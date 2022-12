Pourquoi le Brésilien Casemiro est essentiel à ses espoirs de Coupe du monde

Casemiro venait de quitter la scène avec son titre de joueur du match. Le milieu de terrain brésilien avait marqué le superbe vainqueur lors de leur victoire 1-0 contre la Suisse lors de leur deuxième match de phase de groupes, mais il a esquivé tout éloge personnel, diffusant plutôt les éloges dans toute l’équipe.

Cela fait partie de la dynamique de l’équipe brésilienne ici au Qatar : la force de l’équipe l’emporte sur toute performance individuelle. Mais l’entraîneur Tite s’est accordé un bref instant pour ignorer le message lorsqu’on lui a demandé si Neymar – qui avait regardé la performance depuis son lit d’hôtel alors qu’il se remettait d’une maladie et d’une blessure à la cheville – avait raison lorsqu’il a tweeté que Casemiro était “le meilleur défenseur milieu de terrain du monde.”

“Normalement, je ne commente pas l’opinion des autres, mais cette fois, je vais me permettre : je suis d’accord avec Neymar”, a déclaré Tite. “Il est le meilleur.”

Parlez aux fans du Brésil ici au Qatar et si vous leur demandez qui est leur meilleur joueur, ils vous diront probablement Neymar ou Vinicius Junior. Mais demandez-leur qui est leur joueur le plus important, et la réponse revient à l’unanimité sous le nom de Casemiro. À cette époque de jeunes milieux de terrain – où Enzo Fernandez, Jude Bellingham, Gavi et Pedri ont tous reçu des applaudissements mondiaux – c’est le vétéran de 30 ans qui établit la référence pour les joueurs à son poste. Les joueurs de classe mondiale de sa propre équipe sont en admiration devant lui; les légendes qui ont aidé le Brésil à gagner chacune des cinq étoiles sur leur maillot sont également impressionnées.

“Le leadership, la technique, la défense – tout en lui est impressionnant”, a déclaré à ESPN l’ancien milieu de terrain brésilien Zinho, qui faisait partie de l’équipe de 1994. “C’est une référence pour tous nos joueurs à ce poste.”

Si le Brésil finit par remporter cette sixième étoile lors de la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, alors Casemiro sera une énorme raison de son succès.

Bien qu’il n’ait peut-être pas le flair offensif de ses coéquipiers, la présence de milieu de terrain de Casemiro à chaque extrémité du terrain est la clé de leur succès à la Coupe du monde. Getty Images

Les qualités quantifiables de Casemiro

Cesar Sampaio peut aider à expliquer le rôle de Casemiro. Membre de l’équipe d’entraîneurs du Brésil au Qatar, Sampaio a remporté 47 sélections pour le Séléçao plus d’une décennie qui l’a inclus en vedette à la Coupe du monde 1998.

“Du côté défensif, Casemiro est le point de référence pour la ligne de quatre”, a-t-il déclaré à ESPN. “Il fait la gestion, comme ce premier ‘filtre’. En attaque, il offre le soutien court aux autres coéquipiers du milieu de terrain et il a cette vertu du coup de pied moyen. [a shot from outside the box], qui est un différentiel dans sa position. Pour moi, il est la référence du football mondial à son poste en ce moment.”

Casemiro est comme un “vide” – selon son ancien coéquipier brésilien Filipe Luis – car il nettoie tout au milieu de terrain. Casemiro a plaisanté à ce sujet lors d’une conférence de presse ici et a déclaré que son ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, l’appelait le “pompier” alors qu’il “éteignait les incendies” pour son équipe.

“Il est exceptionnel dans tous les aspects fondamentaux du jeu, comme la tête, les deux pieds, il peut tacler, peut tirer de l’extérieur de la surface, il peut aussi aider”, explique l’ancien milieu de terrain brésilien Paulo Silas, qui a joué dans le Coupes du monde 1986 et 1990. “Mais surtout, il est toujours performant dans les grands matchs.”

Alors que Neymar, Richarlison et Vinicius séparaient la Corée du Sud lors de la victoire 4-1 en huitièmes de finale, Zinho a passé le match à regarder Casemiro. « Il semble être partout, tu sais ? Zinho dit à ESPN. “Il a la condition physique et il se positionne très bien. Il a toujours fait la bonne lecture, comme je l’ai déjà dit, très bien.”

Dans une équipe où l’accent est mis sur le talent offensif du Brésil, Zinho n’hésite pas à souligner le rôle que joue Casemiro. “Le ballon passe toujours par lui en premier, les gens oublient ça”, dit-il. “Il est l’équilibre de l’équipe. Il est toujours au bon endroit, au bon moment, au bon moment pour toucher le ballon – non seulement pour tacler l’adversaire, mais aussi pour construire un jeu avec possession.

“Mais en position, il est si bon; il voit les choses plus tôt que les autres. Il rate à peine le tacle; il ne se positionne pas mal, donc, là où le ballon se dirige vers lui, il voit le mouvement avant qu’il ne se produise. Ça doit être tellement difficile d’affronter un mec comme ça : il est bien placé, il y arrive avant toi. Même quand un attaquant comme Richarlison ou Vinicius se fait tacler, il est déjà là pour se positionner sur la deuxième balle, tu sais ? Pour moi, jusqu’à présent, il est été le meilleur joueur du Brésil.”

Mais Casemiro est aussi un danger à l’autre bout. Il a marqué le vainqueur contre la Suisse avec une demi-volée magnifiquement frappée – la fléchant dans le coin supérieur – tandis que dans le match contre la Serbie, il a décoché un tir à longue distance contre le poteau. Ces coups de foudre typiques font partie du plan Casemiro, comme l’explique Tite : “C’est un joueur qui travaille comme acteur central mais il est [also] l’élément de surprise qui peut apparaître de dos. Quand il apparaît de dos, il peut créer une surprise.”

Mais dans un rôle aussi risqué que celui de “pompier”, il a également réussi à rester du bon côté de la loi lors de la Coupe du monde. “Il peut mettre le meilleur joueur de l’autre équipe dans une pince sans nécessairement être puni d’un carton jaune”, ajoute Silas. “C’est un gars que tout le monde aime, les arbitres et les adversaires aussi, ils le respectent beaucoup.”

Pablo Zabaleta l’a affronté alors qu’il était en service en Argentine et connaît bien les qualités de Casemiro. “C’est un joueur spécial, le milieu de terrain complet et leur donne un équilibre”, a déclaré Zabaleta à ESPN. “Il peut être agressif sur le terrain, mais il est tellement intelligent, surtout avec ces fautes tactiques dans la moitié de terrain opposée. Entre les lignes, il est également brillant et il est doué pour lire le jeu.”

Casemiro a marqué un but étonnant contre la Suisse pour décrocher une victoire 1-0. (Photo de Clive Brunskill/Getty Images)

Le leadership et l’état d’esprit de Casemiro

Le surnom de Casemiro dans l’équipe du Brésil est “Casao” – se traduit vaguement par “grand Casemiro”, un signe d’affection, reflétant sa stature mais aussi sa présence. Alors que le capitaine du Brésil est Thiago Silva, Casemiro fait partie des leaders aux côtés de Marquinhos, Daniel Alves, Alisson et Neymar.

Neymar est le technicien, Silva et Alves sont les plus expérimentés, mais Casemiro montre l’exemple et les joueurs l’admirent avec respect, en particulier ceux de son ancienne époque au Real Madrid comme Rodrygo, Vinicius et Eder Militao.

“Lorsque vous essayez de dire quelque chose, principalement pour les plus jeunes, vous devez être prudent et respecter la sensibilité du joueur”, a déclaré Casemiro à propos de ses propres compétences en leadership le 26 novembre à la base d’entraînement du Brésil. “Vous devez rester calme pour qu’ils puissent être eux-mêmes lors d’une Coupe du monde. S’ils sont ici, c’est parce qu’ils sont courageux, intrépides, alors vous voulez qu’ils fassent ce qu’ils font pour leurs clubs avec nous ici. Vous devez rester concentré et faire ce à quoi ils sont habitués.”

Loin du Brésil, pour ceux qui le connaissent bien du Real Madrid, sa forme ici n’est pas une surprise. Il y a joué de 2013 à 2022 et était aimé au club, selon des sources ESPN. Il était appelé [Real Madrid president] Le “fils” de Florentino Perez dans le vestiaire, et était tellement admiré par le conseil d’administration car il n’a jamais causé de problèmes, et était toujours prêt à aider le club de quelque manière que ce soit, dans la mesure où ils s’étaient alignés comme nouveau chef de l’équipe lorsque Sergio Ramos la gauche. Il était une figure paternelle pour les jeunes joueurs de l’équipe et au cœur de leur charge de remporter cinq titres de Ligue des champions entre 2014 et 2022.

Au Real Madrid, Casemiro a remporté cinq trophées de la Ligue des champions, consolidant son statut de l’un des plus grands milieux de terrain défensifs du jeu. Getty

“Pour être énorme, comme lui, il faut être humble”, dit Silas. “Beaucoup de joueurs n’allaient pas bien au Real Madrid parce qu’ils n’étaient pas humbles, ils ne savaient pas comment gérer l’anxiété, avec la grandeur et le glamour qui jouent pour le Real Madrid. Casemiro le sait. Il comprend tout de ce.”

Manchester United profite désormais du facteur Casemiro. United avait poursuivi le milieu de terrain défensif néerlandais Frenkie de Jong pendant une grande partie de l’été, mais après qu’il soit devenu clair qu’il n’allait pas rejoindre, ils se sont tournés vers des alternatives. Casemiro figurait depuis longtemps sur leur liste, mais ceux qui se trouvaient dans les couloirs d’Old Trafford n’étaient pas convaincus qu’ils pourraient l’éloigner du Real Madrid.

Mais il y avait des rapports en Espagne selon lesquels le Real Madrid allait éliminer progressivement le vétéran, pour faire de la place à la nouvelle signature de 80 millions d’euros Aurelien Tchouameni. La réalité était – Ancelotti avait dit à Casemiro qu’il serait toujours leur choix n ° 1 pour les grands matches, mais il ne commencerait pas tous les matchs. Ils voulaient désespérément le garder. Il a commencé leur victoire en Super Coupe contre l’Eintracht Francfort et est sorti du banc lors de leur match d’ouverture de la Liga contre Almeria et il semblait probable que Casemiro resterait. Mais ensuite, United a offert 70 millions d’euros – et le Real Madrid a accepté à contrecœur – reconnaissant qu’il avait 30 ans et qu’il n’aurait plus beaucoup d’années au plus haut niveau.

United était sous le choc de son effondrement 4-0 à Brentford, mais le lendemain, Casemiro a contacté le club en disant qu’il était désespéré de rejoindre, désireux d’aider l’équipe à se remettre sur les rails.

Lorsque Casemiro est arrivé, United a donné la priorité à l’amélioration de son état afin qu’il puisse gérer les rigueurs de la Premier League. Changer de pays est difficile, mais des sources affirment que United a été agréablement surpris que Casemiro se soit lancé dans tout cela, en installant du matériel dans sa maison et en faisant confiance au club pour l’aider à déménager sa famille alors qu’il se concentrait sur son plan de remise en forme. Le nouveau patron de United, Erik ten Hag, l’appelle le “ciment entre les pierres”.

“A Manchester United, il vient d’arriver, il est encore en train de s’habituer à l’équipe et de s’adapter”, a déclaré Silas. “Mais il va être irremplaçable à United, comme il l’était au Real Madrid et il est dans l’équipe du Brésil aujourd’hui.”

Casemiro est exactement ce dont Manchester United a besoin pour arrêter ses adversaires et prendre le contrôle du milieu de terrain. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

La recherche de sa première étoile, et la sixième du Brésil

Cela témoigne de la capacité de Casemiro, que Fabinho de Liverpool a observé depuis le banc. “Quand vous avez des joueurs comme moi et Casemiro, c’est bon pour le Brésil et Tite”, a expliqué Fabinho à ESPN avant leur match contre le Cameroun. “Depuis que j’ai commencé à venir ici [to the national team] plus fréquemment, Casemiro a toujours joué au plus haut niveau. Mais, quand j’ai joué, j’ai bien fait aussi, cela montre à l’entraîneur qu’il a d’excellentes options.”

Fabinho a été l’un des meilleurs joueurs du Brésil contre le Cameroun, mais devra se contenter d’une place sur le banc contre la Croatie. “Je pense que c’est drôle parce que Fabinho serait titulaire pour presque toutes les autres équipes de cette Coupe du monde”, a déclaré Zinho. “Mais il est tout de suite la réserve, pour moi, du meilleur milieu de terrain défenseur du monde aujourd’hui, qui est Casemiro. Jusqu’à présent, il est le meilleur joueur de l’équipe brésilienne.

“Casemiro prend grand soin de lui, c’est un grand milieu de terrain et il est toujours dans ce grand moment. Je ne l’ai jamais suivi comme je l’ai fait cette fois en Coupe du monde et je ne suis pas surpris, mais je suis impressionné par lui . Je le vois comme un point d’équilibre dans l’équipe du Brésil : comme un joueur qui défend ou construit la possession qui est tout simplement incroyable d’un seul homme.”

Silas voit Casemiro comme un “joueur indispensable pour le Séléçao” et pour souligner cette importance, il se souvient de la campagne du Brésil d’il y a quatre ans et où cela a mal tourné. De retour en Russie, ils ont rencontré la Belgique en quarts de finale, mais ont dû jouer sans Casemiro qui a été suspendu.

“C’est le leader, et il nous a tellement manqué contre la Belgique en 2018”, déclare Silas. “On a vraiment ressenti son absence.”

Mais le Brésil l’aura dans ses rangs pour la Croatie vendredi, à seulement trois matches d’ajouter une sixième étoile à son célèbre maillot jaune. Et s’ils y parviennent, alors une grande partie reviendra à Casemiro.

“Il sait construire le jeu, savoir marquer des buts mais c’est un gars simple”, a déclaré Silas. “Il est comme un père pour Séléçao.”

Avec des reportages supplémentaires de Thiago Cara, Rob Dawson et Rodrigo Faez