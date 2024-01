Pourquoi le blâme repose sur Mamata Banerjee et Arvind Kejriwal

New Delhi: Après des jours de spéculation, le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a démissionné de son poste dimanche matin, après que son parti Janata Dal (United) ait décidé de mettre fin à son alliance avec le Rashtriya Janata Dal. Il a ensuite prêté serment en tant que ministre en chef pour la neuvième fois et a formé un nouveau gouvernement avec le soutien du parti Bharatiya Janata. Au cours des deux derniers mois, les rumeurs selon lesquelles Nitish pourrait rejoindre à nouveau l’Alliance démocratique nationale dirigée par le BJP ont été nombreuses, mais le silence du ministre en chef sur la question, même s’il a publiquement exprimé son angoisse face à l’absence de progrès dans le bloc INDE au moins à deux reprises. , a laissé la marmite politique bouillir.

Ce n’est qu’après avoir remis sa démission au gouverneur Rajendra Arlekar, dimanche matin, que Nitish a confirmé toutes les rumeurs, laissant peu de chance à ses anciens alliés en Inde de négocier, de le cajoler ou de le convaincre de rester dans l’alliance d’opposition. Cela a renforcé l’impression que Nitish avait déjà décidé de se séparer de l’opposition.

«J’ai démissionné de mon poste aujourd’hui et j’ai demandé au gouverneur de mettre fin à ce gouvernement. Les chefs de parti me donnaient des conseils. J’ai entendu ce qu’ils ont dit et j’ai démissionné. La situation n’était pas bonne. Donc, nous avons rompu les liens », a déclaré Nitish dans son style taciturne habituel en annonçant sa décision, mais il a ajouté plus important encore : « Nous travaillions sur une alliance (INDE) depuis un an et demi, mais les choses ne fonctionnaient pas. Maintenant, nous allons former une nouvelle alliance.

Comme par le passé, lorsqu’il a également changé de camp, il a évité de se présenter en public pour clarifier ses doutes, est resté inaccessible à ses alliés qui ont tenté de le contacter à plusieurs reprises et s’est concentré uniquement sur la définition des contours de l’accord à venir avec le parti du safran. des élections de 2024 à Lok Sabha.

À la poursuite des ambitions politiques de Nitish

Depuis que Nitish a obtenu son premier mandat complet en tant que ministre en chef en 2005, il s’est à peine trouvé dans un espace d’opposition. À l’exception de quelques mois ici et là, chaque décision prise par le leader septuagénaire a réaffirmé son propre caractère indispensable au Bihar, même lors de la conclusion de nouvelles alliances. Il a survécu, et a survécu au-delà de toute imagination, tout en restant au pouvoir ou en tirant les ficelles du pouvoir sans cesse.

Il ne fait aucun doute que Nitish avait en tête ses propres ambitions politiques à chaque fois qu’il changeait de camp. Il est resté au sein du BJP pendant des années pour rivaliser avec son principal rival, le RJD, au Bihar, mais a mis fin à cette alliance car il pouvait prévoir le sort des alliés avec l’ascension apparemment totalitaire de Narendra Modi au Centre. Nitish a renforcé sa propre position en quittant la NDA et en battant le BJP avec l’aide de son principal rival, le RJD, lors des élections à l’Assemblée de l’État de 2015. Après avoir délivré un message saisissant à Modi sur son importance politique, il est retourné à la NDA où il avait été le plus à l’aise dans sa carrière.

Cependant, sa relation avec le BJP a été durement touchée lorsque le duo Modi-Shah aurait provoqué des pertes substantielles pour le Janata Dal (United) avec l’aide de Chirag Paswan, du parti Lok Janshakti, lors des élections législatives de 2020. Le BJP, pour la première fois dans l’histoire de l’État, a terminé avec son meilleur total (74), tandis que Janata Dal a terminé avec l’une de ses pires performances en tant que constituant de la NDA avec seulement 43 sièges. Les choses ont pris un coup final lorsqu’il a perdu son plus proche collaborateur, le RCP Singh, au profit du BJP. Singh a été rapidement nommé ministre de l’Union, alors même que le BJP tentait de débaucher les législateurs du JD(U).

Nitish était à l’époque le seul allié important du BJP en Inde, car d’autres comme Shiv Sena, Shiromani Akali Dal (Badal) ou le parti Telugu Desam avaient déjà quitté la NDA en raison du prétendu mépris du duo Modi-Shah pour la politique d’alliance. Pourtant, Nitish a survécu en rejoignant rapidement les rangs du RJD, cette fois avec pour objectif national de contribuer à la création d’un front d’opposition plus large contre le BJP dirigé par Modi.

Nitish est maintenant de retour dans la NDA, assurant une fois de plus magistralement sa position d’allié le plus précieux du BJP au Bihar. Le parti Safran n’avait pas manqué une occasion de réprimer Nitish au cours des deux dernières années. Ses hauts dirigeants s’en prennent à Nitish presque quotidiennement, le Premier ministre lui-même s’en prenant à lui à plusieurs reprises dans ses discours. Le gouvernement de Nitish a été comparé par le BJP à un Rajeunissement de la junglealors que les dirigeants du BJP ont lancé une campagne autour de allégations de corruption, de mauvaise gouvernance et de dysfonctionnement de l’ordre public au Bihar.

On sait comment Nitish a opéré à travers ce maillage de dynamiques politiques, mais en l’acceptant à nouveau, le BJP dirigé par Modi a montré qu’il accordait bien plus la priorité à ses ambitions électorales qu’à sa rhétorique de bonne gouvernance et d’éthique politique.

Un coup dur pour l’INDE

Cependant, le départ de Nitish constituera un coup cruel pour le bloc INDE. À plus d’un titre, Nitish était l’architecte en chef de l’INDE. Au cours des deux dernières années, il avait cédé les rênes du Bihar à son adjoint Tejashwi Yadav, tout en parcourant le pays pour rassembler sous un même toit une série de partis régionaux et nationaux. La plupart de ces partis ont été historiquement hostiles au Congrès. Les rassembler tous pour s’allier avec le Congrès a nécessité des négociations que seul un haut dirigeant doté d’un sens politique comme Nitish aurait pu mener.

Parallèlement, il a joué un rôle déterminant dans la réalisation d’une enquête sur les castes au Bihar, qui a donné un coup de fouet aux partis d’opposition, y compris au Congrès. La demande d’un recensement des castes à l’échelle de l’Inde a redynamisé la politique mandalienne et a mis le BJP en retrait, même temporairement. Dans le même temps, le gouvernement Nitish a mis au premier plan des questions telles que l’emploi et la protection sociale au cours des derniers mois en nommant plus de trois millions de jeunes à des postes gouvernementaux.

Après le succès initial de l’INDE en tant que front, qui a également repoussé la possibilité d’un troisième front lors des élections de Lok Sabha en 2024, le ministre en chef du Bihar a affiché sa frustration face à son manque de progrès. Sa première dissidence est survenue en novembre 2023 lorsqu’il a montré son angoisse face à la décision du Congrès. approche léthargique envers le front de l’opposition à une époque où le grand vieux parti se concentrait uniquement sur les élections législatives dans cinq États.

Le Congrès a perdu les trois États du cœur de l’hindi, bien qu’il ait fait preuve d’une grande confiance à l’approche des élections. Cependant, si quelqu’un doit être tenu responsable du déclenchement du départ de Nitish, il faudra que ce soit les ministres en chef du Bengale occidental et de Delhi, Mamata Banerjee et Arvind Kejriwal. Les deux dirigeants ont évoqué l’idée de faire du président du Congrès Mallikarjun Kharge INDIA le candidat au poste de Premier ministre lors de la réunion longtemps retardée de l’INDE à New Delhi le 19 décembre 2023.

La réunion convoquée par le Congrès était censée avoir lieu le 6 décembre 2023, mais des dirigeants comme Banerjee et Kejriwal ont exprimé leur indisponibilité, indiquant leur malaise à l’égard de l’alliance. Puis, lorsque la réunion a finalement eu lieu, les deux dirigeants ont étonnamment lancé l’idée de Kharge comme candidat au poste de Premier ministre sans en discuter avec aucun des autres dirigeants. C’était à un moment où le Congrès se remettait de ses défaites aux élections législatives et avait de nombreuses explications à faire devant ses partenaires.

En outre, les discussions sur les candidats au poste de Premier ministre semblaient prématurées, alors que des éléments fondamentaux tels que le partage des sièges, la stratégie de campagne et les programmes d’action communs n’avaient pas été finalisés. Le fait que les porte-parole du TMC aient déclaré publiquement après la quatrième réunion de l’INDE le 19 décembre qu’ils suggéraient que l’INDE finaliserait le partage des sièges d’ici le 31 décembre semblait également improbable, obligeant le secrétaire général (organisation) du Congrès, KC Venugopal, et le chef du RJD, Lalu Prasad, à réfuter le TMC. dans leurs déclarations.

On se souvient peut-être de la façon dont Nitish avait bravé les questions des médias sur un probable candidat au poste de Premier ministre du bloc INDE alors qu’il rencontrait les dirigeants pour officialiser l’alliance. Connaissant la préférence du BJP de réduire les scrutins de Lok Sabha de 2024 à un style présidentiel « Modi contre « qui », Nitish avait lancé l’idée d’un « leadership collectif » en INDE et maintenait avec persistance que l’alliance combattrait les scrutins de Lok Sabha en mettre en lumière les préoccupations des gens ordinaires et faire campagne contre les prétendues impulsions autoritaires et centralisatrices du BJP.

Les actions malicieuses de Banerjee et Kejriwal, qui ont maintenant clairement exprimé leur esprit en annonçant qu’il n’y aurait pas d’alliance avec le Congrès au Bengale occidental et au Pendjab, ont miné Nitish et d’autres dirigeants régionaux de l’INDE et ont créé un récit politique très différent. de ce que les dirigeants indiens avaient initialement prévu.

Étant donné que Nitish avait déjà exprimé son point de vue sur le soi-disant « manque de sérieux » en Inde, la décision hâtive du Congrès de consacrer son énergie au second tour du Bharat Jodo Nyay Yatra, à l’approche des élections de Lok Sabha, avant même le scrutin La stratégie de campagne de l’alliance a été élaborée, mais elle a peut-être été le dernier clou du cercueil.

Nitish ne s’est pas soucié des surnoms comme « caméléon » ou «kursi (chaise) Kumar » ou même « paltu bélier » lui ont été lancés au cours de sa carrière politique. Il n’a jamais possédé d’éthique idéologique. Il s’enorgueillit plutôt de son pragmatisme et de son efficacité. Avec le départ de Nitish, la formidable alliance de l’opposition au Bihar et ses 40 sièges au Lok Sabha s’est brisée. Le bloc INDE manquera également cruellement de sa réflexion stratégique et de son sens politique pour affronter le BJP dominant. Nitish aurait pu être un atout pour l’alliance, compte tenu de sa profonde expérience politique au cœur de l’hindi.