Pourquoi le café est-il soudainement plus cher ?

Ce Pumpkin Spice Latte va vous coûter un joli centime cet automne.

Si vous êtes un connaisseur de cafés raffinés et de cafés raffinés (ou même simplement raffinés), vous avez probablement remarqué que le prix de votre boisson préférée est plus élevé qu’avant. De nos jours, le prix de base d’un café au lait ordinaire est d’environ 6 dollars, puis vous ajoutez peut-être du sirop de vanille, ce qui vous coûte un dollar de plus, et demandez du lait d’avoine, qui coûte un dollar de plus. Vous envisagez maintenant une boisson à 8 $, plus taxes et, en supposant que vous faites la bonne chose ici, un pourboire d’au moins 1 $.

Que se passe-t-il ici, vous demandez-vous peut-être ? Tu n’es pas seul. Pourquoi mon café au lait est-il si cher ? est en effet une question récurrente. Et à cette question, au moins dans la version 2023, j’ai des réponses.

(Je vais insérer ici un aparté semi-long, à savoir que vous pouvez évidemment préparer votre café à la maison ou aller dans un endroit moins cher, comme McDonald’s ou Dunkin’ ou un chariot à café, qui coûtent tous moins de 4 $ pour un latte. Vous pouvez également obtenir uniquement du café noir ordinaire, ou ajouter uniquement du lait ordinaire, et cela vous coûtera beaucoup moins cher. Votre latte, votre choix.)

Quoi qu’il en soit, revenons à pourquoi les lattés sont chers. J’ai parlé à un analyste de Starbucks et à trois personnes du secteur du café pour obtenir des explications.

Le coût de votre café au lait est supérieur à celui du café et du lait

La raison pour laquelle votre café au lait est plus cher est que presque tout est plus cher qu’il y a quelques années. Cela inclut, bien sûr, de nombreux intrants qui font que le prix de votre latte est le même – du café et du lait au salaire du travailleur qui dessine cette jolie petite fleur sur le dessus de la boisson. Le café est une marchandise, donc son prix monte et descend – son prix a en fait baissé par rapport à ses sommets de 2022. Vous remarquerez peut-être aussi davantage la hausse du prix du latte, car c’est quelque chose que vous achetez relativement souvent, et c’est la seule chose qui figure sur le reçu lorsque vous le faites.

Caleb Benoit, fondateur et PDG de Connect Roasters, une entreprise de vente en gros de café qui est sur le point d’ouvrir son premier café à Bourbonnais, dans l’Illinois, a présenté quelques chiffres approximatifs sur l’économie des cafés. À en juger uniquement par le café, le lait et le couvercle, les marges d’un café sur un café au lait semblent excellentes, de l’ordre de 70 à 80 pour cent. Mais c’est sans les frais généraux. « Je pense que la plupart des cafés sains consacrent probablement 30 pour cent de leurs revenus en main d’œuvre et probablement 10 pour cent supplémentaires en coûts fixes, comme le loyer et les services publics », a-t-il déclaré. « Vous tenez compte de tout cela dans l’équation et votre, appelons-la simplement une marge brute de 75 %, devient une marge nette de 10 à 15 %. »

« Je pense qu’en 2023, se procurer un latte au lait d’avoine et vanille est acceptable pour être considéré comme un article de luxe »

Patrick Sullivan, propriétaire de The Coffee House avec sa femme au centre-ville de Burlington, dans le Wisconsin, se dit « terrifié » lorsqu’ils ont décidé d’augmenter leurs prix plus tôt cette année. Mais ils avaient l’impression qu’ils n’avaient pas le choix. Ils s’associent à Anodyne Coffee Roasting de Milwaukee pour leurs grains, à qui il attribue le fait d’avoir maintenu la ligne de prix pendant longtemps. Finalement, Anodyne – et d’autres fournisseurs – ont cédé et ont augmenté leurs coûts. « C’était la mort, du point de vue des prix, par mille réductions », a-t-il déclaré. « Anodyne doit augmenter le coût de ses haricots de 10 pour cent, nos laits alternatifs ont augmenté de 15 pour cent, donc l’amande, l’avoine et la noix de coco. » Leur fournisseur de lait ordinaire a également augmenté les prix, alors Sullivan a commencé à se rendre au Pick ‘n Save local, où c’était moins cher, trois fois par semaine. Mais finalement, ils ont dû commencer à facturer davantage.

« En gros, nous avons pris la décision au printemps de cette année que nous allions le faire d’un seul coup, et de cette façon, nous savons pourquoi nous le faisons, nos employés connaissent notre raisonnement et les chiffres, et nous parlons simplement à nos clients s’ils sont inquiets », a déclaré Sullivan. « Les chiffres devaient être une augmentation des prix de 15 à 17 %, simplement pour maintenir la marge bénéficiaire dont nous avons toujours eu besoin, et non pour devenir plus rentables. »

Danny McColgan, l’un des propriétaires de Familiars Coffee & Tea à Northampton, dans le Massachusetts, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, il semblait qu’ils recevaient chaque mois une lettre d’un fournisseur expliquant une nouvelle augmentation de prix. « Même en repensant à l’époque où tout le monde était en colère contre la hausse du prix de l’essence, nos vendeurs ont ajouté des suppléments carburant, et ces frais de carburant n’ont pas disparu », a-t-il déclaré.

Familiars, qui a ouvert ses portes en 2019, avait déjà un prix plus élevé. Ils travaillent avec un torréfacteur axé sur le développement durable qui utilise un modèle d’échange direct avec les agriculteurs, et ils obtiennent leur lait d’une ferme laitière locale qui est très gentille avec ses vaches. « Nous payons un prix équitable pour le café que nous utilisons ; nous payons un prix équitable pour le lait que nous utilisons. Et honnêtement, il ne s’agit pas seulement de payer un juste prix, il s’agit de payer un bon prix », a déclaré McColgan. « Tout dépend de ce que les gens considèrent comme une marchandise et de ce qu’ils considèrent comme un luxe. Je pense qu’en 2023, se procurer un latte au lait d’avoine et vanille peut être considéré comme un article de luxe. Vous pouvez obtenir une tasse de café noir pour moins cher.

Les baristas gagnent mieux, et cet argent doit venir de quelque part

La main-d’œuvre est souvent le coût le plus élevé pour les entreprises de café, et la main-d’œuvre est devenue plus coûteuse au cours des dernières années. Les travailleurs exigent et gagnent plus d’argent, et les travailleurs les moins bien payés – comme les baristas – ont enregistré des augmentations salariales particulièrement significatives. C’est une bonne chose! Cela signifie également des coûts plus élevés pour les entreprises et, vous l’aurez deviné, pour vous.

Starbucks a cité l’inflation et la hausse des coûts de main-d’œuvre pour justifier l’augmentation de ses prix. (Il a également pu gagner plus d’argent grâce à ces prix plus élevés.)

«Il y a eu une forte pression pour qu’ils aient une meilleure dynamique avec leurs employés. Ils ont donc lancé un plan de réinvention pour en quelque sorte mettre fin à la syndicalisation des employés, mais cela a un coût. Ils ont donc augmenté les prix pour augmenter les salaires », a déclaré Siye Desta, analyste actions chez CFRA Research, une société de renseignement financier, faisant référence aux efforts des employés de Starbucks pour syndiquer les magasins. Le plan de réinvention de Starbucks implique également de réorganiser certains de ses magasins, dit-il, pour améliorer le quotidien de ses employés et rendre les choses plus rapides et plus efficaces, ce qui nécessite des investissements.

Starbucks a étendu les pourboires numériques, qui ne sont pas intégrés au prix de ses boissons mais apparaissent évidemment pour les consommateurs au point de vente. Cela a aidé l’entreprise à conserver ses employés. « [It] Cela peut heurter les clients dans le mauvais sens, mais cela a certainement aidé avec les salaires, et l’attrition de leurs baristas s’est considérablement améliorée depuis qu’ils ont apporté ces changements », a déclaré Desta.

« Pour le volume d’affaires que nous réalisons, il faut beaucoup de personnel pour fournir un bon service »

Il y a actuellement tout un débat autour du pourboire, de nombreux consommateurs se sentant en colère et sous pression face aux tablettes de point de vente qui les incitent à ajouter un pourboire pour leur barista ou leur serveur. Je dirai seulement que vous voudrez peut-être garder à l’esprit que votre barista paie environ deux de vos lattés par heure. Les pots à pourboires ont toujours existé, mais il était tout simplement plus facile pour les consommateurs de les ignorer. De plus, vous pouvez simplement appuyer sur « pas de pourboire ».

Les petits cafés subissent également une pression salariale. De nombreux États ont mis en place des lois qui augmentent progressivement le salaire minimum, notamment la Floride, l’Illinois et le Massachusetts. De nombreuses entreprises ont dû augmenter les salaires pour attirer les travailleurs sur le marché du travail actuel.

Sullivan, le propriétaire d’un café du Wisconsin, a déclaré que la plupart des candidats qu’il reçoit aujourd’hui indiquent que son salaire actuel se situe autour de 15 dollars. « Pour le volume d’affaires que nous réalisons, il faut beaucoup de personnel pour fournir un bon service, c’est donc un exercice d’équilibre », a-t-il déclaré. Son magasin a modifié certaines de ses offres alimentaires pour tenter de diversifier et d’augmenter la taille des billets afin d’atténuer certains des coûts de main-d’œuvre plus élevés.

Si vous aimez le café à froufrous, vous devrez peut-être apprendre à aimer (ou à accepter) le prix à froufrous.

Le prix des cafés au lait a toujours été élevé, même avant cette récente crise d’inflation élevée. Il en va de même pour le café infusé à froid, qui est plus cher à préparer car il nécessite plus de café, plus de temps et des machines différentes. Si vous pensez que la boisson de votre choix est trop chère aujourd’hui, vous pensiez probablement qu’elle était chère il y a cinq ans. Le mème libéral qui sirote un latte existe pour une raison, qu’elle soit juste ou non.

Le prix des cafés au lait ne va probablement pas baisser de si tôt. Même si les clients ont été agacés par la hausse des prix, ils ont continué à acheter et à commander des boissons plus raffinées. De nombreuses grandes entreprises, dont Starbucks, se sont montrées très ouvertes sur le fait que les consommateurs continuent d’ouvrir davantage leur portefeuille. Les petits propriétaires de cafés avec lesquels j’ai parlé ont déclaré que, dans l’ensemble, leurs clients semblaient comprendre ce qui se passait en matière de prix, même s’ils recevaient parfois des plaintes. De plus, si les grands comme Starbucks facturent plus, ils le peuvent aussi.

Benoit, propriétaire d’une entreprise de café de l’Illinois, a déclaré qu’il prétendait souvent que le café était sous-évalué, compte tenu de la longueur de sa chaîne d’approvisionnement et du nombre de mains que le produit touche avant que le consommateur ne boive sa première gorgée. « Vous pouvez comparer cela à d’autres choses dans l’industrie des boissons. Vous regardez le vin, n’est-ce pas ? il a dit. « Il est cultivé dans des endroits lointains et la fabrication du produit est assez intensive. Personne ne rougit devant un verre de vin à 10 ou 15 dollars dans un restaurant, mais quelqu’un pourrait trouver un latte à 5 dollars aussi cher. Ce n’est pas pas un bon point, même si 15 $ pour un verre de vin sont également fous.

S’il y a un côté positif pour les amateurs de café, c’est que les prix vont probablement baisser pendant un certain temps maintenant. « Je pense qu’il est plus probable maintenant qu’auparavant qu’il y ait des signes de consommateurs qui modifient leurs commandes et fabriquent moins de boissons personnalisées et chères, ce qui pourrait changer. [Starbucks’s] stratégie de prix », a déclaré Desta. « Ils ont déjà indiqué qu’ils ne prévoyaient pas de prendre grand-chose par rapport aux trimestres précédents, et cela concerne simplement l’ensemble du secteur. »

L’autre côté positif est que, en réalité, vous avez d’autres options : vous pouvez aller dans un endroit moins cher, vous pouvez préparer votre café à la maison. Ou vous pouvez continuer avec les lattés, qui sont délicieux, et si vous allez dans les cafés locaux, en soutenant les petites entreprises. Cela va juste vous coûter un peu plus que ce que vous souhaiteriez.