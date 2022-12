Pourquoi le but gagnant du Japon contre l’Espagne a été décerné par le VAR

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022. Le VAR a accordé de manière cruciale le but gagnant du Japon contre l’Espagne, jugeant que le ballon n’était pas sorti du jeu.

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Calendrier, résultat & support : Programme quotidien de la Coupe du monde

Renversements totaux : 21

Annulations rejetées : 1

Menant à des objectifs : 6

Menant à des objectifs non autorisés : 9

Sanctions accordées : 7 (4 ratés)

~ pour tenir : 2

~ pour le handball : 2

Sanctions annulées : 1 (hors-jeu)

Buts annulés pour hors-jeu : 8

Buts après faux hors-jeu : 2

Cartons rouges : 1

Renversement VAR : Ballon en jeu pour le but de Tanaka

Qu’est-il arrivé: Le Japon pensait avoir marqué un deuxième but à la 51e minute lorsque Ao Tanaka a marqué alors que Kaoru Mitoma a coupé le ballon de la ligne de but, mais le drapeau de l’assistant s’est levé pour que le ballon soit hors jeu pour un coup de pied de but.

Décision VAR : But, ballon en jeu.

Kaoru Mitoma coupe le ballon pour qu’Ao Tanaka marque. GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Examen VAR : Pour que le VAR, Fernando Guerrero du Mexique, annule la décision de l’assistant, il doit avoir la preuve définitive qu’une partie du ballon est en jeu. Surtout, il ne s’agit pas seulement de toucher le sol avec le ballon. La courbure surplombant la ligne compte également, même si une toute petite partie de la balle le fait.

Nous n’avons vu aucune preuve claire que le ballon touchait la ligne lorsque Mitoma l’a ramené à Tanaka, ce qui signifie que c’est une décision remarquable du VAR d’aller à l’encontre de l’appel sur le terrain. Certes, il y a des angles qui suggèrent une partie de la balle force ont surplombé la ligne, mais cela ne semble vraiment pas suffisant.

Il se peut que des images ultérieures soient finalement publiées, peut-être à partir des caméras VAR uniquement dans le but, mais pour le moment, les fans doivent deviner avec peu de confiance que cette décision était correcte.

C’est le but qui a éliminé l’Allemagne de la Coupe du monde.

Il n’y a aucune preuve définitive que Kaoru Mitoma ait gardé le ballon en jeu. GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Le manque de communication de la FIFA sur les renversements de VAR dans ce tournoi a pleinement mis en évidence la déconnexion entre le système et les fans qui regardent ; il n’y a jamais de clarté offerte à aucun moment. Contrairement à la Premier League, où le flux VAR est partagé avec les diffuseurs tout au long d’un examen, la FIFA contrôle la sortie. Si VAR doit être vraiment accepté, la ligne de communication doit être considérablement améliorée.