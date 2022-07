Pourquoi le café me fatigue-t-il parfois ?

Seth Blackshaw, neuroscientifique à l’Université Johns Hopkins qui étudie le sommeil, a déclaré que les chercheurs en apprenaient encore sur la façon dont la pression du sommeil s’accumule dans le corps, mais qu’au cours de la journée, nos cellules et nos tissus utilisent et brûlent de l’énergie sous forme de une molécule appelée adénosine triphosphate ou ATP. Au fur et à mesure que cet ATP est dépensé – lorsque nous pensons, faisons de l’exercice, faisons des courses ou assistons à des conférences téléphoniques – nos cellules génèrent un produit chimique appelé adénosine en tant que sous-produit. Cette adénosine se lie ensuite aux récepteurs du cerveau, ce qui nous rend plus somnolents.