Pourquoi le boom des véhicules électriques pourrait mettre à rude épreuve notre réseau électrique

Plus de la moitié de toutes les voitures neuves vendues aux États-Unis d’ici 2030 devraient être véhicules électriques. Cela pourrait mettre à rude épreuve le réseau électrique de notre pays, un système vieillissant conçu pour un monde qui fonctionne aux combustibles fossiles. La demande intérieure d’électricité en 2022 devrait augmenter jusqu’à 18 % d’ici 2030 et 38 % d’ici 2035, selon une analyse du Boîte à outils d’évaluation et d’analyse rapides des politiques énergétiques, ou REPEAT, un projet de politique énergétique de l’Université de Princeton. C’est un grand changement par rapport à l’augmentation d’environ 5 % que nous avons constatée au cours de la dernière décennie. « Nous avons donc beaucoup de demande d’électricité dans ce pays alors que nous n’en avions vraiment pas depuis 25 ans », a déclaré Rob Gramlich, fondateur et président de Grid Strategies, un groupe de politique de transmission. Alors que de nombreux pans de l’économie s’éloignent des combustibles fossiles vers l’électrification – pensez aux appareils électroménagers tels que les cuisinières et au chauffage des habitations et des bureaux – le secteur des transports est à l’origine de l’augmentation. Selon les données de Princeton, les véhicules légers, un segment qui exclut les gros camions et l’aviation, devraient utiliser jusqu’à 3 360 % d’électricité en plus d’ici 2035 qu’ils ne le font aujourd’hui. Mais l’électrification n’est une solution de décarbonation efficace que si elle est associée à un développement majeur des énergies renouvelables. « Nous avons donc à la fois des moteurs du côté de l’offre et du côté de la demande des besoins du grand réseau », a déclaré Gramlich. Cela signifie que nous avons besoin de changements majeurs dans le réseau : davantage de lignes de transmission à haute tension pour transporter l’électricité des centrales éoliennes et solaires rurales vers les centres de demande ; des lignes de distribution et des transformateurs plus petits pour l’acheminement de l’électricité jusqu’au dernier kilomètre ; et du matériel tel que des onduleurs qui permettent aux clients disposant de batteries domestiques, de véhicules électriques et de panneaux solaires de réinjecter l’énergie excédentaire dans le réseau. Ce ne sera pas bon marché. Dans une étude commandée par la California Public Utilities Commission, la société d’analyse de réseau Kevala prévoit que La Californie à elle seule devra dépenser 50 milliards de dollars d’ici 2035 pour moderniser son réseau de distribution pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques.

Principaux besoins en infrastructure de réseau

La recharge des véhicules électriques est assez gourmande en électricité. Alors qu’une comparaison directe avec les appareils dépend de nombreuses variables, un propriétaire d’une nouvelle Tesla Model 3 qui parcourt la moyenne nationale d’environ 14 000 miles par an utiliserait environ la même quantité d’électricité pour recharger son véhicule à la maison que pour son chauffe-eau électrique au cours d’une année, et environ 10 fois plus d’électricité qu’il n’en faudrait pour alimenter un nouveau réfrigérateur éconergétique. Les véhicules électriques plus gros tels que le Ford F-150 Lightning consomment généralement plus d’électricité qu’une unité centrale de climatisation dans une grande maison. Lydia Krefta, directrice du transport d’énergie propre chez PG&E, a déclaré que le service public compte actuellement environ 470 000 véhicules électriques connectés au réseau dans son territoire de service du nord et du centre de la Californie et vise 3 millions d’ici 2030. Étant donné que le territoire de PG&E couvre environ 1 véhicule électrique sur 7 aux États-Unis, la façon dont il gère la transition EV pourrait servir de modèle pour la nation. Ce n’est pas une tâche facile. Le service public est lié à un cycle de financement de quatre ans pour les mises à niveau de l’infrastructure du réseau, et sa dernière demande de financement remonte à 2021. Maintenant, ce financement sera certainement inférieur à ce qui est nécessaire, a déclaré Krefta.

Des travailleurs de Source Power Services, sous contrat avec Pacific Gas & Electric (PG&E), réparent un transformateur de puissance à Healdsburg, en Californie, le jeudi 31 octobre 2019. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

« Une grande partie de l’analyse qui a servi à cette demande provenait, par exemple, des prévisions de 2019 ou 2020, en particulier de certaines de ces anciennes prévisions de véhicules électriques qui n’anticipaient pas une partie de la croissance que nous pensons être plus susceptible de voir maintenant, » a déclaré Krefta. Cette situation amène PG&E à demander de nombreuses subventions étatiques et fédérales qui pourraient l’aider à atteindre ses objectifs d’électrification. « Je pense qu’en ce moment, les gens ont une vision trop simpliste de ce que signifie l’électrification des transports », a déclaré le PDG de Kevala, Aram Shumavon. « Si c’est bien fait, ce sera phénoménal ; si c’est mal géré, il y aura beaucoup de gens contrariés, et c’est un risque réel. C’est un risque pour les régulateurs. C’est un risque pour les politiciens, et c’est un risque pour les services publics. « Shumavon a déclaré que si l’infrastructure du réseau ne suit pas le boom des véhicules électriques, les conducteurs peuvent s’attendre à des difficultés de charge telles que de longues files d’attente ou ne pouvoir charger qu’à certains moments et à certains endroits. Un réseau trop tendu sera également plus vulnérable aux événements météorologiques extrêmes et sujet aux pannes d’électricité, ce que la Californie a connu en 2020. Le moyen le plus simple de répondre à la demande croissante d’électricité consiste à mettre en ligne davantage de sources d’énergie, de préférence des énergies vertes. Mais s’il est facile d’implanter des centrales au charbon et au gaz naturel à proximité des centres de population, les meilleures ressources solaires et éoliennes sont généralement plus rurales. Cela signifie que ce dont les États-Unis ont vraiment besoin, ce sont davantage de lignes de transmission à haute tension, qui peuvent transporter les ressources solaires et éoliennes à travers les comtés et les États. Mais Gramlich a déclaré que même si nous dépensons constamment de l’argent pour remplacer et moderniser les anciennes lignes, nous n’en construisons pratiquement pas de nouvelles. « Je pense que nous avons probablement besoin d’environ 20 $ [million] ou 30 millions de dollars par an sur la nouvelle capacité, les nouveaux kilomètres de ligne et la nouvelle capacité de livraison. Nous dépensons presque zéro pour cela en ce moment. » Il existe des obstacles réglementaires majeurs lorsqu’il s’agit de construire de nouvelles lignes de transmission, qui traversent souvent plusieurs comtés, États et zones de services publics, qui doivent tous approuver la ligne et convenir de la manière de la financer. « Si vous pensez simplement à une ligne traversant deux ou trois douzaines de territoires de services publics différents, ils ont un moyen de récupérer leurs coûts sur leur système local, mais ils baissent les bras quand il y a quelque chose qui profite à trois douzaines de services publics, et qui est censé payer, combien et comment allons-nous décider ? » dit Gramlich. L’autorisation est également un obstacle majeur. Tous les nouveaux projets énergétiques doivent faire l’objet d’une série d’études d’impact pour évaluer quel nouvel équipement de transmission est nécessaire, combien cela coûtera et qui paiera. Mais la liste des projets bloqués dans ce processus est énorme. La quantité totale de production d’électricité dans les files d’attente, dont la quasi-totalité est renouvelable, dépasse la capacité de production totale sur le réseau aujourd’hui. La loi sur la réduction de l’inflation a le potentiel de réduire les émissions d’environ 1 milliard de tonnes d’ici 2030, selon le projet REPEAT de Princeton. Mais selon cette même analyse, si la construction d’infrastructures de transmission ne fait pas plus que doubler son taux de croissance historique de 1 % par an, plus de 80 % de ces réductions pourraient être perdues.

Une « période intermédiaire »

Des efforts sont en cours pour accélérer la construction de l’infrastructure énergétique. Plus particulièrement, le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a présenté un projet de loi de réforme des autorisations en mai après l’échec de mesures similaires l’année dernière. Le président Joe Biden a apporté son soutien au projet de loi, qui accélérerait l’autorisation pour tous les types de projets énergétiques, y compris les infrastructures de combustibles fossiles. La politique sera cependant difficile à naviguer, car de nombreux démocrates considèrent le projet de loi comme trop favorable aux intérêts des combustibles fossiles. Mais même si le rythme des autorisations s’accélère et que nous commençons bientôt à dépenser gros pour le transport, il faudra encore des années pour construire l’infrastructure nécessaire. « Il va y avoir une période intermédiaire où le besoin est très élevé, mais la transmission ne peut pas être construite pendant la période où le besoin se produit, et les ressources énergétiques distribuées vont jouer un rôle très actif dans la gestion de ce processus. , car aucune autre ressource ne sera disponible », a expliqué Shumavon. Cela signifie que des ressources telles que les systèmes solaires et de batterie résidentiels pourraient aider à stabiliser le réseau, car les clients produisent leur propre électricité et revendent l’électricité excédentaire au réseau. Les constructeurs automobiles équipent également de plus en plus leurs véhicules électriques de capacités de charge bidirectionnelles, qui permettent aux clients d’utiliser leurs batteries géantes pour alimenter leur maison ou de fournir de l’électricité au réseau, tout comme un système de batterie domestique ordinaire. Tesla n’offre pas actuellement cette fonctionnalité, mais a indiqué qu’elle le fera dans les années à venir, tandis que d’autres modèles tels que le Gué F-150 Lightning et Nissan Leaf le font déjà.

Le F-150 Lightning entièrement électrique de Ford offre une charge bidirectionnelle, permettant aux clients d’utiliser la batterie EV du camion pour alimenter leur maison. Ford Motor Company