Pourquoi le boom pétrolier actuel des États arabes pourrait être leur dernier

Les États du Golfe ont connu des booms pétroliers dans les années 1970 et 1980, puis un autre au début des années 2000. Mais l’évolution des attitudes à l’égard de la consommation d’énergie signifie que de tels cycles pourraient ne plus être tenables, et les États du Golfe doivent s’y préparer, selon les experts.

“C’est certainement le début de la fin de la richesse pétrolière à ce niveau soutenu”, a déclaré Karen Young, chercheuse principale au Middle East Institute de Washington.