selon un rapport de 2020 de la Commission européenne.

Selon une autre étude de 2020 de la Commission européenne qui a examiné les impacts du plafond, “il n’y a aucune preuve systématique” que les banques ont réagi à la baisse des frais en “augmentant les frais bancaires des consommateurs ou en modifiant l’émission des cartes”.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Michael Lee de CTVNews.ca