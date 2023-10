Pourquoi le Canada devient-il au centre des préoccupations de l’Inde concernant le mouvement séparatiste sikh

Après la décision du premier ministre Justin Trudeau allégation sans précédent et explosive Après que le gouvernement indien ait participé à l’assassinat en juin du militant sikh canadien Hardeep Singh Nijjar, le Canada s’est retrouvé au centre d’un fossé géopolitique qui a affecté d’autres acteurs internationaux ayant des liens avec l’Inde.

L’Inde a nié les allégations de Trudeau et depuis Canada de marque un « refuge pour les terroristes, les extrémistes » et les « activités anti-indiennes ». Il accuse également Nijjar, qui a activement soutenu la création d’un État sikh indépendant dans la région du Pendjab en Inde, appelé Khalistan, de diriger un groupe séparatiste militant. Ses partisans rejettent cette affirmation.

Pendant ce temps, les alliés du Canada dans le Réseau de partage de renseignements Five Eyes dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, réfléchissent à leurs prochaines actions alors que les retombées politiques des accusations de Trudeau se poursuivent.

L’histoire des tensions entourant le mouvement Khalistan en Inde et à l’étranger remonte à plusieurs décennies, mais les experts affirment que le Canada est considéré comme le pays où le mouvement est le plus fort et, par conséquent, a suscité de vives critiques de la part de l’Inde, en particulier face au gouvernement de Trudeau. allégations selon lesquelles l’Inde aurait été impliquée dans le meurtre de Nijjar.

REGARDER | Tout sur le mouvement Khalistan : Qu’est-ce que le Khalistan ? Un regard sur le mouvement pour un État sikh indépendant Vidéo en vedetteCertains sikhs recherchent depuis toujours une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde, appelée Khalistan. Les experts affirment que l’histoire du mouvement est complexe, émotionnelle et évolutive.

Pas de consensus parmi les sikhs sur l’indépendance

L’Inde qui s’inquiète de ce qu’elle appelle « l’extrémisme sikh » n’est pas nouvelle, pas plus que la réponse du Canada.

En 2012, le ministre indien des Affaires étrangères a soulevé la question de « la résurgence de la rhétorique anti-indienne au Canada » avec le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, en visite dans le pays. Alors que Harper disait que le Canada était un partisan d’une Inde unie il a refusé de faire taire le discours pacifique pro-Khalistan.

« Nous ne pouvons pas interférer avec le droit à la liberté d’expression politique », a déclaré Harper, soulignant que le mouvement était marginal au sein de la diaspora indienne au Canada.

Trudeau a fait écho à la réponse de Harper lorsqu’il a été interrogé sur la présence de militants sikhs Khalistanis au Canada lors du G20 à New Delhi le mois dernier.

Trudeau passe devant le Premier ministre indien Narendra Modi le 9 septembre lors du sommet du G20 à New Delhi, où il a été interrogé sur les militants sikhs Khalistanis au Canada. Il a déclaré que le Canada « empêcherait la violence et lutterait contre la haine », mais a souligné que les actions de quelques-uns ne représentaient pas l’ensemble de la communauté sikh. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« Nous sommes toujours là pour prévenir la violence et lutter contre la haine », a déclaré le Premier ministre. Mais il a également souligné que les actions de quelques-uns ne représentent pas l’ensemble de la communauté sikh du Canada.

Le Canada compte la plus grande population sikh en dehors de l’Inde, avec environ 770 000 personnes, soit environ 2,1 pour cent de la population du pays. Dans les autres pays du Groupe Five Eyes, les Sikhs représentent moins de 1 pour cent de la population.

Même si le Canada compte une population sikh relativement importante, il n’y a pas de consensus au sein de la communauté sur la nécessité d’un État sikh indépendant, selon Baljit Nagra, professeur agrégé de criminologie spécialisé dans les relations raciales à l’Université d’Ottawa.

« Il n’y a qu’une petite partie de la communauté qui soutient le Khalistan », a-t-elle déclaré.

Ce soutien a commencé à croître dans les années 1980, à la suite émeutes anti-sikhs meurtrières en Inde . Cela a contribué à resserrer les liens entre le mouvement Khalistan en Inde et au Canada, selon Satwinder Bains, directeur de l’Institut d’études sud-asiatiques de l’Université de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique.

Bains affirme que l’accent mis par le Canada sur le multiculturalisme plutôt que sur l’assimilation a permis aux sikhs qui immigrent ici de conserver leur culture et de maintenir des liens étroits avec leurs proches et les mouvements politiques de leur pays, même en période de conflits et de troubles.

REGARDER | Le lien du Canada avec le mouvement Khalistan Le lien du Canada avec le mouvement Khalistan Vidéo en vedetteLe National décrit le lien du Canada avec le mouvement appelant à un État sikh indépendant connu sous le nom de Khalistan et comment il a contribué aux tensions entre le Canada et l’Inde avant même la mort de Hardeep Singh Nijjar. De plus, Salimah Shivji de CBC explique comment le mouvement Khalistan résonne en Inde.

Dans le cas du séparatisme sikh, cela a parfois consisté à envoyer de l’argent au pays pour soutenir davantage de branches militantes du mouvement Khalistan, dit-elle.

Les sikhs canadiens sont également actifs dans la politique canadienne et ont défendu leurs causes sur la scène politique nationale. Cela a parfois contribué à mettre en avant certaines causes que l’Inde préférerait ignorer.

Par exemple, le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, qui est sikh, a passé une grande partie de sa carrière politique en tant que député en Ontario à faire pression sur la province pour qu’elle reconnaisse les émeutes anti-sikhs de 1984 en Inde comme un acte de génocide.

Une motion condamnant les émeutes comme un génocide a été adopté en Ontario en 2017 . En 2018, Singh, qui était alors devenu le chef du NPD fédéral, dit la même chose cela devrait être fait au niveau fédéral. Le gouvernement fédéral ne l’a pas encore fait.

Des partisans du Khalistan ont piétiné une silhouette en carton de Modi lors d’une manifestation au consulat général de l’Inde à Toronto le mois dernier. (Evan Mitsui/CBC)

L’Inde préoccupée par le symbolisme violent

Lors d’une récente visite à Washington, DC, le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, a déclaré que les actes de violence perpétrés par les séparatistes sikhs avaient été « normalisés au Canada au nom de la liberté d’expression ».

« Nous ne pensons pas que la liberté d’expression s’étende à l’incitation à la violence, c’est un abus de la liberté ; ce n’est pas une défense de la liberté », a-t-il déclaré.

Neilesh Bose, professeur agrégé d’histoire à l’Université de Victoria, affirme que l’Inde conteste le symbolisme violent parfois affiché par les membres du mouvement séparatiste. Par exemple, le ministre indien des Affaires étrangères a critiqué le Canada pour un char lors d’un défilé en juin à Brampton, en Ontario, qui retrace l’assassinat en 1984 de la première ministre Indira Gandhi par ses deux gardes du corps sikhs.

De nombreuses manifestations ont également eu lieu cette année devant les consulats indiens au Canada, au cours desquelles des manifestants ont brûlé des drapeaux indiens et piétiné des découpes en carton du Premier ministre indien Narendra Modi.

Neilesh Bose, professeur d’histoire de l’Asie du Sud à l’Université de Victoria, affirme que si le Canada pouvait lutter contre l’extrémisme que l’Inde considère comme une menace, cela pourrait aider à calmer les craintes de l’Inde. (Soumis par Neilesh Bose)

« Je pense que la menace qui pèse sur l’Inde est souvent exagérée », a déclaré Bose, « mais l’Inde a des raisons de considérer le mouvement comme elle le fait, en particulier compte tenu de l’histoire plus longue du mouvement Khalistani et des événements tels que le Attentat à la bombe contre Air India en 1985 « .

Les tentatives au sein de la diaspora sikh pour faire pression en faveur de l’indépendance ont été faites par des voies plus légitimes telles que les référendums.

L’organisation pro-Khalistan Sikhs for Justice (SFJ), que l’Inde a désignée comme groupe terroriste, a organisé plusieurs référendums non officiels au Canada et dans d’autres pays pour demander si une patrie sikh indépendante devait être créée dans le nord de l’Inde.

Le groupe affirme avoir l’intention d’apporter des résultats aux Nations Unies pour obtenir un soutien en faveur de l’autodétermination sikh.

Bien que certains experts affirment que les référendums n’entraîneront finalement aucun changement significatif, Rupinder K. Liddar, doctorant en sciences politiques à l’Université McGill à Montréal, affirme qu’ils constituent un moyen d’exprimer une opinion politique et de maintenir les sikhs dans le camp séparatiste sikh. mouvement engagé.

Avoir un débouché pour de telles opinions, même si c’est en dehors de l’Inde, est considéré comme particulièrement important car, comme de nombreux experts l’ont noté depuis que Modi est devenu Premier ministre en 2014, son gouvernement a tenté de faire taire la dissidence politique en général.

« Il existe enfin un endroit où ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions politiques, ce qui n’est pas nécessairement le cas au Pendjab », a déclaré Liddar.

Réticence à contrarier l’Inde

Même si les alliés du groupe Five Eyes du Canada affirment avoir exhorté l’Inde à coopérer à l’enquête sur la mort de Nijjar, les allégations surviennent à un moment sensible dans le monde, alors que de nombreux pays je ne veux pas risquer de m’aliéner l’Inde .

À cette fin, tous les autres pays des Five Eyes ont été plus prompts que le Canada à faire des déclarations publiques sur la maîtrise des sentiments anti-indiens.

En juillet, un attaque contre le consulat indien à San Francisco y compris une tentative d’incendie criminel, a incité le Congressional Caucus on India and Indian Americans à le dénoncer comme une infraction pénale.

En mars, la Haute Commission indienne à Londres a été vandalisé par des manifestants pro-Khalistanais et le drapeau indien a été remplacé par un drapeau khalistani.

Modi accueille le Premier ministre britannique Rishi Sunak au sommet du G20 le 9 septembre. Selon Sunak, son gouvernement travaille en très étroite collaboration avec celui de l’Inde pour lutter contre ce qu’il appelle « l’extrémisme pro-Khalistani » au Royaume-Uni. (Getty Images)

Lors de sa visite au sommet du G20 en Inde le mois dernier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec le gouvernement indien pour lutter contre « l’extrémisme pro-Khalistani ».

Pour Liddar, de telles réponses démontrent que les démocraties occidentales craignent de nuire à leurs précieuses relations économiques et géopolitiques avec l’Inde.

« Le fait de parler ou non de cette question revient en partie à soutenir ou à ne pas soutenir le gouvernement indien », a-t-elle déclaré.

Bose, de l’Université de Victoria, affirme que si le Canada pouvait poursuivre son enquête sur le meurtre de Nijjar tout en s’opposant à tout élément d’extrémisme que l’Inde considère comme une menace, « cela contribuerait grandement » à apaiser les craintes de l’Inde.

« Je pense que l’Inde pourrait changer d’attitude », a-t-il déclaré.