Pourquoi le but de l’Equateur a été refusé pour hors-jeu

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Renversement du VAR: le but de Valence exclu pour hors-jeu

Qu’est-il arrivé: À la troisième minute, l’Équateur pensait avoir l’avantage contre les hôtes du Qatar grâce à Enner Valencia, mais il y a eu une longue critique pour hors-jeu.

Décision VAR : But refusé.

Michael Estrada est montré hors-jeu dans la préparation du but d’Enner Valencia. FIFA

Examen VAR : C’était la bonne décision, même si ce n’était pas du tout clair pour les fans et qu’il a fallu un certain temps pour que la visualisation du hors-jeu apparaisse.

Lorsque le coup franc a été joué dans la surface, le défenseur équatorien Felix Torres a défié le gardien qatari Saad Al-Sheeb. Le ballon est tombé sur Michael Estrada, qui l’a dirigé vers Torres pour qu’il crée le but de Valence.

Cependant, lorsque Torres a touché le ballon (la direction dans laquelle il se déplace, vers l’avant ou vers l’arrière, n’a pas d’importance), Estrada avait un pied d’avance sur l’avant-dernier défenseur, qui était Abdelkarim Hassan.

L’examen a pris plus de temps qu’un hors-jeu régulier car le VAR hors-jeu, Tomasz Listkiewicz, devait être certain que le ballon venait bien de Torres. Sans cette touche, Estrada n’aurait pas été hors-jeu. Toute touche ultérieure d’Al-Sheeb ne serait pas considérée comme un “jeu délibéré” pour réinitialiser la phase de hors-jeu.

Il n’est pas pertinent dans la loi du hors-jeu qu’un joueur attaquant veuille ou non jouer le ballon, le toucher définit automatiquement la phase pour la position de hors-jeu de tous les autres joueurs.

La confusion supplémentaire vient du fait que l’avant-dernier défenseur est obscurci par le gardien de but et qu’un autre défenseur est plus en avant. Les fans recherchent naturellement le dernier défenseur, ce qui peut être déroutant lorsque le gardien est devant. Cela dit, Al-Sheeb n’était même pas l’avant-dernier joueur défensif dans cette affaire, c’était Hassan.

C’était donc la bonne décision, mais il y a eu un manque de clarté pendant trop longtemps. Même avec la technologie de hors-jeu semi-automatisée de la FIFA, le facteur clé pour juger que Torres a joué le ballon devait être fait par le VAR.