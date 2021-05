Pourquoi le Brexit signifie-t-il que les chances de la Grande-Bretagne de conclure un bon accord commercial avec l’Inde sont minces

g

En général, il va de soi que plus vous êtes grand, plus vous aurez de chances de conclure un accord commercial avantageux. Cela semble certainement être vrai dans le cas du Royaume-Uni et des tentatives de l’UE (un peu plus large) pour établir des relations économiques plus étroites avec les États-Unis et avec les superpuissances industrielles mondiales émergentes de l’Inde et de la Chine. La Grande-Bretagne trouve assez facile d’adapter les accords existants de l’UE avec des pays comme le Kenya ou la Jordanie, et les pourparlers avec la Nouvelle-Zélande semblent bien se dérouler. Mais, avec respect, ils ne vont pas alimenter l’économie britannique car elle perd ses anciens avantages en Europe continentale. La Grande-Bretagne doit s’atteler à des puissances plus grandes et plus dynamiques. C’est trébuchant.

Jusqu’à présent, l’UE est bien en avance sur le Royaume-Uni dans la course à la Chine, en partie pour des raisons politiques. Avec Joe Biden poursuivant à peu près le même programme protectionniste que son prédécesseur – son vaste stimulus de 1,9 billion de dollars est fermement axé sur les emplois américains – ni les Britanniques ni les Européens ne sont susceptibles de faire beaucoup de progrès. Le prix le plus «disponible» est donc l’Inde. Ici, les Britanniques ont quelques mois de retard. Les négociateurs de l’UE seront au travail d’ici la fin de la semaine; la partie britannique devra attendre son tour à l’automne. Pas étonnant, étant donné que le marché de l’UE est environ 10 fois plus grand que celui des Britanniques, mais un correctif qui donne à réfléchir aux rêves flamboyants de la «Grande-Bretagne mondiale», certains semblent encore s’accrocher.

Bien sûr, la secrétaire britannique au commerce, Liz Truss, est fière d’avoir obtenu environ 1 milliard de livres sterling d’investissements indiens et de la perspective de créer quelque 6 000 emplois (selon les déclarations du gouvernement d’ici un an environ). Pourtant, deux questions hypothétiques, mais importantes, se posent: quelle part de cet investissement se serait matérialisée si Mme Truss et son ministère n’existaient pas; et combien aurait été exclu ou retardé si le Royaume-Uni faisait toujours partie de l’UE, avec tout son poids de négociation? Il est au moins possible que les entreprises indiennes, comme les Japonais avant elles, auraient préféré avoir la Grande-Bretagne comme base au sein du marché unique de l’UE, et auraient investi davantage si c’était toujours le cas.