Pourquoi le Buffalo AKG Art Museum est la prochaine destination culturelle de New York

En tant que fille de Manhattan, j’ai toujours vécu dans l’ignorance de mon État natal, une étendue de la taille de l’Angleterre qui m’a toujours semblé plus éloignée et étrangère que la plupart des pays d’Europe occidentale. Déterminés à corriger cet esprit de clocher embarrassant, mon mari et moi avons entrepris un road trip de 2 000 miles qui nous a emmenés de la nature sauvage soigneusement entretenue du parc Adirondack (qui couvre un cinquième de l’État entier), à travers la région viticole, la région des lacs, du pays du cheval et du pays Nascar jusqu’au diamant brut qu’est Buffalo.

La deuxième plus grande ville de l’État de New York, autrefois un géant industriel gardant l’extrémité ouest du canal Érié, est devenue depuis longtemps un emblème du déclin urbain. Le chômage, la ségrégation et les projets de renouveau ruineux ont tous contribué à ce déclin ; sa population est aujourd’hui environ la moitié de ce qu’elle était en 1950. L’intérêt intermittent des politiciens et un cycle d’inondations et de sécheresses de financement public ont contribué à perpétuer ses problèmes.

Mais l’éclat pourrait enfin revenir sur ce joyau de la ceinture de rouille, ou du moins sur certaines parties de celui-ci. L’ancienne galerie d’art Albright-Knox, toujours un centre artistique de distinction, a été superbement restaurée et rebaptisée Buffalo AKG Art Museum pour un coût de 230 millions de dollars, contribuant ainsi à faire de la ville une destination culturelle. Ce triomphe de la préservation et de l’agrandissement, conçu par les cabinets d’architectes OMA et Cooper Robertson, offre un foyer nouvellement rénové pour l’abondante collection d’art des XIXe et XXe siècles du musée.

Le noyau de la collection permanente occupe le bâtiment principal néoclassique, conçu pour l’Exposition panaméricaine de 1901 mais achevé quatre ans trop tard. Et l’art semble resplendissant, Gauguin, Hartley, Brancusi et Eakins obtenant chacun l’espace dont il a besoin pour respirer – mais pas au point de se sentir à la dérive.

La nouvelle installation rend justice à une collection qui comprend un grand nombre des meilleures œuvres des meilleurs artistes. L’équipe de conservation, dirigée par Cathleen Chaffee et Holly Hughes, préserve un récit chronologique, divisé selon les regroupements esthétiques et géographiques habituels, tout en le ponctuant d’harmonies surprenantes. Par exemple, « Carcass of Beef » (1925), brillamment sanglant de Chaïm Soutine, met joliment en scène « Figure 59 » de Magda Cordell McHale de 1958, une élévation virtuose du gore jusqu’à la quasi-abstraction.

Il est satisfaisant de tomber sur l’une des œuvres emblématiques du musée, « Dynamisme d’un chien en laisse » de Giacomo Balla (1912), une étude du mouvement d’un teckel remuant furieusement ses courtes pattes en contrepoint avec les pattes recouvertes de cuir de son compagnon humain. Un peu plus tard, vous rencontrez la pièce complémentaire surprise : « L’homme avec un chien » de Francis Bacon de 1953, une étude bleu-gris d’éléments similaires – chien, jambes, trottoir – qui donne une scène beaucoup plus sombre, voire inquiétante.

De telles rimes visuelles abondent, non pas par simple ingéniosité, mais pour montrer comment certaines techniques poétiques survivent à travers le temps et le médium. La sublime caverne noire au centre du tableau « La Source de la Loue » de Courbet de 1864 entame une conversation sur les vides métaphoriques et les profondeurs inviolables avec la sculpture murale sans titre de Lee Bontecou de 1960, qui tourne autour d’un trou béant. Déplacez-vous un peu plus loin dans la chronologie et vous trouverez une autre œuvre tridimensionnelle sans titre dépassant du mur, celle-ci d’Anish Kapoor, datée de 2011. Cette concavité rouge affamée suggère fortement que les vides peuvent être terrifiants et mystérieux, mais ils sont aussi sexuels et mystérieux. séduisant.

« L’homme avec un chien » de Francis Bacon (1953) © Succession de Francis Bacon/DACS, Londres

Certaines juxtapositions guident sournoisement le regard à travers des histoires de couleurs et de lignes. Le chef-d’œuvre d’Arshile Gorky « Le foie est le peigne du coq » (1944) fait allusion à la réalité observée sans jamais la copier, dissimulant des références codées sous des couches chatoyantes d’écarlate, de cuivre et d’or. Cette somptueuse symphonie mène aux collections stellaires d’art américain d’après-guerre d’AKG : les éclaboussures à couper le souffle de « Convergence » de Pollock (1952) ; « Gotham News » sensuellement crémeux et syncopé de de Kooning (1955) ; L’étonnant « Orange et jaune » de Rothko (1956), qui brille sur son propre mur. Rothko a prédit que le tableau projetterait les spectateurs sur un plan émotionnel extrême où habitent « la tragédie, l’extase, le malheur, etc. ». Les conservateurs ont préparé le terrain pour une telle communion.

Le noyau du musée est flanqué d’une boîte lumineuse de rechange datant de 1962 réalisée par Gordon Bun Shaft (le magicien moderniste du milieu du siècle de Skidmore, Owings et Merrill) et du nouveau bâtiment Gundlach, conçu par Shohei Shigematsu de l’OMA. Les deux ailes flottent à l’écart du bâtiment d’origine et une grande partie du drame architectural du complexe réside dans le lien qui les unit.

Sculpture murale sans titre de Lee Bontecou © Galerie d’art Albright-Knox, Buffalo, New York

Bun Shaft muré dans une cour ouverte qui était toujours impraticable dans une ville avec des chutes de neige annuelles pouvant dépasser 10 pieds. Dans le cadre de la rénovation, Ólafur Elíasson et Sebastian Behmann ont recouvert le cloître d’un auvent exubérant. « Common Sky » est une œuvre d’art invitante à l’échelle architecturale, une sorte de chapiteau de cirque permanent parsemé de triangles de verre transparent et miroir qui récupèrent la lumière du jour de l’extérieur et la projettent dans l’espace accueillant, la mélangeant de reflets fragmentés.

De l’autre côté du campus, le coffre de verre de trois étages du bâtiment Gundlach est relié au vaisseau-mère de la Renaissance grecque par une rampe de verre serpentant qui donne aux visiteurs un aperçu désorientant du parc Delaware de Frederick Law Olmsted. La nouvelle extension étend le récit de l’histoire de l’art au présent, ses galeries étant remplies de tout, depuis une pile de boîtes de Donald Judd jusqu’à un intérieur orné de strass de Mickalene Thomas.

Mais la caractéristique véritablement transformatrice du nouveau bâtiment est un espace dédié aux expositions temporaires, désormais occupé par une rétrospective Marisol qui, à elle seule, fournit une raison suffisante pour un voyage à Buffalo. (Ou à Dallas, où elle déménagera l’année prochaine.) La superstar cosmopolite entretenait un lien étonnamment fort avec AKG, la première institution à acheter l’une de ses sculptures : « Les Généraux » en 1962. À sa mort, 54 ans plus tard, elle la quitta. l’ensemble du domaine au musée.

Cette relation donne lieu à une exposition qui devrait la sauver de décennies de nostalgie symbolique. L’artiste énigmatique, d’une beauté séduisante et périodiquement recluse a connu plusieurs accès de gloire – son travail est apparu sur une poignée de couvertures du magazine Time – qui ont éclaté. De temps en temps, une ou deux sculptures sont sorties pour une étude Pop Art, puis disparaissent dans les voûtes. Cette exposition, organisée par Chaffee, offre enfin l’exploration plus approfondie que l’artiste mérite.

« Bébé fille » de Marisol (1963) © Estate of Marisol/Albright-Knox Art Gallery/Artists Rights Society (ARS), New York/Buffalo AKG Art Museum

Les regroupements de Marisol semblent drôles au premier abord, avec leur satire brutale des vies organisées autour du consumérisme et des classes sociales. Les médias de masse qui l’adoraient colportaient également des images d’enfants parfaits comme des rouages ​​béatifiques (blancs) de la machine de la mobilité ascendante (blanche). Elle a répondu avec une paire de frères et sœurs géants en bois, « Baby Boy » et « Baby Girl », sculptés avec une grossièreté trompeuse. Lorsqu’ils ont fait leurs débuts à la Stable Gallery de New York en 1964, des critiques déconcertés les ont décrits comme des « monstres écoeurants mais malveillants » et des « bébés géants d’une brutalité abyssale ». Dans le catalogue de l’exposition, l’historienne de l’art Delia Solomons les qualifie de « étranges bébés gargantues ». Aujourd’hui, ils apparaissent comme des parodies d’un idéal américain qui perdure, alors même que la réalité de la vie familiale a été complètement transformée.

Avec son armée de personnages sculptés, complétée par des œuvres sur papier, des croquis et des documents de presse d’archives, cette exposition met l’accent sur le côté le plus sombre de Marisol – l’ombre que son nom nie. («Marie et Sol» signifie « mer et soleil ».) Plus vous passez de temps avec son travail, plus il semble aligné sur les cauchemars du surréalisme plutôt que sur la joie élégante de Pop. Enfant globe-trotteuse d’un héritier pétrolier vénézuélien et d’une mère décédée par suicide à l’âge de 11 ans, l’artiste a grandi pour devenir une personne glamour, taciturne et profondément anticonformiste qui a quitté le succès dès qu’elle l’a mérité.

Avec autant de gens qui la regardaient, Marisol a décidé de rejoindre les spectateurs et de se prendre comme sujet principal. Elle a assemblé des objets trouvés et du bois peint pour former des corps grotesques et les a finis avec des moulages en plâtre et en caoutchouc de son visage, de ses mains et de ses pieds. « The Party » (1965-66) rassemble 15 personnages en robes et gants, comme les invités du célèbre bal noir et blanc de Truman Capote. Les fêtards sont tous des variations de Marisol elle-même : même si elle se retirait, elle était désespérée de ne pas disparaître. Elle peut être tranquille à ce sujet maintenant.

« Marisol : une rétrospective », au 6 janvier buffaloakg.org

