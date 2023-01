Pourquoi le but tardif des Wolves contre Liverpool à Anfield a-t-il été exclu?

Les loups ont été frustrés car ce qu’ils pensaient être un but parfaitement bon a été exclu lors de leur match nul en FA Cup contre Liverpool samedi soir.

Toti Gomes a retourné le ballon à bout portant après 82 minutes et si son effort avait été maintenu, cela aurait bien pu être un vainqueur pour l’équipe de Julen Lopetegui car cela aurait donné aux visiteurs une avance de 3-2.

Au lieu de cela, il a été exclu parce que l’arbitre assistant avait levé son drapeau pour signaler un hors-jeu plus tôt dans le mouvement lorsque le ballon a été renvoyé au tireur de coin.

Et exceptionnellement, il n’y avait pas de séquence VAR concluante disponible pour prouver si la décision était correcte ou non, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas être annulée et que l’appel sur le terrain devait être maintenu.

Lopetegui s’est entretenu avec les officiels après le match et a déclaré plus tard à ITV : “C’était seulement pour parler des deux buts. Le hors-jeu que nous avons eu. Nous l’avons vu, le hors-jeu n’existe pas, je suis désolé. C’est impossible. Quelqu’un lui a dit que c’était un hors-jeu, mais nous avons vu les images, ça n’existe pas, deux touches sont nos joueurs et la deuxième touche, il ne veut pas.

Les loups pensaient qu’ils avaient un gagnant, mais une vérification VAR a finalement confirmé qu’il était hors-jeu❌Vous devez ressentir Toti ici 😕@EmiratesFACup | #ITVFootball pic.twitter.com/uhXs3qkXH47 janvier 2023 Voir plus

“La décision est mauvaise. Je fais des erreurs tous les jours, et parfois aussi. Aujourd’hui, nous avons l’aide de VAR, et c’est dommage, car je suis désolé, ce n’est pas hors-jeu.”

S’exprimant également sur ITV, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré: “Je ne suis pas sûr de leur troisième but. Nous avons une photo où cela peut sembler hors-jeu, mais je peux comprendre pourquoi ils sont en colère à ce sujet. Nous ne voulons pas le VAR pour n’avoir qu’un seul angle.”

Les loups étaient également mécontents du fait que le but de Mohamed Salah ait été autorisé à rester debout. L’Égyptien était clairement en position de hors-jeu lorsque le ballon a été joué par la nouvelle recrue Cody Gakpo, mais n’a pas été mis hors-jeu en raison d’une interception sur son chemin par Toti. Salah dûment converti et le but tenu.

Mo Salah met Liverpool devant ! Le centre de Cody Gakpo est sorti de la tête de Toti et a trouvé l’Egyptien avec beaucoup de temps pour finir 👏@EmiratesFACup | #ITVFootball pic.twitter.com/TJg1A1kLSi7 janvier 2023 Voir plus

“Mon opinion est que nous devons beaucoup parler avec les arbitres de ce genre de situation”, a déclaré Lopetegui. “Un joueur a profité de sa position, Mohamed Salah était hors-jeu avant que Toti ne touche le ballon, il a donc eu un avantage. Toti, bien sûr, n’y va qu’à cause du joueur hors-jeu.

“L’arbitre nous a entendus et a été très poli, mais c’est arrivé maintenant. Nous devons l’accepter. C’est dommage car il méritait de gagner contre une équipe fantastique comme Liverpool.”

Les deux équipes vont désormais devoir se retrouver en rediffusion à Molineux.